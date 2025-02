De no existir para la China a gritar su amor en GH: Lauty Gram, la verdadera sorpresa en la tribuna

La última velada de Gran Hermano estuvo marcada por éxtasis, nervios y tensión. Con la llegada de 8 nuevos participantes, la casa más famosa del país se revolucionó; pero no solo los participantes quedaron extasiados y sin entender mucho, sino que a los espectadores les pasó algo parecido y se pudieron expresar en las redes sociales. La sorpresa de la noche fue cuando Lauty Gram, el ex de la China Suárez, apareció en la tribuna.

El cantante asistió a los estudios de Telefe para despedir a Lucía Jazmín Patrone , la participante de 18 años que aseguró: "Soy muy caprichosa y muy histérica. Mi carácter no es para todos". La oriunda de Villa Devoto, se destaca en el modelaje aunque confirma que también es actriz y que llevará "un poco de diversión a la casa" porque "hace falta".

Si bien habían realizado varios videos en TikTok que dieron lugar a rumores de noviazgo, no fue hasta que se despidieron en los estudios que se confirmó la relación: con un beso y un abrazo el joven deseó suerte a su novia y mostró su apoyo en este nuevo proyecto.

Al finalizar la gala, y con "Luchi" dentro de la casa, Lauty Gram compartió en TikTok un video de las últimas horas que pasó junto a la participante antes del aislamiento: "Estamos acá con Luchi, ¿Qué pasa? Contale a la gente", le preguntó el influencer a la tiktoker. Con nervios, la joven contestó: "Entro a GH".

Debido a que por exigencia de la producción no se puede filtrar la participación de ningún competidor, el ex de la China Suárez hizo público el video una vez de que su pareja ya ingresó a Gran Hermano: "Ustedes van a estar viendo esto cuando ella ya esté adentro de la casa. Ahora nos estamos yendo a comer y a las 4.55 PM la aíslan y mañana entra", contextualizó el artista, mostrando la despedida íntima y familiar. Luego de almorzar con su novio, con su madre, con su tío y otros seres queridos, la modelo brindó y dijo: "Yo voy a hacer lo que sienta en el momento. Me tienen que apoyar".

Camino al hotel, Patrone agregó: "Me puse a llorar. Son muchas emociones. Estoy nerviosa. No puedo más. Me hace así el corazón", con barbijo y anteojo de sol se despidió de sus seres queridos e ingresó al hotel donde pasaron un día y medio completamente aislados de la realidad.

Lauty Gram pasó de que la China nunca lo reconozca públicamente a oficializar una nueva relación en pleno vivo de Telefe

En el mismo material, Lauty mostró su retirada de Telefe y expresó sus sentimientos: "Recién salimos del programa. Ahora, a bancar a Luchi. Es una persona hermosa. Es una persona muy buena, muy sincera". Su participación en la tribuna de Gran Hermano y la confirmación de su noviazgo no pasaron por alto en las redes sociales, donde los usuarios se expresaron con memes sobre sus anteriores relaciones: "La China Suárez yendo para lo de Lauty Gram ahora que está solo", escribieron junto a un video de Keila Sosa, ex participante, abandonando la competencia por la puerta giratoria: "Éramos poco y llegó Lauty Gram", fue otra de las reacciones.

Si bien es de publico conocimiento que el joven de 23 años mantuvo una relación con la China Suárez, la ex Casi Ángeles nunca lo oficializó públicamente: sólo unas semanas antes de que hiciera publica su relación con Mauro Icardi, el cantante había publicado en historias una selfie tomando sol con la actriz la cual no fue reposteada por ella como si presume al futbolista.