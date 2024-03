La desafortunada frase de Capristo sobre Furia: "La van a bajar de un balazo"

La jugadora más polémica y popular de la actual edición de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione, despierta amores y odios. Al mismo tiempo, estos sentimientos tan contrastados, suelen tener la particularidad de generar que tanto sus fanáticos como detractores dejen definiciones picantes y jugadas. Quien así lo demostró recientemente fue Ximena Capristo, quien dejó un fuerte pronóstico sobre la pelada.

La reflexión fue durante su paso por A la Barbarossa en Telefe. Allí la vedette y ex participante de la segunda temporada del reality, analizó a la carismática y furiosa Juliana y su popularidad. "Alimenta ese ego que ella tiene, con lo de que da contenido. Ella misma lo dice, como que ella lo hace", analizó. "Me parece que la suben, la suben, la suben, y la van a bajar de un balazo muy pronto. Acuérdense de lo que yo les digo", agregó.

Si bien la nada feliz metáfora pasó bastante desapercibida por los panelistas y conductora presentes, los animosos ojos de las redes sociales fueron contundentes en su intento de cancelación hacia "La Negra" Capristo. Es un hecho que la intención de ella no fue desearle la muerte ni augurar un homicidio en camino, y eso quedó al descubierto luego de que Gastón Trezeguet le pregunte si esa caída vendría desde adentro o de afuera.

"Primero del adentro, que la van a seguir dejando en placa, y del afuera en algún momento la van a sacar", remarcó Ximena. "Para mí tiene un montón de gente que la quiere. Yo siempre digo: es la gran protagonista del programa, es la uno, la que mejor juega y todo, pero hay mucha gente a la que no le gusta", añadió.

Juliana "Furia" Scaglione de Gran Hermano es la jugadora más popular de la actual edición.

El recorte completo de lo sucedido dejó en claro que no hubo intención de referirse a una "bala" en el sentido más tradicional de la palabra, sino como una analogía de que su caída en el juego estaba en camino. Esto no evitó que las y los fanáticos de Furia sean ofensivos contra ella en los comentarios y posteos de las redes sociales.

Esto motivó que Capristo tenga que salir con un nuevo video a explayarse sobre el tema, aunque en este no se disculpó por metaforizar su análisis a través de un disparo de arma de fuego. "Lo sigo pensando, por supuesto. Lo que pasa es que las fans de Furia no soportan que yo hable mal, no de ella, porque yo digo que es una excelente jugadora, que se vio todos los Gran Hermano, que sabe jugar y todo, pero a mí no me gusta", explicó en este fragmento que circuló por redes sociales.

"Si una dice que no le gusta Furia, salen todos a atacar. A mí no me importa que me ataquen. Yo voy a ser fiel a mis pensamientos, fiel a mi corazón: una mujer agresiva a mí no me gusta. Entonces lo digo, lo comento, y lo voy a seguir haciendo. Así que les mando un besito para todos, sigan gastando tiempo", cerró Ximena su video.