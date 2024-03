Alfa insiste en quebrarla y Catalina apuntó contra la producción: "Una justicia divina este Gran Hermano"

A más de tres meses del comienzo de Gran Hermano, es todo un hecho que al día de hoy existen más participantes dentro de la casa que saben lo que pasa en el exterior que los concursantes que continúan aislados desde el primer día. Con el repechaje, los nuevos "hermanitos" y encima los ingresos fugaces de algunos "ex GH" de la temporada anterior, no hubo ningún tipo de aislamiento que soporte tanta ruptura y eso queda en evidencia minuto tras minuto.

Paloma Méndez, Mauro D'alessio, Darío Martínez Corti, Florencia Regidor y Damián Moya, los nuevos participantes de Gran Hermano.

Que la producción está en contra de Juliana "Furia" Scaglione desde hace un tiempo es todo un hecho: la sancionaron en reiteradas ocasiones, la censuraron en sus minutos de vivo dentro del confesionario, evitaron pasar distintos momentos de ella durante el debate y justo cuando mejor la estaba pasando, ingresó Alfa para hacerle la vida imposible a Catalina Gorostidi, que es -o era justamente- su mejor amiga.

Alfa reingresó a la casa de Gran Hermano para desestabilizar a Furia.

Desde el momento en que el participante de 62 años reingresó a la casa, a Catalina se le transformó la cara y su interior se llenó de odio, bronca y malestar porque sabía que algo malo iba a pasar. Dicho y hecho, solamente transcurrieron algunos minutos hasta que Alfa comenzó de a poco a pincharla para generar su cólera. Todos se acercaron para consolar a la pediatra, quien no supo disimular su cara de mal gusto. Todos excepto Furia, que todavía no cayó en la realidad.

Catalina Gorostidi quedó muy angustiada tras el ingreso de Walter "Alfa" Santiago a la casa de Gran Hermano.

Esto marcó sin dudas una distancia entre las dos, ya que la "pelada" de la casa justifica las reacciones de Alfa contra su "amiga" insinuando que son solo "chistes". De igual manera, Cata se dio cuenta de la jugada maestra que quiere realizar la producción y apuntó contra ellos mientras desayunaba con el resto de los participantes. "Es todo re justo acá en Gran Hermano, una justicia divina. ¿A quién más quieren hacer entrar? ¿A mi ex? Dale, éntrenlo ahora, ya está, es el momento", disparó.

Lejos de pasar desapercibida la poca onda que hay entre los dos, Alfa, sin haber escuchado los comentarios de Catalina, siguió intentando quebrarla pero frente a Furia y a Emmanuel en el patio, mientras hablaban de cosas que nada tenían que ver. De la nada, empezó a imitar a la pediatra sin ningún límite: "Callate, toma el mate y callate, caracol. No hables. Tenés dos minutos de cámara, úsalos. Te los doy. Caracol. Cerra el ort...", dijo.

El plan de la producción está saliendo a la perfección porque cuando se esperaba que Furia la defienda, hizo oídos sordos y deslizó esa imitación para ligarla contra Joel: "Está imitando a Cata. Es muy jugada esa... La de los dos minutos de cámara. Le decía eso a Joel y Joel también se tiene que ir afuera, ya me tiene harta ese. Que se vaya".

Alfa ingresó a la casa para aliarse con Furia.

Para dejar en claro, una vez más, que en esta guerra Furia dejó de lado a su primer y única amiga dentro de la casa por posicionarse en la vereda de Alfa, al rato siguiente se volvió a dar una conversación en la cual el ex participante de Gran Hermano trató de "loca" a la pediatra y no recibió ningún tipo de críticas al respecto. "La gente ve que yo no hice nada, la loca es ella", dijo mientras dialogaba en el sillón con Juliana, Bautista y Mauro. Lejos de defender a su compañera o de asegurar que está mal utilizar ese término, Furia le dio la razón y le respondió: "No hiciste nada, ella te vio y algo en su interior se rompió. No logro comprender".

Mientras tanto, el último martes tuvo de todo: se definió la prueba del líder, ingresó Ariel para confrontar con Alfa y se reveló quién hizo la fulminante, noticia que ya está generando muchas repercusiones. Se trata de la nominación que manda a placa directo a su destinatario, quien además no podrá ser salvado por el líder de la semana, que en este caso es Paloma.

El conductor Santiago del Moro reveló que Alfa hizo la nominación fulminante. Sí, el veterano ex participante de la pasada edición entró para jugar y sin dudas que lo está haciendo. Walter no perdió el tiempo y en su primer jornada en la casa más famosa del país hizo la fulminante. Lo que no se conoce, hasta ahora, es a quién, aunque se cae de maduro que posiblemente sea a Catalina, con quien protagonizó y protagoniza varias peleas.