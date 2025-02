¡Revolución en la casa! Ocho nuevos jugadores, estrategias "sin límites" y un Gran Hermano en crisis

El clima dentro de la casa más famosa del país cambió por completo en las últimas horas, luego de que ocho nuevos integrantes ingresaran en busca de ganar, pero con la intención de Telefe de volver a llamar la atención a sus potenciales televidentes con el fin de dejar atrás el magro rating que tiene la actual edición de Gran Hermano. Entre las recientes incorporaciones, hay para todos los gustos en cuestión de sexo, edad y personalidad. Con el fin de potenciar el juego interno, despenalizaron los complots entre jugadores hasta nuevo aviso.

La primera persona que ingresó y sorprendió a hermanitos y hermanitas fue el egipcio de 20 años Saif Yousef, quien desde hace cuatro vive en la Argentina, pero que maneja el lenguaje con total fluidez. El nacido en El Cario contó que es musulmán y que reza cinco veces al día, mientras que también confesó que es hijo de diplomáticos, que estudia odontología en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Saif Yousef.

"Estoy muy bien, contento y nervioso. Quiero aprovechar esta oportunidad", reveló en su presentación. A su vez, también desafió a los actuales participantes cuando aseguró que no le gusta "que la gente sea lenta", ya que "hay que ser rápido". El influencer y hermanólogo Fede Bongiorno, lo calificó como uno de los tres más lindos que algunas fueron parte del reality en la Argentina.

Otra extranjera en ingresar fue la modelo brasileña Gabriela Gianatassio, quien dejó en claro su pertenencia al lanzar unos pasos de samba en cuanto pisó el césped de la casa. La joven de 27 años, nacida en Torres, Río Grande do Sul, se destacó por su belleza y una mirada propia de la mujer fuerte que prometió ser en su presentación, donde afirmó que su objetivo es enfrentarse a los más poderosos del juego.

Gabriela Gianatassio

"Voy a entrar a la casa para brillar, lo prometo", reveló la influencer que se definió como "una persona auténtica", porque nunca se frena cuando tiene que decir lo que piensa, sin importar a quien ofende. En ese sentido, confesó que no tiene miedo a los desafíos con los que se puede encontrar dentro. Con ocho años en el país, remarcó que se siente "más argentina que brasileña".

El tercero en entrar fue Santiago "Bati" Larrivey, un contador de La Plata que tiene 33 años y maneja un grupo de 20 personas en su trabajo, condición que presiente que lo va a ayudar de cara a la gestión de un equipo en el juego. En su presentación explicó que está en pareja con un hombre, pero que no tendría problemas en estar con una mujer. Aunque, al mismo tiempo, confesó que no tendría relaciones sexuales dentro de la casa.

Santiago "Bati" Larrivey

"Yo me veo en la final, por eso me animé a venir", reveló. Con ese espíritu ganador se mostró también en sus primeras horas de la casa. "Soy alegre, jodón. Sé cómo manipular", vendió en su presentación, ya que siempre consigue todo lo que quiere. Su parecido al ex futbolista de la Selección Argentina Gabriel Batistuta no es la razón de su apodo, ya que este comenzó por ser parecido a Joaquín Larrivey, otro delantero que llevaba el mismo apodo por su parecido con el otro jugador.

El otro componente extranjero es el de Selva Pérez Carvalho, una uruguaya que cuenta con más de 600 mil seguidores en Tik Tok y otros 260 mil en Instagram. "Soy la influencer de las amas de casa desesperadas", aportó en su presentación. Allí también aseguró que viene a romper corazones "y a ganar Gran Hermano". "Crucé el charco y vengo por todo", agregó la mujer de 51 años.

Selva Pérez Carvalho

La misma verborragia que muestra en sus contenidos, se pudo ver en los primeros minutos cuando todavía estaba con Santiago del Moro en los estudios de Telefe. En ese estado de desfachatez, dejó muchos indicios de cómo será en el juego. Además, informó que se encuentra en plena menopausia, pero que además es "leonina de pura cepa".

Los rulos de Lorenzo De Zuani hacen imposible que su apodo no esté vinculado. Con 23 años, este salteño que estudia Diseño Industrial y que ya trabaja en el oficio que aprende. Su perfil parece extrovertido, aunque reveló que es tímido, aunque a su vez le gusta llamar la atención de sus pares y es por eso que tenía muchas ganas de entrar porque le encantan los desafíos nuevos.

Lorenzo De Zuani

"Mi estrategia es ser auténtico y mostrarme como soy", detalló el salteño. "Trato de ser lo más carismático posible", agregó después. Al mismo tiempo, reconoció que tiene ciertos límites y que no le gustan para nada los dramas. "Más allá de que estemos compitiendo, está bueno pasarla bien", sentenció.

La belleza de Lucía Jazmín Patrone, la joven de 18 años influencer y modelo que ingresó a la casa de Gran Hermano el último lunes, es su principal carta de presentación. Con esta fue que consiguió ser la novia de Lautigram y reemplazar así a la actriz Eugenia "La China" Suárez, siempre en primera plana por quedarse con los novios de sus compañeras.

Lucia Jazmín Patrone

Quiero jugar y también que me conozcan", aceptó la mujer de Villa Devoto que se definió con mucha autocrítica. "Soy caprichosa y muy histérica, la verdad. Mi carácter hay que saber llevarlo. Dependo mucho de mi mamá, por eso estaría bueno probarme sola en la casa", confesó la adolescente, quien también es cantante.

La santiagueña Eugenia Ruiz fue la anteúltima en ingresar al juego y sorprendió bastante por su historia familiar. La mujer de 44 años, que vive desde hace bastante en Buenos Aires contó que se recibió de médica, pero que nunca ejerció, y que es casada y tiene un hijo. Con todo eso en su haber, todavía está pendiente su gran sueño.

Eugenia Ruiz

"Me defino como influencer, también actriz", se presentó la nacida en los pagos de la chacarera. Allí confesó que su gran pendiente es protagonizar una serie o una película nacional. "Soy carismática, soy querible y en la casa me los voy a meter a todos en el bolsillo", aseguró. "Soy un combo explosivo", añadió después.

Otro ex futbolista se sumó a esta edición de Gran Hermano, luego de que Carlos Bianco se quedara afuera semanas atrás. Marcelo Carro autopercibido como "soltero y jodón", tiene 44 años y hasta los 20 logró desempeñarse en Barracas Central, equipo por el cual llegó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el actual presidente Claudio "Chiqui" Tapia. Además, es uno de los que se filtró como nuevo en Gran Hermano 2022, cuando terminó dentro Camila Lattanzio.

Marcelo Carro

Soy estratega y me encanta liderar grupos", afirmó el trabajador del área de logística que lidera un grupo laboral de 44 personas. El liderazgo es un tema de estudio para él. "Me considero un villano de una historia bien contada", soltó en su presentación. Allí se vendió como un gran luchador: "Tengo que estar todo el tiempo pensando en todo", aunque reveló que sabe "contra quién ir".

Lo cierto es que además de estos ocho, se puede contar como nueva presencia a Delfina de Lellis, quien ingresó en reemplazo del terraplanista Claudio Di Lorenzo, quien debió ser sometido de urgencia a una operación de apendicitis. La jugadora fue la primera eliminada de esta edición, por lo que su grupo de pertenencia podría ser el de los originales o los nuevos, ya que casi es lo mismo para ella.

Santiago del Moro anunció que, hasta próximo aviso, los complots entre jugadores de Gran Hermano no serán sancionados.

Con el fin de estimular el juego competitivo, en una edición que no demostró ser la más ávida por el cariño del público y el encendido de los televisores, desde la producción de Gran Hermano adelantaron, sin anunciarle a las y los jugadores, que los complots dejarán de ser penalizados hasta nuevo aviso, para ver cómo reaccionan originales y nuevos.