Amenazas, insultos y un dos por uno: Del Moro confirmó que Agostina renunció y abandonó la casa de GH

Si algo le faltaba a Juliana Scaglione para colgarse del cielo de los grandes jugadores de Gran Hermano, al cual llegó por su inmensa popularidad y locura, era una jugada que la defina para el resto de los días. Así fue como este domingo le salió una que será recordada para siempre como "la gran Furia". Por un lado limpió en la placa a Lisandro "Licha" Navarro, y por el otro se llevó puesta a Agostina Spinelli, quien renunció al juego por las "amenazas" que recibió durante la cena de nominados.

Esta pelea fue crítica en la relación entre los nominados de esta última placa. Además de los tres mencionados, allí estaban Joel Ojeda, Isabel de Negri y Virginia Demo. Todos estos jugadores pudieron presenciar cómo se elevó el tono de la discusión y las agresiones entre Furia y Agostina y Lisandro. La policía fue la más provocadora en el cruce, y dejó allí una imagen totalmente distinta a la que expuso en el confesionario, donde aseguró que temía por su vida.

Juliana "Furia" Scaglione encaró a Lisandro "Licha" Navarro y le cantó las cuarenta.

"Parásito", fue uno de los primeros insultos que soltó. Tras eso también la calificó de "crota", mientras Scaglione se enfrentaba a los gritos a Navarro. "Me tenés un odio", le lanzó a quien fuera su amiga. "Me tenés una envidia", agregó. El tono de la pelea levantó tanto que logró que los demás hermanitos quieran irse del lugar, con Joel a la cabeza y con Virginia a pleno llanto. La única que se plantó contra Agostina fue Isabel.

Así fue que se llegó a la frase con la que Spinelli jugó para victimizarse. "Te voy a matar, flaco. Te lo digo así. Afuera te hago mierda a vos y a este gil de mierda", aseguró Furia en "diálogo" con Licha y la policía, y haciendo honor a su apodo relacionado al desborde emocional que la caracteriza.

La realidad es que en la cena hubo muchas acusaciones más, según se vio tras la salida de Licha y cuando Agostina confesó que quería irse del reality. Sin dudarlo, Santiago del Moro le afirmó: "Tranqui, si querés agarrá tus valijas y retirate del juego". Mientras eso sucedía, Scaglione seguía a los gritos: "Que se vaya, me dijo 'merquera'. Entrenadora, flaca. Me gané 40 medallas. Soy mujer, no falopera".

A su vez, la salida de Lisandro estaba cada vez más empañada por el escándalo de gritos y ebullición que se vivía a partir de la decisión de Agostina. Fueron pocos quienes saludaron al pelilargo mientras Agostina se metía en el confesionario para hablar con el conductor del programa, quien tendría unas palabras con ellas para ver si podía cambiar su postura.

"¿Me escuchás? Agos esto es un juego al que millones de personas quieren entrar. Vos llegaste a esta instancia por algo. Yo no te quiero convencer de nada. Si vos te querés ir, te podés ir. Sabés que una vez que te vas, y más si vos abandonás el juego, no podés volver", le planteó Del Moro.

"Tengo miedo de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano ayer. Yo no puedo ir a dormir a mi pieza porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo 'te voy a matar'. ¿Vos sabés la cantidad de femicidios que existen después de una amenaza? Las leyes están muy mal, tienen que haber 30 amenazas como para que hagan algo", divagó Agostina.

"Este canal se ve con muchas cámaras las 24 horas. Vemos el comportamiento de todos los jugadores. Cuando tienen que ser sancionados, son sancionados, les llaman la atención, los van conteniendo también. Creo que si el juego te hace mal o te sentís amenazada, no tenés que estar en él. No te quiero ver así. Pero estaba en mí también decirte esto. No quiero que el día de mañana digas: 'me arrepentí' o 'le di otra dimensión a algo que yo no pensé que era tanto'. Pero si vos creés que te tenés que ir, no queda otra", reconoció el conductor.

"Ahora es el momento de Licha, él va a salir, lo vamos a recibir acá. A mí no me gustaría que te vayas por la puerta chica, no te lo merecés", reveló Del Moro. "No, ya lo sé. Pero por eso me quiero ir hoy", le contestó Spinelli.

"No querés ni dormir en el SUM sola", le planteó él. "No", respondió la policía. "Entonces te vamos a preparar todo para que vos abandones la casa esta misma noche. Te quería dar esta última instancia para darte la oportunidad de que recapacites. Quedate en el confesionario, hablá con el psicólogo y con Gran Hermano, y cuando ellos te lo indiquen te vas a retirar del juego. Listo, te mando un beso y nos vemos acá afuera", cerró el conductor.

Pasadas las dos de la mañana, los jugadores en la casa más famosa del país se referían al hecho y daban por concluida la participación de Spinelli en el reality. Salió por la puerta chica y seguramente su ida será emitida por la gala de este lunes. "Agostina se fue anoche a la madrugada", confirmó Del Moro en su ciclo radial. .

"Por primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina una participante elimina a dos jugadores en una misma noche", tuiteó el productor e histórico ex jugador de la primera edición Gastón Trezeguet. Una oración descriptiva que también expuso la admiración que sintió por lo que la doble de acción acababa de lograr.