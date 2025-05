Un testigo clave revela que Javier Milei sabía que el Tech Forum estaba "flojo de papeles"

La causa por la mega criptoestafa $Libra, promocionada por el presidente Javier Milei, sigue sumando elementos que generan cuestionamientos sobre el rol del Gobierno en este escándalo. Esta vez, el programador y especialista en criptoactivos Maximiliano Firtman ofreció un testimonio que arroja luz sobre las relaciones entre funcionarios del gobierno y los organizadores del cuestionado evento Tech Forum, celebrado en octubre de 2024.

Firtman, quien también es periodista y experto en estafas financieras, declaró bajo juramento ante el fiscal Eduardo Taiano, detallando cómo sus advertencias públicas sobre los organizadores del Tech Forum llegaron directamente al círculo más cercano del presidente.

Eduardo Taiano

Según el testigo, fue contactado por Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores de Milei, en una comunicación que, aunque breve, expone el conocimiento del Gobierno sobre las denuncias que recaían sobre los responsables del evento.

En su declaración, Firtman explicó que comenzó a publicar en la red social X sobre el Tech Forum en septiembre de 2024: "El 18 de septiembre empecé a publicar sobre el evento de Tech Forum, donde la página web aparecía sin sponsor, sin nada, y aparecía como orador el presidente y Reidel", señaló. Su sorpresa fue evidente: " Dije qué raro que aparezca el presidente ".

Demian Reidel y Karina Milei

El programador también relató cómo los detalles del evento le generaron sospechas desde un principio: "El 19 de septiembre publiqué un video de TN Tecno donde aparecían Terrones Godoy y (Mauricio) Novelli afirmando que iba a estar el presidente. Yo dije que esto me hacía ruido, que un evento sin historial, que no tenía nada, ya tuviera la presencia del presidente", agregó.

El contacto más directo con el Gobierno ocurrió el 18 de octubre, un día antes del inicio del Tech Forum. Según Firtman, recibió un llamado de Reidel en respuesta a uno de sus tuits críticos: "Me dijo que el tweet había llegado al presidente y que sabía que mi tweet no tenía malas intenciones, pero me preguntó si tenía más información de lo que yo estaba diciendo ", relató.

Javier Milei en el Tech Forum Argentina

El testigo aseguró que respondió enviando links con información pública que exponía el historial de los organizadores del evento: "Le mandé un informe por WhatsApp con links sobre el historial de actividades de Terrones Godoy y Novelli", afirmó. Esta comunicación no hace más que reforzar las dudas sobre cuánto sabía realmente el Gobierno de La Libertad Avanza acerca de las personas involucradas.

El Tech Forum, presentado como una iniciativa privada para reunir empresas tecnológicas interesadas en operar en Argentina, tuvo como organizadores a Novelli y a Terrones Godoy. Ambos están imputados en la causa $Libra aunque negaron rotundamente cualquier delito relacionado con la criptomoneda. Sin embargo, su cercanía con Casa Rosada y su rol en el lanzamiento del token son todavía cuestionados.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA

Según los querellantes, Novelli y Terrones Godoy actuaron como nexos entre otros imputados, como Hayden Davis de Kelsier Ventures, y funcionarios del Gobierno libertario. Además, quedó evidenciada la participación de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como figura clave en estas conexiones.

El escándalo estalló públicamente el 14 de febrero con la promoción del token $Libra bajo el lema "Viva la Libertad Proyect", impulsado directamente por el presidente Milei. La página web asociada al proyecto fue descrita por Firtman como "un poco amateur", lo que refuerza las dudas sobre la seriedad y transparencia del emprendimiento.

Javier Milei y Hayden Davis en una nueva foto filtrada

Para los querellantes, resulta fundamental que la Justicia convoque a Demian Reidel a declarar en calidad de testigo para esclarecer qué información manejaban él y el presidente sobre los antecedentes de los organizadores del Tech Forum.

Mientras tanto, los imputados continúan defendiendo su inocencia. Novelli y Terrones Godoy declaran que la formación del mercado y el lanzamiento del token $Libra estuvieron completamente a cargo de Kelsier Ventures y su representante Hayden Davis. Sin embargo, las visitas frecuentes de estos personajes a la Casa Rosada y su implicación en eventos oficiales alimentan las sospechas.