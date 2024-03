De Paloma a Rosina, pasando por Mauro: los apuntados por Furia y su nueva estrategia

Hace semanas que Juliana "Furia" Scaglione posee un poder en cada gala de nominación: participante que quiere afuera termina siendo expulsado por sus seguidores. Así sucedió en las últimas semanas con Sabrina Cortez, Lisandro Navarro y Denisse González.

Juliana "Furia" Scaglione

La semana anterior Furia utilizó su fulminante -que se puede usar sólo una vez en el juego- para ir contra Denisse y después de hacer siete días de campaña, logró eliminar a la participante que había reingresado hace tan sólo dos semanas al juego. Ahora, teniendo en cuenta que su amiga Catalina Gorostidi también usó la misma carta pero para ir contra Paloma Méndez, Juliana comenzó una ardía campaña para que sea la eliminada.

La principal frase fue "hay que ir contra los nuevos" y por eso Juliana se animó a sacar a Denisse. Ahora, viendo que su amiga usó la fulminante contra Paloma, la participante pelada comenzó a mencionarla para que sus fanáticos la voten, pero de un momento al otro dio un volantazo y empezó a apuntar hacia otros dos totalmente inesperados.

El miércoles por la noche, después de la nominación, Rosina Beltrán rompió en un llanto sin lágrimas -extremadamente dudoso-, diciendo que tenía miedo de marcharse y que no podía soportar más estar sin su madre, a quien mencionó desde el día uno como un ser que "extraña muchísimo". Además, intentó que Isabel De Negri suplantara ese rol, después hizo lo propio con Virginia Demo y luego hizo lo mismo con Darío Martínez para que ocupara ese puesto como su "padre".

Rosina se preocupó y lloró por estar en la placa de nominados.

Encerrada en su habitación y diciendo que "necesita la contención" de su madre y que "la mata" no tener eso presente, se desarmó ante los hombros de Nicolás Grosman, quien la consoló diciendo que faltan sólo dos meses para marcharse y que podía aguantar un poco más. Sin embargo, al día siguiente cuando despertaron y el resto de los participantes se enteraron de esa situación, cayó como anillo al dedo para pedir por su eliminación.

En la hora del desayuno se encontraron en la cocina para comer tostadas Catalina, Furia y Emmanuel Vich y fue la pediatra quien comentó que en la noche anterior Rosina había roto en llanto por miedo a la placa. Teniendo en cuenta ese dato, Juliana aprovechó y disparó: "¿Tiene miedo de la placa? Bueno ya es momento de que se vuelva a Uruguay ya. Hace 102 días me la estoy fumando, gente. Toda la casa se la está fumando básicamente".

Si Paloma estaba siendo apuntada tanto por Catalina como por Furia para ser eliminada, la participante pelada cambió de rumbo rápidamente y mencionó que si no es ella, que sea Rosina quien abandona la casa porque ya hace mucho tiempo la está soportando y no puede lidiar más con aquello.

Rosina Beltrán se quebró tras estar nominada y extrañar a su mamá.

No obstante, al rato también se sumaron a esa conversación en la cocina Federico "Manzana" Farías, Joel Ojeda, Damián César y Virginia y se dio otro episodio para sumar a la lista de los "candidatos de Furia". Es que mientras los "hermanitos" hablaban, se cocinaban los típicos huevos revueltos de desayuno y mencionaban la placa, Furia consultó: "¿Cómo es entonces?", ante eso, Catalina, Joel y Emmanuel contestaron a la vez: "Mauro al 9009".

Es que claro, Mauro D'Alessio entró junto a los otros cuatro nuevos participantes y lo primero que hizo fue apuntar a acercarse a Furia pero no como un amigo sino como algo más. Con el correr de tan sólo un día, ya se habían besado y en menos de una semana ahí adentro tuvieron relaciones sexuales delante de todos en la habitación a oscuras.

Furia y Mauro a los besos en la fiesta de Gran Hermano.

Eso mismo no le cayó para nada bien principalmente a los amigos de Furia, Catalina y Emmanuel, porque aseguran que la estrategia de Mauro es principalmente alejarla de sus seres cercanos y distraerla envolviéndola en una relación amorosa, algo que él mismo expresó ante las cámaras y con distintos participantes enfrente.

Dado que tanto Catalina, Joel y Emmanuel mencionaron que piden la eliminación de Mauro, Furia sin ningún tipo de dudas respondió mirándose al espejo y hablándole a las cámaras: "Bueno, como ven, mis compañeros no me dejan tener sexo en la casa así que envía la palabra Mauro al 9009 porque no me dejan ni garch... ni dormir con él ni nada así que sáquenmelo ya".

Luego de esa frase, todos los que estaban presentes se rieron por su actitud, pero ahora para el afuera y principalmente para los fanáticos de Juliana que son los que más votan no quedó en claro a quién tienen que eliminar el próximo domingo. Lo que está claro es que ella pidió en principio por Paloma, luego por Rosina y ahora quiere que saquen a Mauro que es una especie de pareja dentro de la casa.