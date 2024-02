Pistolas, mentiras y violencia: la dura interna entre la mamá y el novio de Zoe por la fama y el dinero

La pasividad con la que se comporta y se mueve en la casa más famosa del país Zoe Bogach, tiene su contraposición en la personalidad de su madre, Aixa Abasto. Una mujer llena de polémicas que se están haciendo públicas a partir del conflicto con Manuel Ibero, el novio de la participante del reality, y con quien se iría a vivir ella cuando salga del programa. Esto es una de las principales preocupaciones de su progenitora, quien cada vez se muestra más dispuesta a todo para evitarlo.

"Si Zoe vive conmigo y está estudiando, él tiene que mantenerla hasta los 27 años. Por más que ella trabaje. Eso es por ley. Estamos con mi abogado esperando qué pasa para tomar decisiones. Se me revuelve la vida con esto. Por un lado me entristece un montón, porque si se va a vivir sola, yo quedo sola con mi hijo", aseguró Aixa en uno de los audios que se filtró, dirigido hacia una persona desconocida.

Aixa Abasto, la mamá de Zoe Bogach de Gran Hermano.

En estos se refiere al padre como una persona que "hace 10 años" las abandonó y que nunca les "pasó un mango". "Si se va a vivir sola no me estaría dando una mano para que yo recupere todo lo que gasté y lo que me rompí el orto para mantenerlos a ellos solos", confesó en otro mensaje filtrado. "Si Manuel la convence de que se vaya a vivir sola, a mí me caga todo eso. Eso estará por verse. Yo me adelanto, porque estoy un poco asustada, pero siempre creo que Dios está de mi lado", agregó.

Debido a la exposición pública del debate, Manuel aprovechó la situación para empezar a dar su punto de vista sobre el debate. "Ahora entiendo y me cierra absolutamente todo, por lo que voy a hacer un descargo a la brevedad exponiendo muchas cosas que me vengo guardando desde que empezó el programa por miedo y por querer respetar a mi pareja", adelantó.

Una de las amenazas de Dami Tejerina a Manuel Ibero.

El novio de Zoe venía soportando muchas agresiones. Inclusive por parte de Dami Tejerina, una DJ que se acercó a Aixa y a quien los rumores señalan como su amante, una información que no fue confirmada para nada. "Creo que en tu casa no te enseñaron a respetar a las mujeres. Ni tampoco a respetar a tu hermano y no golpearlo porque eligió ser gay. Si querés te paso a educar. Abrazo", lo amenazó en una publicación.

"Me das pena, mi familia es lo más importante que tengo. Como Zoe ha hablado públicamente en el programa somos súper sanos. Jamás le toqué un pelo a mi hermano y estoy orgulloso de lo que es él y de su sexualidad. Esa es otra de las difamaciones que dijo mi suegra", reveló Manuel.

El escrache a las amenazas del Dami Tejerina que le hizo una usuaria de X.

La versión acerca de que Manuel es homofóbico también fue instalada por Aixa y replicada por Tejerina. "No puede con su ego. Su hermano. Yo me hice íntima amiga. Es gay y Manuel lo re discriminó. Lo recontra cagó a trompadas al hermano, que lo dejó hospitalizado una semana. El hermano me lo contó en mi casa llorando. Y Manuel no sabe que me hablo con él, a veces salimos a tomar algo juntos, a veces viene a mi casa y miramos Gran Hermano. Me contó todo. ¿Cómo le va a pegar al hermano así? Lo dejó hospitalizado", mintió la mujer en uno de los audios filtrados.

La afirmación acerca de que no dijo la verdad surge de que esto fue negado por el mismísimo joven supuestamente golpeado. "Hola, ¿cómo andan? Soy Justo, el hermano de Manuel, el novio de Zoe. Quería aclararles que hay unos audios de que mi hermano me internó una semana de la mamá de Zoe. Esto no es cierto. De hecho yo me llevo increíble con él, tenemos una relación hermosa, es una de las personas que más me apoya. Quería aclarar eso porque no es cierto", señaló.

El descargo de Manuel Ibero contra Aixa Abasto, su suegra y mamá de Zoe Bogach de Gran Hermano.

En defensa de Manuel también aparecieron fanáticas que mostraron como Tejerina amenazó con armas de fuego y métodos violentos. "¿Vas a seguir haciendo quilombo? Andá cortando por las buenas, si no querés que todo un país te escrache", fueron algunos de los mensajes que envió, acompañados con fotos de pistolas y balas que estarían en propiedad del DJ.

"Me parece que el poco hombre acá sos vos, amenazándome y encima garchándote a la bicha de la madre de Zoe, vergüenza y asco es lo que das", le respondió a Tejerina la joven que lo expuso. Antes él le había enviado un tuit a Manuel en el que lo atacaba por la discusión con su suegra. "Qué feo que le faltes el respeto a la mamá de tu 'novia' y la expongas haciéndote, qué poco hombre. Y encima que quieras colgarte de la fama de Zoe", deslizó el supuesto amante de Aixa.

Así fue como Manuel finalmente dejó su descargo completo en sus redes sociales, como si fuera una denuncia pública respecto al amedrentamiento que recibió. "Buenas, a lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad con la intención de manipular y generar odio en mi contra", comenzó.

"Lamentablemente, llegué a un punto en el que ya no soy capaz de guardarlo más (mi idea era esperar a que mi novia salga del programa y contar con su autorización para realizar las acciones legales correspondientes). Sé que llegado el momento ella entenderá porque me vi obligado a hacer lo que hice", continuó Manuel.

Dami Tejerina con Aixa Abasto, la mamá de Zoe Bogach de Gran Hermano.

"Debo nuevamente velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia, por lo tanto procederé a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes y pronto les subiré la CD a mis redes", detalló. "Esto lo expongo recién ahora porque mi intención siempre fue preservar mi familia, mi relación y nuestra intimidad e integridad, pero ya hay temas que exceden los límites de la normal tolerancia y lo que por lo menos yo, puedo aguantar", finalizó.

Más allá de esta declaración pública, Manuel también tuvo otras publicaciones en las que se defendió de diferentes ataques y difamaciones que recibió. "Aclaro también que toda esta situación de odio y manipulación comenzó porque a esta persona no le gustaba que haga "lives" en la plataforma de tik tok. Básicamente le molestaba que hable de mi relación con Zoe o no se. Todos los que vieron esos vivos saben que siempre hablé bien de ella, la apoyé y jamás busqué nada por fuera de eso. La situación se dio porque esta persona no quería que muestre un video (el cual mi novia había subido anteriormente a sus redes antes de entrar a la casa) en el que estamos los dos saliendo del boliche y charlando y riéndonos", comentó.

Un nuevo descargo de Manuel, el novio de Zoe Bogach de Gran Hermano.

"Por otro lado aclaro que jamás pedí canjes en nombre de mi novia, de hecho, el único canje que realicé fue de unas proteínas, el cual le había prometido a mi pareja que era el único que iba a aceptar mientras ella esté en participación en el programa. Creo que de todos los participantes que hay con novios/ as en el programa, el que mayor perfil bajo y menos exposición tuvo soy yo (ya que no salí en ningún programa ni stream) y planeo mantenerme así porque así se lo prometí a Zo. (Igual los quiero mucho)", pidió.

La pasividad con la que se mueve Zoe en la casa tiene un contraste muy marcado con el conflicto permanente que vive el afuera. Aixa y Manuel están enfrentados, pero será la hermanita la que definirá su futuro una vez salga del reality.