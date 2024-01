Brian, el novio de Sabrina de Gran Hermano explotó y rompió el silencio: "Parece que perdió la cabeza"

Luego de que Brian Fernández, el novio de la participante de Gran Hermano Sabrina Cortez, la respaldara con una publicación en su Instagram y rechazara el apoyo de su amigo Sergio "Kun" Agüero, quien pidió la salida de la jugadora en un stream, tras la viralización de la infidelidad que cometió con Alan Simone, ahora parece haber cambiado de opinión.

Es que, según confirmó en otro posteo, la primera carta había sido bajo presión de la familia de ella, mientras que en las últimas novedades dejó en claro que el amor entre ellos terminó para siempre. Según la versión que dio recientemente, el mensaje de apoyo a su novia desde hace ocho años, habría sido escrito por otra persona y él sólo lo publicó para satisfacer a la familia de Cortez.

Brian Fernández y el posteo que subió en apoyo a Sabrina Cortez, luego de que ella le sea infiel y su amigo Sergio "Kun" Agüero pidiera que se fuera

"Estuve resguardado unos días para no generar más repercusiones de las que ya habían. Pero dado que esto viene incrementándose y el nivel de agresión para con Sabri escaló demasiado, me veo en la obligación de salir a aclarar este tema", comenzaba la publicación que hizo en su Instagram y que luego borró.

"Si bien no tenemos una relación abierta en nuestra vida normal, dentro del juego y mientras dure el mismo, ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere. Todo lo que está pasando no afecta a nuestra relación en lo más mínimo", advirtió en aquel entonces. "No me preocupan los comentarios ni las opiniones ajenas. Estoy tranquilo y seguro de la relación que construimos en estos ocho años. Y esto está por encima de cualquier situación o contenido que se genere en un programa de televisión", agregó después.

Al mismo tiempo, hasta su amigo Agüero, con quien mantiene una relación desde que ambos tienen cinco años, había pedido la salida de Sabrina en un stream. "Banquemos a un gran amigo, que lo conozco desde los cinco años. A Brian Fernández. Ya sabemos lo que está pasando en la casa, yo me entero porque tengo a mi mejor amigo. Ya tengo una enemiga, así que... ya saben. 'Arafue', como dijo (Javier) Milei. ¡Sabrina, afuera!", pidió el ex futbolista.

Lo cierto es que Brian hasta tuvo que meterse con lo que dijo el Kun, quien después ante el cambio de opinión dejó de hacer campaña para que salga Cortez. "Por último quiero aclarar que no apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal, pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber", explicó en aquella oportunidad.

Todo este mensaje de apoyo quedó en el pasado, ya que Fernández ahora se desdijo por completo de lo publicado en primera instancia. "Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando y ayer una persona me presionó tanto que, a causa de eso, salí a hablar por algo que encima no tenía nada que ver en absoluto y me agarró en un momento débil. Es más, ni siquiera redacté ese comunicado yo porque no me salía naturalmente, pero lo subí por el amor que le tengo a Sabrina y para cuidarla a pesar de todo y que siga con su sueño", reveló el joven.

La última publicación de Brian Fernández, donde se desdijo de su apoyo hacia su novia Sabrina Cortez

"Pero no puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo, me cansé y acá el único que no hizo nada fui yo y al final soy el más afectado de todos. Yo ya salí a hablar días atrás y bancarla de la manera más genuina a Sabrina, porque tengo un amor incondicional con ella y todos los que nos conocen lo saben. Pero ya me superó todo, y no puedo dejarme de lado a mí como persona", confesó Brian. "Cómo dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas hasta para entrar acá, donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo, y aún así decidí acompañarla", reconoció.

También se refirió al "episodio de ansiedad" que tuvo "en la época de la pandemia, a raíz del encierro". Según contó, la situación fue superada hace años "con un poco de terapia" que hizo. "Eso Sabrina lo sabe, por eso me pareció muy raro que lo que haya dicho públicamente, y ella jamás me expondría, así que supongo que lo sacaron de contexto en una charla privada. Claro está que uno puede cometer errores o no, es la vida misma. Y más dentro de un programa tan manipulador", reflexionó Fernández.

La historia que subió -y después borró- Brian Fernández contra su novia Sabrina Cortez, quien le fue infiel en Gran Hermano

"Estoy igual que todos ustedes, viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado, claramente no toma dimensión de donde está y me da pena cuando salga y se tope con todo esto y el daño que causó. No apoyo para nada, obviamente, todo lo que se estuvo viendo este tiempo, pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo", finalizó su publicación.

Esta publicación hasta el momento sigue activa. Una aclaración ante los cambios de humor del joven, que borró su mensaje de apoyo y que también eliminó una historia que subió en donde era muy duro con la mendocina. Allí se los veía besándose en una playa paradisíaca. "Es impresionante como en dos meses la chica de mis sueños, mi prometida, la persona con la que tenían planeado pasar el resto de mi vida, hoy en televisión me hizo sentir la persona más insuficiente del mundo", aseguró.

"Y no puedo creer que se haya caga** en todos nuestros planes y que ya tenga pensado irse con un pajín asqueroso que recién conoce por TV. Lo siento, Sabrina. Ya no puedo más. Estoy herido y estoy roto, y todo esto es por tu culpa. Esto es un adiós", cerró en la historia borrada. En los hechos, el Instagram de Fernández tuvo un ascenso vertiginoso.

De no superar los dos mil seguidores, pasó a tener casi 160 en mil en unos pocos días. Este número probablemente siga creciendo, al menos una semana más, cuando se vaya Sabrina de la casa más famosa del país, algo que parece inevitable de acuerdo al pronóstico de las redes sociales y de la última nominación, donde quedó al borde de la cornisa y, en los hechos, como la jugadora con peor imagen de los que siguen en certamen.

A su vez, antes de que se conociera el resultado que dejaba a Alan fuera del reality, Sabrina fue hasta las cámaras a pedir respaldo. Allí, de la mano del hombre con el que le fue infiel a su pareja, lanzó un pedido para su hermana y también para él: "Pónganse las pilas, no subestimen el voto y voten. Por favor se los pido. Macarena, dale. Brian, no te hagas el vivo que no me vas a sacar de acá, dale", demandó.