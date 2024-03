Agostina se fue al pasto y lanzó una frase totalmente cancelable: "Vuelan, como la AMIA"

El fenómeno mundial de Gran Hermano durante más de 20 años funcionó como un laboratorio científico a cielo abierto, donde cientos de personas analizan el comportamiento de los participantes que son plenamente conscientes de que están siendo observados y vigilados en todo momento.

Así se llegó a la conclusión empírica de que nadie puede disimular su verdadero ser o aparentar ser otra persona durante muchos días. La experiencia de miles de participantes demostró que nadie puede esquivar su esencia real y que, finalmente, la verdad siempre sale a la luz.

Puede ser que la reflexión parezca un poco de filosofía barata suelta en un sitio de noticias, pero en realidad está relacionada a un repudiable comentario que cometió Agostina Spinelli en la actual edición del reality. La mujer policía se encontraba lavando los platos y cantando la canción "Eres Tu" de Chapa C con sus hermanitos, cuando en un tono de broma utilizó una metáfora que banalizó el último atentado terrorista que sufrió la Argentina el 18 de julio de 1994.

Agostina Spinelli levantó el teléfono rojo y fue "expulsada".

"Andá. Si no vuelan... como la AMIA", lanzó Spinelli a sus compañeros. Paradójicamente, sólo el uruguayo Bautista Mascia fue quien la cruzó con un simple "uh", como reprochando la comparación con el ataque que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina ubicado en Pasteur 633.

Lo sucedido se viralizó en las últimas horas y todavía no se escuchó ningún reproche institucional por organizaciones judías o israelitas. Mientras tanto, la brutalidad expresada como una mala broma por parte de Agostina, sí se ganó el rechazo de muchos y muchas en las redes sociales.

"Lo' valore' salieron del grupo", escribió una usuaria, en referencia a la pronunciación sin eses que tiene Spinelli y su concepto respecto a que ella es defensora de ciertos valores humanos. También hubo quienes eligieron preguntarse qué hubiera pasado si semejante traspié hubiera salido de la boca de Juliana "Furia" Scaglione, dando a entender que los tapes que sube Telefe de la pelada buscan perjudicarla.

En esta dinámica fue que otra usuaria pidió, en broma, que guarden el video para cuando termine la nominación, porque probablemente la voten a ella por decir esto, cuando en realidad "las furiosas" y "furiosos" quieren que quien salga en esta oportunidad sea Lisandro "Licha" Navarro.

Lo cierto es que ya desde que quedó en placa, tras envalentonarse y pelearse con Furia creyendo que eso le daría apoyo del público, Agostina quedó en placa y en los últimos días estuvo a pleno llanto y deslizando que quiere irse del programa porque ya está cansada. "Yo la verdad que ya estoy cansada, no quiero estar más encerrada. Yo solo tengo ganas de irme a mi casa", le confesó a Juliana y a Rosina Luna Beltrán.

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione cuando todavía eran aliadas y amigas en la casa más famosa del país.

"Yo creo que me afectó más que llegue gente a que seamos menos. Es como que somos un montón, no se termina nunca. Digo 'bueno no, ya está'. Ya no tengo más ganas", reconoció Agostina. "También que vino mi hija. En el momento fue genial y después me afectó un montón. Ya hace como dos noches que no duermo bien, no tengo más ganas de estar acá. Estoy cansada y me quiero ir", reveló.

"Me quiero ir y me quiero ir bien, quiero decirle a la gente que el domingo me saque. Quiero irme a mi casa y no quiero estar más acá", pidió después. "Ya son casi tres meses, es un montón de tiempo. Para mi ya es un montón, no aguantaría seis ni loca", añadió. El tiempo en la casa puede ser pesado, pero el castigo por banalizar una tragedia nacional en vivo y en directo puede ser mucho peor.