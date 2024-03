Agresiones a Cata, información del afuera y piropos a Furia: volvió Alfa y ya piden su expulsión

La vuelta de Walter "Alfa" Santiago a la casa más famosa del país llegó cargada de polémicas y desequilibró la situación de quienes todavía compiten por ganar el reality. Es que el sexagenario prolongó su fuerte enfrentamiento con Catalina Gorostidi, que comenzó cuando ella estuvo afuera del certamen, algo que la movilizó por completo. Además, soltó información de afuera a su favorita Juliana "Furia" Scaglione, a quien hasta la piropeó con una desubicación propia de un acosador.

Cabe recordar que, en el lapso que Cata estuvo eliminada, hubo un cruce entre ambas en redes sociales. "¿Qué carajos hace Alfa con nosotros? Tu GH terminó, cariño", había escrito la pediatra en su cuenta de X. "¿Quién carajo te creés vos? Soy parte de GH y de este gran equipo. Y de esta gran familia que es Telefe... ¿Creés que por basurear a todos y tratar de negrita conchudi... a Rosina tenés chapa? No existís", la cruzó Santiago. Lo peor de todo fue que ella eliminó ese posteo, lo que generó que Alfa continúe su cruzada y le sume unas palabras a lo negado: "¿Qué payaso te comiste? Borra lo que postea, pobre piba", denunció.

Catalina Gorostidi quedó muy angustiada tras el ingreso de Walter "Alfa" Santiago a la casa de Gran Hermano.

Fue por este motivo que el ingreso del sexagenario rompió el equilibrio que se había logrado luego de que los viejos participantes se asimilen con los nuevos. Ni bien pasó la puerta y sorprendió a todos, el rictus de Cata cambió de forma innegable. El cruce fue enseguida y logró que haya reproches mutuos hasta que ella lo tildó de visitante y él aseguró que era de los originales y ella estaba de prestada.

El esmerilamiento del espíritu de Gorostidi continúa minuto a minuto al nivel de que terminó sobrepasada y llorando. En un momento improvisó una canción con Federico "Manzana" Farías dedicado a ella, quien ni siquiera llegó a escucharlo. "Vamos a hacer el tema 'La rata Cata': llegué a la casa de Gran Hermano y me agarró la rata Cata y salí desesperado", rapeó el famoso personaje, ganándose las risas de los presentes.

Estos golpazos preocuparon a algunos de los hermanitos y hermanitas, que se juntaron a dialogar en el patio. "Cata estaba muy triste, muy mal", reveló Nicolás Grosman. "Todos conocemos a Cata acá. Para que ella esté así", deslizó Bautista Mascia. "Conmigo se largó a llorar recién", aportó Manzana. Lo más duro del diálogo lo lanzó Furia, quien fue la primera en abrazar al ingresado y quien más demostró afinidad con él durante su breve estadía. "Sí, Alfa me dijo: '¿Viste lo que dice Cata de que las caretas se caigan? Bueno, le jode que esté yo acá porque las caretas se caen'", contó Scaglione.

La buena onda entre la jugadora más popular de esta edición y el sexagenario fue tal que hasta hubo un diálogo en el que él llegó a exponer cuestiones del afuera, algo que es una grave falta para la producción del juego, pero de la cual todavía no tomaron cartas en el asunto. "¿Por qué te odia tanto? Quiero que me expliques. Ella es mi mejor amiga", le pidió Juliana. Enseguida Alfa hizo una seña que no se vio, pero que se entiende que se trató de algo relacionado a que no le convenía juntarse con Cata. "No, no me digas eso. Igual el domingo casi pensé que se iba, posta. Sólo vi este gesto nada más", agregó la pelada.

"No digo nada. Prefiero mantener la boca cerrada. Mejor amiga...", cuestionó el hombre de la bandana, soltando un bufido que expuso que esa relación no era tal. "Nooo. Mirá que vino Romina (Uhrig), me marcó a Agostina (Spinelli) y al toque. Me dijo: '¿Agostina es tu amiga? ¿Estás segura?'. ¿Y sabés qué? Tenía razón Romina. Gracias a ella descubrí un mundo diferente. De en serio", opinó Scaglione.

Tras ese momento se vivió lo más insólito hasta ahora del paso de Alfa por la casa. "Epa", expresó el sexagenario mientras le pellizcaba la baja espalda a Furia. "Viste tengo un re tatuaje. Es un guerrero samurai", explicó la joven. "Está para darle al guerrero", confesó el ex participante. "Está para darle, dice", repitió Furia entre risas. "Está para voltearse al guerrerito ese. Agarrar y clavarlo así de atrás al guerrerito", continuó.

Las redes sociales ya se encargaron de criticar con dureza esta actitud. Si bien Furia no se molestó, al mismo tiempo este tipo de actitudes pueden escalar y lograr que estalle todo entre ambos. Queda menos de una semana del paso de Alfa por la casa más famosa del país. Todo puede pasar.