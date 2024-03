Mauro D'Alessio y los primeros carpetazos de GH: fotos border, videos comprometedores y su definición como "Tincho"

Cuando parecía que la casa de Gran Hermano había dado un giro total tras la eliminación de Lisandro Navarro y el abandono de Agostina Spinelli, provocado por Juliana "Furia" Scaglione, el reality volvió a mover todas sus fichas y desde la producción hicieron ingresar a cinco participantes totalmente nuevos, sumado a Sabrina Cortez y Denisse González a través de un "Golden ticket" que generaron la frustración de los ocho "hermanitos" que resisten al encierro y el aislamiento hace tres meses.

Paloma Méndez, Mauro D'alessio, Darío Martínez Corti, Florencia Regidor y Damián Moya, los nuevos participantes de Gran Hermano.

Paloma Méndez; Mauro D'Alessio; Darío Martínez Coti; Florencia Regidor y Damián Moya son los cinco participantes que ingresaron, tres meses más tarde, para romper con las estructuras que mantiene la casa y principalmente con una misión entre ceja y ceja: desestabilizar a Furia. A pesar de que por ahora todos toman un perfil sumamente bajo y no tienen un gran historial fuera del programa, hubo un solo personaje que en menos de 24 horas, ya rompió con un sinfín de carpetazos.

¿Quién es? Mauro D'Alessio. En su presentación se definió como "tincho modelo" por su cuerpo físico, su pasado como jugador de rugby y por la cultura que lleva como vida. Incluso, en el video en el cual se dio a conocer, reconoció que lo que más le gusta es "salir a fiestas electrónicas", aunque además de la fiesta, es fanático de lo romántico por más de que "nunca" tuvo novia. "Soy muy egocéntrico en mi imagen y en cómo quiero que me vean", reveló también.

Pero más allá de lo que dijo para hacerse conocer, sin dudas que lo que más expuso su imagen fueron los trapitos al sol que salieron desde el afuera a penas pocas horas después de su ingreso: fotos desnudo, una obsesión con mostrar sus partes íntimas y desnudarse frente al público. Es que claro, en su afán de mostrar cómo trabaja su cuerpo, lo expone ante las cámaras pero muchas veces sin consentimiento.

Sus imágenes privadas resaltaron las redes sociales con usuarios que las divulgaron principalmente en Twitter (X) para dar a conocer la verdadera personalidad del oriundo de Villa Urquiza. Definido como "Tincho", lo que más le gusta hacer es resaltar su contextura física por la cual trabaja duro y parejo para mantenerla.

En el casting, para ingresar a la casa, ya había resaltado que su personalidad se define como "banana" y "canchero" y que lo que más podía resaltar en el programa es ser "tincho", ya que, para él, se necesitan personas con esa característica en la televisión y mucho más si se trata de una convivencia.

"Soy Mauro, tengo 25 años y la realidad es que hace mil años la gente me viene diciendo que me tengo que anotar en Gran Hermano porque para el programa se necesita gente banana, canchera y que entretenga al público y yo soy esa persona", relató. "Soy cero introvertido, hago boludeces en mi casa cuando estoy solo e imagínate con una cámara adelante y con un objetivo. Son incontables las cosas que puedo hacer para entretener a otra persona", confirmó en su casting.

La parte más insólita de su vida personal y privada, además de sacarse y enviar fotos desnudo y mostrarse con poquísima ropa ante el público, es la razón por la que decidió anotarse en una carrera universitaria: para mirar mujeres. Así como leíste. "Estudio marketing en UADE, la verdad es que me anoté por las minas pero como me fue bien me quedé estudiando y estoy próximo a terminar la carrera", lanzó en su video de presentación.

"Trabajo en una importadora de marketing, juego al rugby y voy mucho al gimnasio", explicó, pero cuando entró al programa, contó que en verdad hace cinco años ya no practica aquel deporte porque se considera "mal jugador" y que gracias a eso, tiene un sinfín de cicatrices en su rostro producidas por los golpes de los partidos y entrenamientos.

En cuanto a su personalidad, explayó: "Soy 'tincho' y creo que eso puede servir mucho para el programa; es un estereotipo que tiene que estar dentro de la casa para que se relacione. Creo que tiene que haber varias clases para que haya un choque de culturas".

Por último, culminó destacando que es necesario poder ingresar al programa para mostrar su mejor faceta. "En persona soy más divertido aún y todo lo que hago así lo hago mejor. En la facultad soy divertido, cuando trabajo presencial en la empresa lo hago mucho mejor, así que soy muy bueno para eso. Espero que nos veamos pronto así me conocen en persona, que es mucho mejor. Ah, y detalle: soy modelo también".

Lo cierto es que hasta el momento, a las participantes de la casa -principalmente a Catalina y a Furia- lo que les conquistó de Mauro fue su apariencia física y su belleza, pero al resto, todavía no le terminó de cerrar su personalidad. Aunque ya tiene una semana asegurada en el programa porque por los primeros siete días no puede ser nominado, sí es una incógnita saber cómo se desarrollará en el reality y cómo caerá en el afuera saber la cantidad de carpetazos que tiene y que todos aquellos son muy poco agradables.