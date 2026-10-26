El triunfo de Lula deja expuesto a Milei, que ni siquiera felicitó a Lula

La reelección del presidente brasileño frena el avance de la derecha alineada con Donald Trump y representa un revés político para Javier Milei, que apostó públicamente por Flávio Bolsonaro. La confrontación ideológica de la Casa Rosada con Brasilia también pone en riesgo una relación comercial estratégica para la Argentina.

La política latinoamericana amaneció este lunes con una noticia que modifica el tablero regional: Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección en Brasil, derrotó a Bolsonaro y obtuvo un cuarto mandato presidencial no consecutivo. Con el 51,76% de los votos frente al 48,24% de su rival, el dirigente del Partido de los Trabajadores revirtió el resultado de la primera vuelta y frustró las expectativas de quienes imaginaban una nueva victoria de la derecha en la principal economía de América Latina.

La derrota también tiene un protagonista fuera de las fronteras brasileñas: Milei decidió involucrarse de manera explícita en la disputa electoral del país vecino, respaldando a Flávio Bolsonaro y convirtiendo esa candidatura en una apuesta propia. El resultado dejó a la Rosada frente a una realidad incómoda: el candidato que recibió su apoyo perdió y Lula seguirá conduciendo Brasil. Mientras tanto Flávio Bolsonaro, fiel a la herencia de su ácido desoxirribonucleico, aún no admitió la derrota. Y Milei, coherente con su cosmovisión del mundo, tampoco felicitó al ganador.

El navegador no soporta este contenido.

En términos políticos, el primera mandatario argentino fue un salvavidas de plomo. En lugar de fortalecer su influencia regional, su intervención profundizó las diferencias con un gobierno fundamental para los intereses argentinos. El respaldo al candidato opositor no fue un gesto diplomático neutral: se inscribió en una confrontación ideológica que el mandatario argentino viene sosteniendo contra Lula y otros referentes de la izquierda latinoamericana.

Las consecuencias exceden una disputa entre presidentes. En los últimos meses, la relación bilateral se deterioró hasta alcanzar una situación diplomática excepcional: Brasil retiró a su embajador en Buenos Aires y la representación quedó reducida a un encargado de negocios, y las declaraciones ofensivas de Milei contra Lula agravaron el conflicto.

El problema es que Brasil no es un adversario comercial menor ni un país distante de los intereses argentinos. Es el principal socio de la Argentina en el intercambio de bienes y una pieza central del Mercosur. Las economías de ambos países están estrechamente vinculadas, especialmente en la industria automotriz y en las cadenas de producción que generan empleo, inversiones y exportaciones a ambos lados de la frontera.

Ganó Lula

La victoria de Lula tiene, además, una dimensión latinoamericana. Su continuidad en el poder preserva un contrapeso frente a la expansión de gobiernos y movimientos alineados con Trump. Brasil seguirá defendiendo una política exterior que reivindica el multilateralismo, la soberanía nacional y la integración regional, aunque deberá administrar sus propias tensiones internas y las diferencias con Estados Unidos.

Para Milei, el desenlace deja una advertencia: la política exterior no puede reducirse a una extensión de las batallas culturales e ideológicas internas. Un presidente puede tener afinidades políticas con determinados dirigentes extranjeros, pero gobernar exige preservar canales de diálogo, defender intereses económicos y construir acuerdos incluso con quienes piensan de manera diferente.

Lula ganó en las urnas, pero no dejó pasar la oportunidad de dejar implícito una frase que le cabe tanto a Donald Trump como a Milei: "este país no acepta ser el patio de nadie", expresó. El Javo, en cambio, deberá explicar qué beneficios concretos obtuvo la argentina de su enfrentamiento con Brasil y de su apuesta por un candidato derrotado. La región necesita cooperación para enfrentar sus problemas económicos, sociales y comerciales; la confrontación permanente dificulta esa tarea.

El salvavidas de plomo no hundió a Lula. El electorado brasileño decidió otra cosa, pero la derrota de la apuesta argentina dejó al descubierto una contradicción: mientras el gobierno de Milei proclama la defensa de los intereses nacionales, su política de confrontación con Brasil amenaza con debilitar una relación estratégica para el desarrollo argentino.

La lección es tan sencilla como contundente: las elecciones las deciden los ciudadanos de cada país, no los presidentes vecinos. y cuando la ideología se convierte en el único principio de la diplomacia, el costo puede terminar pagándolo la sociedad que esa política dice representar.