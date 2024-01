Carla de GH en BBN desafía a todos después de que la trataran de "falsa": "Me han dado duro y parejo para que tenga"

Carla De Stéfano ocupará uno de los renglones más importantes en la historia de Gran Hermano: se convirtió en una de las pocas jugadoras en abandonar por voluntad propia la casa. El reality comenzó un día lunes y el martes, "Chula" ya se encontraba en la habitación llorando por extrañar a sus hijos y por el encierro. Exactamente 24 horas más tarde de haber ingresado. A partir de ahí, empezó una seguidilla de días en las cuales el llanto y la desolación fueron los sentimientos que más presentes se hicieron.

Carla De Stéfano en el debate de Gran Hermano.

Al día siguiente de su salida, en diálogo con BigBang , dio detalles de cómo fueron esos 37 días viviendo dentro de la casa más famosa del país con lo bueno y con lo malo. Con ser parte de las "Furiosas" y por ende su complicidad con Juliana "Furia" Scaglione, Catalina Gorostidi y Agostina Spinelli, y además, su lejanía con los "caracoles" a los cuales considera sumamente aburridos e inmaduros.

Su salida fue una de las más polémicas no sólo porque fue por decisión propia, sino porque en sus últimas 48 horas decidió hacer una fuerte crítica de sus compañeros a sus espaldas aprovechando que ya se iba. Sin embargo, antes de retirarse, Santiago Del Moro le pidió que haga un balance de cada uno de ellos y Chula se entregó con palabras positivas y amorosas para todos. ¿Falsedad? Por supuesto, pero ante todo, aclaró que eligió "irse bien" antes de sumar un problema más a la lista.

En cuanto a la convivencia, Carla fue muy consciente de que ahí mismo se vive todo a flor de piel pero que igualmente sabe diferenciar con quién sí y con quién no. "Con Rosina, Sabrina, Denisse y Zoe no podría entablar jamás una relación porque me aburriría", aseguró y de los hombres, mucho menos con "Manzana, el Chino y jamás con los que salieron que eran todos caracoles".

¿El amor dentro de la casa? "No existe", lanzó. Afuera los shippeos. "No va a pasar nada con nadie porque si no son bisexuales, son homosexuales y sino son inmaduros o aburridos. Lo único que hay es que Denisse está alzada y Bautista ni la registra. A Furia le encanta Lisandro pero él tiene que reivindicar la imagen con su novia así que tampoco va a pasar nada", manifestó.

-¿Cómo fueron tus primeras horas fuera de la casa?

-Estoy así como con muchos sentimientos movilizados. Un poco rara por los sopapos que me dieron en el debate que no me los esperaba. Fue todo negativo, ningún comentario positivo. Me han dado duro y parejo para que tenga. Fue duro porque venía con palpitaciones de la camioneta cuando salí de la casa y fue todo muy rápido. No pensé que iba a tener seis personas que me dijeron comentarios absolutamente todos negativos, me agarraron con la guardia baja viste. Aparte en ese momento no tenes tiempo a pensar qué responder y venís sensible, nerviosa y decís "¿Cómo respondo rápido y auténtico?" me costaba. Pensé que me iban a dar alguna tregua y después de un palo pensé que llegaba lo positivo pero no llegó nunca. Entré en un ring en el cual me molieron a palos.

Carla De Stéfano ingresando a la casa de Gran Hermano.

-¿Esperabas que muestren un poco más tu lado alegre que el de la Chula crítica?

-Totalmente. Yo antes de irme, hablé con Emmanuel y con Catalina para que estén bien, con Lisandro y con Furia porque se habían peleado, traté de bajar la crítica, rescatar cosas positivas, hice una torta. Sin embargo nada de eso lo vieron y valoraron. Ni lo reconocieron en todas las críticas que me hicieron. Esperaba al menos un comentario positivo y no emitieron ninguno.

-Fuiste de las que más habló sobre el uso de la producción sobre lo que muestra y lo que no...

-Es que estás ahí y no sabes lo que muestran y lo que no. Quizás estás ahí y te quieren hacer quedar como una cosa, o te muestran algún comentario, lo editan, lo cortan y quedás terrible. Estimo que muestran lo que más vende o desde el punto de vista de ellos por cómo ven que viene la casa. Ayer cuando me fui vi que decían que quedaron al mando de la casa Sabrina y Furia y la verdad es que Sabrina desde lo que se ve adentro, está cero al mando de la casa. Sabrina ahora está pegoteada con Alan, no hace nada. Eso me sorprendió, ese título. Porque mira vos la percepción que tienen afuera, que es nada que ver con el adentro.

-Solo al principio se la vio al mando de la casa cuando entró y ganó la prueba del líder...

-Sí, estaba muy envalentonada la primera semana, parecía que se comía el mundo, con una actitud bastante muy bien plantada, como una personalidad fuerte y luego se juntó mucho con Isabel, que creo que en un punto aprendió la parte mala de Isabel. Y luego se fue Isabel y se transformó, se apagó, se transformó completamente. Hasta te diría que la humanizó desde mi punto de vista, a nivel humano, mejor, porque se volvió un poco más empática. Bajó mucho el perfil de su postura dentro de la casa. Empezó a hablar con los demás, estaba subida a un caballo que no te daba bola. Ella sentía que tenía a todo el plantel masculino de la casa dándole de comer de la mano y cuando se fue Isabel, se fue a dormir, se acostó, lloró y al otro día empezó otra Sabrina. Ahora está pegada a Alan y no hace otra cosa, es algo simbiótico que tiene con él. No la veo para nada como una dueña de la casa y ahí me di cuenta como de afuera se ve una cosa y de adentro es otra. Lo que uno mira en la televisión es totalmente distinto.

-¿Cómo es vivir adentro de la casa de Gran Hermano?

-Es una experiencia rarísima porque literalmente vivís en una burbuja. Yo decía, es como que estamos dentro de un conteiner. Tenes muchísimo tiempo para pensar entonces, según tus herramientas emocionales e intelectuales, todas esas horas que tenés para pensarlas podes canalizar positivamente o negativamente, según tu personalidad y como seas. En mi caso, me sirvió para revalorizar muchísimo los vínculos, el afecto, revalorizar el tiempo que uno tiene que dedicarle a las relaciones humanas. Lo valioso que es escuchar a alguien sin la tecnología de por medio, sin celular en mano, prestarle atención a lo que siente. Todo eso te sensibiliza y te exacerba los sentidos en cuanto a un abrazo ahí es un montón, que te den un mate es un montón porque significa que te están prestando atención y te están ofreciendo algo. En mi caso, me humanizó mucho. Yo soy re humana y te juro que me exacerbó mucho más todos los ciertos valores. Yo decía qué paradójico, yo me quejaba de la rutina de mi vida y ahora me estoy quejando de la rutina acá adentro. Después pasa que uno sobrevalora y sobredimensiona todo, porque como no tenés otra cosa que te pase, alguien te mira mal o alguien te ignora y te pone pésimo.

Carla De Stéfano en el debate de Gran Hermano.

-¿Te pasó de sentirte así?

-Sí, a mí me había hecho mal que Sabrina una vez yo estaba sentada al lado de ella y me ignoró por completo. Estábamos mirando una prueba de líder y me ignoró por completo y les convidaba mate solamente a los varones y a mí me tenían al lado y no me había pasado ni un mate. Eso se lo dije a la cara. Y esa actitud, por ejemplo, me había dolido. Digo: 'La pucha, esta mina no me registra', yo me sentía mal por eso. Y en la vida cotidiana, que no me pasen un mate no me importa nada. Pero ahí cada detalle lo dimensionás mucho.

-¿Te imaginabas que podías ser así?

-La verdad que yo pensé que iba a ser el 90% del tiempo muy divertido y no es todo el tiempo divertido. Ahí realmente te encontrás con muchas situaciones dolorosas. Mucha gente que llora, mucha gente que extraña... Cuando no consolas a uno, consolas a otro; te vas turnando los sentimientos. Es un sube y baja de emociones, literal. Por ahí uno en la vida es más equilibrado, ¿viste? Acá como que te desequilibras bastante emocionalmente pero está buenísimo a pesar de todo.

-¿Qué pasó cuando te viste tantos días mal?

-Yo en el fondo de mi corazón tenía un profundo dolor porque me di cuenta que no podía estar sin mis hijos porque los extrañaba horrores. Eso me apagaba mucho y ahí empecé hacer una evaluación y pensaba en que cuando pasen los días iba a estar peor porque subestimé mi capacidad de apego afectiva con ellos y me daba cuenta de que estaba apagada. La perspectiva mía era negativa, yo entré para pasarla bien, para hacer reír y me di cuenta que no lo estaba haciendo. Yo quería ser la loca que era afuera y yo estaba adentro apagada queriendo únicamente dormir. Ahí me di cuenta que no era negocio para nadie. Yo pensé que iba a poder pero no pude.

Carla De Stéfano participante de Gran Hermano.

-¿Te sentías cómoda a pesar de tu tristeza?

-Totalmente. Más allá de pavadas, es un grupo humano divino y todos son buena gente. Los valores de todos son de buena gente. Antes de irme yo quise recalcar lo positivo de cada uno porque es lindo que te digan cosas así y más en esa situación donde todos estamos vulnerables. Cata me retó y me dijo cómo es que no les dije algo a los caracoles, pero no me parecía lo correcto en ese momento, no me quería ir criticando porque ya bastante critiqué.

-¿Crees que iba a cambiar tu imagen en el afuera si te ibas diciéndole las cosas de frente a tus compañeros?

-Considerando que mucha gente hace lo políticamente correcto en la vida, podría haber cambiado mi imagen como que dije en la cara lo que pensaba, pero considerando como soy yo, no me importa eso. Yo muchas cosas que pensaba negativa lo dije en la cara. Por ejemplo, a Rosina le dije que parecía que era ingenua como una nena de 15, a Denisse en voz alta que la gente no presta o sea indirectamente y aparte de que se lo dije a Florencia y a Joel sabiendo que se lo iban a contar, entonces no va con mi forma de ser irme de un lugar diciéndole a los chicos cual crítica de televisión su performance negativa. O sea... ¿Quién soy yo para decirlo? Les dije lo positivo y de lo negativo me lo guardo para hablar con mis amigas.

-Se puede decir que te fuiste bien con todos a pesar de que cada uno sabía lo que pensabas...

-Totalmente, no va con mi manera irme de otra manera. No quería hacer un cierre feo porque no lo sentía, tampoco en la vida está bueno decir las cosas feas en la cara así porque sí. Está bueno decirlo en el momento oportuno y de la manera apropiada. Obviamente que cuando uno habla por atrás, criticando y aburrido como fue mi caso, habla sin pensar. Pero si yo le tengo que decir en la cara algo a alguien, cuido mis formas y mi modo. Me pareció que no era la forma y quise decirle lo positivo que realmente vi en cada uno. Yo me quería ir bien porque lo sentí, no me quería ir confrontando.

-¿En algún momento repensaste la idea de irte? ¿Atinaste a arrepentirte?

-Nunca, de hecho me lo preguntaron los chicos y yo estaba feliz de que me iba. No lo dudé nunca. Me di cuenta que yo quería vivir esa experiencia y esos 37 días fueron suficientes, no era productivo que yo siga ahí adentro porque no podía manejar mis sentimientos. Lo que yo sentía de extrañar me apagaba, me deprimía. Solo quería dormir para que pasen las horas. Contaba los días como un preso para mi libertad. Haberme puesto tan contenta cuando pude prever que me iba, me puse contenta de vuelta y eso ratificó que me tenía que ir.

-¿Te gustó formar parte de "Las Furiosas"?

-Sí, estuve correcta porque fui fiel a mi personalidad. No es que yo sea criticona y no sea otra cosa, soy un poco gritona pero no tanto como Furia y Cata. No es que me uní por lo negativo, sino por lo positivo que tenemos las cuatro que quizás no se vio porque por supuesto que lo que más se vio son las peleas, las críticas y los gritos. Lo positivo es que somos muy parecidas en valores, mas coetáneas en la edad, con experiencias de vida más parecidas a las mías entonces inmediatamente empaticé con ellas y en ningún momento dudé. No me hubiera acercado jamás a Isabel, jamás a Florencia porque son personalidades muy narcisistas y después con los caracoles no me hubiera acercado nunca porque me aburría enormemente. Si las horas se me hacían lentas con las furiosas, con los caracoles se me hubiese hecho eterno.

Las Furiosas criticaron a Florencia a sus espaldas

-¿De quienes no podrías haberte acercado?

- No podría haber compartido mucho tiempo con Denisse, con Rosina, con Zoe, con Sabrina, jamás en mi vida . Con los chicos ni hablar. Con Manzana ni una hora seguida, con el Chino tampoco, con Alan estuve un poco y me caía bastante bien, después con los que ya se fueron, Axel, Williams y el cordobés tampoco . Con todos ellos no me hubiera interesado hablar ni una hora seguida, es insostenible.

-¿Te sorprendió todos los comentarios de Alan machistas, desubicados y sexuales sin filtro?

-Me re contra sorprendió. De hecho no estoy muy al tanto porque no tengo el celular, me contaron un poco ayer y me contó Cata que Alan es re machista pero no pude ver nada de lo que dijo. Me re sorprende y de hecho ahora me doy cuenta que Sabrina y muchas personas le preguntamos qué hizo o qué dijo para haber recibido tantos votos, no entendíamos por qué había quedado último con Cata, él nos decía que no hizo ni dijo nada. Ahora me cierra todo. En la casa nadie lo sabe y de hecho ayer hizo un comentario machista mientras yo me maquillaba para irme y él hacía cucharita con Sabrina, dijo que si la novia de él se quisiera meter en Gran Hermano, él le diría que vaya y la cambia por otra automáticamente. A eso, yo dije ¿eso es el amor para vos? ¿Eso es bancar al otro en un sueño? Y él se cubrió como era un chiste. Yo interpreté que era para enojar a Sabrina pero ahora veo que no. Yo a Alan lo tenía como un tipo con valores, sensible, re humano. En la casa, en nuestra cara, jamás emitió un comentario machista.

-¿Qué pasa con la convivencia con Emmanuel que afuera dicen que es terrible pero quizás no se ve tan así?

-Ahí hay mucho lleva y trae y las conversaciones se tergiversan, es como un teléfono descompuesto. La pelea que tuvieron Luchi y Emmanuel por los cigarrillos después pasó, quedó todo bien y ahora estimo que ella debe tener mucha bronca porque debe pensar que Emmanuel tuvo que ver con el fin de las furiosas que hizo que se vaya Cata y que ahora Agos tenga ganas de irse también. Emmanuel, te soy franca, no tuve ningún problema con él en lo personal. Al principio no hablaba mucho pero estos últimos días charlé un poco con él, le dije que lo entendía, él se pone muy mal, no sabe defenderse verbalmente, tiembla un montón y es un loco lindo. Quiere llamar la atención todo el tiempo, tiene el ego allá arriba, es un personaje. Es muy sensible, extraña mucho, es muy ansioso, me provoca ternura. Necesita muchísimo cariño, no me provoca otra cosa que no sea ternura y me puso mal ver el nivel de violencia en la pelea que tuvo con Cata.

-Mencionaste a Luchi... ¿Podría ser una furiosa?

-Es muy chiquita, se hace la mala pero es muy inocente. No podría ser nunca furiosa porque no tiene esa personalidad. No le gusta la crítica, a mí me decía que no le gustaba verme criticar. El otro día nos dijo a Cata y a mí que algunos decían que estábamos haciendo un juego psicológico y que le tenían miedo a Cata, pero cuando dijo eso yo ya me di cuenta que era muy chiquita. Ella jamás podría ser furiosa por como es. Ella está en un viaje de egresados que no tuvo, quiere estar bien con todos.

Carla tras ingresar a Gran Hermano.

-Cuando Isabel dialogó en BigBang habló de que hubo un complot en el baño del cual fueron parte las furiosas... ¿Qué tanto de cierto tiene eso?

-Cero, yo te puedo asegurar que en lo que respecta a Furia, Cata, Agos y yo, me hubiera enterado. Seguramente me hubiesen dicho que me fije algo en el inodoro como para que me avive, pero nada de todo eso pasó, ninguna me dijo nada y eso que nosotras de manera implícita tratábamos de ponernos de acuerdo en lo que votábamos, pero eso no fue así para nada. Ahora le voy a preguntar a Cata pero en realidad me hubiera enterado porque tratábamos de tener criterio en el voto.

-No hiciste complot pero te mandaste una grosa con la espontánea...

-No, no. Ay Dios... qué impulsiva. Lengua larga. El pez por la boca muere. Me quise hacer la jugadora experimentada pero me salió el tiro por la culata. Yo me sentí una boluda radicalmente, me quise hacer la canchera jugadora, pensé que me comía el mundo con una espontánea y me sentí una tonta.

-Vos hablas mucho del amor, del romance, de Huguito... ¿Qué pasa que en este Gran Hermano cuesta generar parejas?

-Es que no hay ninguna pareja y no va haber tampoco. Pasa que son muy inmaduros, muy inmaduros, demasiado. El que no es inmaduro de edad, es inmaduro emocional. Rosina le dio un pico a Joel al principio y al toque salió a aclararle a todos que fue en broma y de ahí nunca más, se empezaron a separar, se alejaron y nunca más pasó algo. Denisse está re contra alzada, perdón por ser guaranga, pero se le tira encima a Bautista mal. Ayer en un ensayo se le sentó al lado a Bautista, le quiso dar un pico y él le corrió la cara. Todas decimos que claramente a Bautista no le gusta Denisse y no entiendo por qué le toca el cuello, le hace mimos todo el tiempo, que para mí es para no quedar como un nabo. Denisse está todo el día pendiente y él la ignora. Ella dice "Bueno, me voy a dormir..." disimuladamente como para que él vaya y Bauti se queda charlando y tomando mates por lo cual no tiene interés sexual en Denisse. Joe ya no tiene más interés sexual en Rosina tampoco ni viceversa. Furia tiene interés sexual con todos pero no va a estar con nadie porque el que no es bisexual es homosexual y el que no es bisexual y homosexual es inmaduro, así que no va a pasar nada. Es una locura.

Carla De Stefano y Juliana "Furia" Scaglione arrancaron con toda el finde.

-¿O sea que el shippeo entre Furia y Lisandro es imposible?

-Olvidate. Eso es imposible. Si fuera por Furia sí, ella quiere estar con hombre, con mujer, con lo que sea. Quiere toquetear, agarrar, pero de Lisandro olvídate. Él está muy mal por un acto de desamor que le hizo a su novia, como que se quiso hacer el que no estaba de novio estando de novio y se quedó con culpa entonces acá está intentando de reivindicarse, cada rato grita "Mili te amo" y quiere tener firme su imagen. Aparte, yo tuve una charla con él muy linda donde me dijo que está re enamorado y que apunta a todo con ella. No va a pasar nunca nada con Furia. Ni siquiera un chape ni beso ni nada. Como mucho ella le robará un pico haciendo una joda pero nada. De hecho Lisandro le huye, la intenta esquivar a veces .

-¿Quiénes son los que más están jugando para vos?

-Sabrina, Furia obviamente, Lisandro y el Chino. Ellos cuatro son los que más están jugando.

-¿A quiénes ves en la final?

-Yo tengo muchas ganas de que lleguen a la final porque me dejaría muy contenta, más allá de que no es lo que deseo pero lo que presiento que puede pasar, son: Furia, Lisandro y tal vez algún perfil bajo como Zoe, por ahí Rosina... algún perfil más bueno, inocente y bajo. A Furia la veo y quiero que gane, se lo merece. Tiene todo para ganar: baila divino, es extrovertida, es divina, tiene una voz hermosa, un cuerpo físicamente esplendido, es graciosa y es re contra buena persona.

-En el repechaje... ¿Te gustaría que entren Cata e Isabel para ver cómo se llevan adentro otra vez?

-Me gustaría que entre solo Cata y a Isabel la dejamos afuera, basta. Se terminó Isabel.