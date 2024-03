Del "si entra Sabrina me voy" de Furia al micrófono que dejó en offside a la producción de Gran Hermano

Luego de que el repechaje revitalizara el juego en Gran Hermano, la producción confirmó los reingresos el lunes de Sabrina Cortez y Denisse González a partir del Golden ticket. Esto hará que una tercera parte de los eliminados haya vuelto a la casa más famosa del país, un hecho que generó reproches en las redes sociales.

A su vez, las sospechas volvieron a encenderse a partir del micrófono de uno de los participantes que quedó prendido en el confesionario y Juliana "Furia" Scaglione amenazó con irse en caso de que regreso una de las hermanitas. Todo esto es lo que ocurrió solo en las últimas horas del reality más visto del país.

Los enojos respecto a tantas vueltas tienen su propia lógica. Mientras que el domingo pasado volvieron Catalina Gorostidi, Joel Ojeda e Isabel De Negri, este lunes lo harán dos personas más. Además, queda un Golden ticket restante que, según Santiago del Moro, está "en un producto" al estilo de la película "Charlie y la fábrica de chocolate". Así pareciera que lo único que falta es que sea encontrado por otro de los ex participantes del reality.

Esta particular situación para renovar el programa ante el público y estirarlo con el fin de que dure seis meses más perturbó por completo a Furia, quien gracias a su forma de ser se convirtió en la favorita entre los espectadores. Sin mencionar además, que la pelada es la que más se esforzó para ir sacando del juego a los distintos hermanitos y hermanitas que ahora van regresando al juego sin méritos o esfuerzo aparente. .

"Si entra Sabrina, de en serio, abandono la casa. La voy a abandonar. La abandono. Me importa un carajo el premio. No la aguanto", confesó en uno de sus típicos enojos, mientras jugaba al juego de los bloques junto a Catalina. "Imaginante, dos personas que no aguanto en esta casa y ya está", bromeó en clara referencia a Lisandro "Licha" Navarro. Luego, en el mismo tono jocoso su amiga lanzó: "Dale, Sabrina. Entrá".

Santiago del Moro muestra los dos Golden tickets con los que reingresarán dos jugadores a Gran Hermano.

Si así se encuentra Scaglione por la vuelta de tantas competidoras y competidores, es difícil imaginarse cuál sería su nivel de enojo de encontrarse con todas las sospechas que hubo en las redes sociales respecto al repechaje, el orden en el que se dio y la cantidad de votos que supuestamente recibió cada participante. Por ejemplo, el domingo pasado fue un escándalo que Denisse haya quedado por detrás de Isabel, a contramano de la inmensa totalidad de las encuestas disponibles.

Por cosas como estas es que muchas veces es tendencia "Gran Armado", una referencia construida en las redes respecto a que el programa más popular de la televisión argentina está arreglado y que los votos no pueden torcer la voluntad de la producción. Uno de estas situaciones se vivió el último jueves y a partir de un video que circuló en internet se viralizó por completo.

En este se ve cómo Nicolás Grosman se va para el confesionario y a los pocos minutos su micrófono se abre con él ahí. La interpretación de lo que se oye es variada, de acuerdo a los testimonios de los usuarios de X (ex Twitter). "La que diga Furia, lo contrario", es una de las versiones del susurro que se registró. "Hasta que diga Furia lo contrario", afirman otros. Mientras que algunos aseguran que las palabras son: "que le diga a Furia al confesionario".

Lo cierto es que la polémica que se abrió respecto a que dentro del cuarto secreto la producción "baja línea" a los participantes para poder moldear los resultados, revivió con fuerza. Mientras que millones dejan sus pesos en el 9009 para sacar y poner jugadores dentro del reality, una tendencia a desconfiar de que esto sea así, se consolida en gran parte del público.