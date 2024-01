El Kun Agüero tuvo que recular y le pidió disculpas a Sabrina: el detrás del "lamento" y por qué lo hizo

El Kun Agüero es uno de los mejores amigos del novio de Sabrina Cortez de Gran Hermano, Brian Fernández. Conocido por no tener filtros a la hora de hablar, el ex deportista no titubeó a la hora de cuestionar a la participante por el affaire que mantuvo con Alan dentro de la casa.

Hace unos días, de hecho, el Kun le había pedido a su fandom sacar a Sabrina debido a que su querido amigo estaba sufriendo mucho la situación y que él lo iba a bancar "en todas" porque se conocen desde que tienen cinco años. "Ya tengo una enemiga, así que ya saben, afuera. El que dice algo de Brian se enfrenta a mí ", expresó hace unos días. Sin embargo, parece que él habló con su amigo sobre este tema y decidió retractarse en su cuenta de Twitch.

Sabrina, el Kun y Brian

Allí, el ex futbolista hizo un pequeño descargo y le pidió perdón públicamente a Brian y a Sabrina por haberle pedido a sus fans que votaran en su contra y simplemente se defendió: "Uno al final quiere a sus amigos y siempre quiere lo mejor". Es que para él, la participante le fue infiel al joven y eso es algo que no puede tolerar, ya que lo ha visto sufrir durante toda la semana con sus confusos posteos en las redes sociales.

"Yo por ahí me imaginé no pensé que por ahí estaba mal. Pero bueno, al final me metí en donde no tenía que meterme. Asumo la responsabilidad, le pido disculpas a Brian porque por ahí tenía que haberle preguntado a él de esto. Ya me conocen a mí que yo opino y tiro fruta. Me salió así decir eso y lo dije", remarcó el Kun.

En este mismo sentido, indicó que pudo aclarar los tantos con su amigo y que pudieron llegar a un acuerdo: "Está bien. Pedirle disculpas si le generé un problema o si hice sentir mal a la familia de ella o al ambiente. Nada, ya está. Yo sigo como siempre bancando a Brian. Asumo la responsabilidad de que me equivoqué y no va a volver a pasar".

El novio de Sabrina está confundido, pero ya no la banca más

Brian Fernández defendió a su pareja en las últimas horas de votación para que se quede dentro de la casa de Gran Hermano, luego de haber estado a punto de irse por la polémica en la que estuvo envuelta después de dar el pulgar arriba con Alan, ya que no se sabe si consumaron o no el amor. Sin embargo, ella ya había dicho durante su presentación de personaje que "estaba dispuesta a todo".

Pero parece que el novio de Sabrina cambió de opinión y decidió que seguiría su propio camino: "Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando y ayer una persona me presionó tanto que a causa de eso salí a hablar por algo que encima no tenía nada que ver en absoluto y me agarró en un momento débil", aseveró. "Es más, ni siquiera redacté ese comunicado yo porque no me salía naturalmente, pero lo subí por el amor que le tengo a Sabrina, y para cuidarla a pesar de todo y que siga con su sueño", escribió en sus redes sociales, con una foto suya en el espejo.

Kun Agüero

Además, expresó que decidió bancar a Sabrina de forma genuina porque su amor es incondicional, pero que todo tiene un final y que no aguanta más esta situación, por más que Alan haya sido eliminado. "Pero ya me superó todo, y no puedo dejarme de lado a mi como persona. Como dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas. Hasta para entrar acá, donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo y aún así decidí acompañarla", consideró sobre la participación de la "hermanita" dentro de la casa más famosa del país.

Lo cierto, es que parece que Brian finalmente le soltó la mano a la participante y, a pesar de que el Kun Agüero se disculpó, el tiempo terminó dándole la razón, ya que finalmente sí le había afectado la noticia y no podía sostenerla.