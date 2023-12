De la sanción al "Chino", a la xenofobia y el gesto obsceno de "Furia": "Sí. Tomen, put..."

La sanción que brindó Gran Hermano a Martín Ku, mejor conocido como "El Chino", por haberle garantizado en reiteradas oportunidades a Axel Klekaylo que lo sacaría de la placa con el poder que tenía como líder de la semana, distorsionó toda la nominación. Es que por esa actitud, la producción del programa lo privó de salvar a uno de los nominados, y sólo le permitió sumar a una nueva persona.

Así fue que Ku subió a Agostina Spinelli, quien se sumó a Axel, Catalina Gorostidi, Carla De Stefano y Juliana "Furia" Scaglione. Al sumar a la chica policía dejó una declaración de pertenencia al otro grupo que encabeza Sabrina Cortez. Es que ahora, salvo por el joven misionero, el resto de las chicas es parte del otro sector que más demoniza el resto de los hermanitos y hermanitas.

Martín Ku, también conocido como "El Chino" perdió la posibilidad de salvar a alguien luego de ganar el liderazgo de la semana.

El protagonismo de Ku también convulsionó un poco el ambiente en la casa más famosa del país. A tal punto que cuando Gran Hermano avisó que no iba a poder salvar a nadie como sanción por haber hablado, "Furia" se paró del sillón y corrió descontrolada por el pasillo que va hacia los cuartos al grito de: 'Sí. Tomen, putos', mientras se agarraba su entrepierna sin ninguna sutileza.

Justamente Scaglione es quien más en la banquina viene respecto a Martín. Es que la joven pelada hasta llegó a hacer referencias xenófobas al respecto, con comentarios muy fuera de lugar y censurables por completo ante la cultura china o cualquier otra que se manifieste dentro y fuera del reality en el que participa. "Ay no, voy a trabajar para un chino, esto va a ser muy duro", bromeó tras la prueba de liderazgo donde Ku se impuso.

Luego, en plena charla con Agostina y Catalina, antes de que el líder tome su decisión, también lo cuestionaron sobre cuestiones del entrenamiento y el gimnasio. "Hay que arreglar esta burra. Porque acá no hice una sentadilla. Tengo que ver cómo mierda hago para poder entrenar. Está difícil. No tengo una poronga, tengo unos discos de mierda, "El Chino" viene y me ataca", protestaba "Furia".

"Ayer vi que se agarraron", lanzó Spinelli sobre el tema. "No, no. Él me estaba consultando cosas cínicas, que digo 'cómo me va a consultar esto', pero después lo charlamos", reveló Juliana. Según contaron las chicas, los aires de agrandado que expuso Martín generaron rispideces en la relación.

Catalina Gorostidi ingresando a la casa de Gran Hermano.

"Espero que "El Chino" no se ponga tan intenso hoy. Ayer estaba intenso", confesó Gorostidi. "No sé por qué las pruebas del día se le suben a la cabeza", lanzó "Furia". "Decí que me cae bien, porque sino lo hubiese mandado a la mierda", insistió la joven que fue vinculada con Cristian "Cuti" Romero.

"'Chicos, escuchen. Cuando les digo las toallas allá, es las toallas allá'", lo imitó Gorostidi a Martín. "Hace años que nadie me dice hacé algo, mirá si te voy a hacer caso. Hoy cuando me hagan decir unas palabras le voy a decir: 'Está todo bien, me parece que sos un buen vago, no te conocí mucho porque casi ni hablamos, pero a mí no me vas a decir en toda esta semana lo que tengo o no que hacer'", aseguró.

"Igual, te doy un consejo: si te querés quedar no hagas eso hoy. Chupale bien el orto al chino ese. Yo ya le dije, yo no te voy a chupar la pija para quedar bien. Ni en pedo", opinó Juliana. "Yo no le voy a chupar la pija a nadie, no. Si me quedo es porque me quedo y si me tengo que ir me voy, pero no voy a ir haciendo cosas", rechazó Catalina.

Luego continuó: "Ya demasiado me guardé toda esta semana de las cosas que pienso, y me hizo como el orto. Así que ya basta. Pero sin faltarle el respeto ni nada, diciéndoselo bien. Porque lo de ayer fue tremendo. Pará, ¿quién sos? Debe dar re copado para la cámara y la tele, pero acá estamos conviviendo todos y a mí me rompe las bolas".

Tras este momento, una nueva expresión xenófoba salió de la boca de "Furia", quien no parece tener tabús para hacerlo. "No sé. Que un Chino nos siga manejando a mi mucho no me cae tampoco, pero bueno. Es el guardia del minisuper", ironizó. Por estas actitudes y otras tantas más, en las redes sociales la postulan como quien más chances tiene de irse del juego en la próxima gala de eliminación.