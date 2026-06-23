Santiago del Estero lidera el empleo en Argentina: registró la menor tasa de desempleo del país

Mientras gran parte de la Argentina continúa enfrentando dificultades para generar puestos de trabajo y reducir la desocupación, Santiago del Estero volvió a ubicarse en la cima de los indicadores laborales nacionales. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el aglomerado Santiago del Estero-La Banda registró una tasa de desempleo de apenas 0,7% durante el primer trimestre de 2026, el valor más bajo de todo el país.

La cifra sorprende por su magnitud. En términos prácticos, significa que menos de una persona cada cien integrantes de la población económicamente activa se encuentra sin trabajo. Un dato que no solo posiciona a la provincia en el primer lugar del ranking nacional, sino que además la coloca muy por debajo del promedio argentino, que alcanzó el 7,8% de desocupación en los principales centros urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

La diferencia es contundente. Mientras Santiago del Estero-La Banda exhibe una tasa inferior al 1%, otros aglomerados urbanos registran cifras considerablemente más elevadas. Bahía Blanca-Cerri alcanzó el 10,1%, San Nicolás-Villa Constitución llegó al 10,4%, Gran Resistencia se ubicó en 9,7%, los Partidos del Gran Buenos Aires también marcaron 9,7% y Mar del Plata alcanzó el 9,3%.

Santiago del Estero rompe todos los récords: tiene el desempleo más bajo de la Argentina

El contraste refleja dos realidades laborales muy distintas dentro de un mismo país. De hecho, la desocupación santiagueña resulta once veces menor que la media nacional, un dato que sobresale incluso dentro del contexto regional. Los números difundidos por el INDEC muestran además que Santiago del Estero-La Banda registró una tasa de actividad del 42,6% y una tasa de empleo del 42,3%. En tanto, la subocupación se ubicó en 5,1%, distribuida entre un 3,9% de trabajadores que demandan más horas laborales y un 1,2% que no busca ampliar su carga horaria.

El desempeño también destaca dentro del Noroeste Argentino (NOA). La región presentó una tasa promedio de desocupación de 4,9%, un indicador favorable en comparación con el promedio nacional. Sin embargo, el 0,7% santiagueño vuelve a marcar una diferencia significativa incluso respecto de sus vecinos regionales. Al observar el mapa laboral argentino, el caso de Santiago del Estero aparece como una excepción. Mientras distintas ciudades continúan lidiando con problemas para absorber la demanda de empleo y sostener niveles de ocupación, el aglomerado Santiago del Estero-La Banda muestra una situación prácticamente de pleno empleo.

Santiago del Estero rompe todos los récords: tiene el desempleo más bajo de la Argentina

Entre todos los indicadores difundidos por el organismo estadístico, hay uno que resume el fenómeno mejor que cualquier otro: de cada 100 personas que participan activamente del mercado laboral santiagueño, menos de una se encuentra desocupada.