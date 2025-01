Error garrafal de Santiago del Moro expone la mano negra de Gran Hermano

Mientras Telefe analiza la posibilidad de levantar Gran Hermano, por su baja audiencia y el poco éxito del casting, Santiago del Moro embarra la cancha con un garrafal error que dejó expuesta -una vez más- la famosa "mano negra" de la producción.

El pasado miércoles, hubo un nuevo eliminado del reality show en una semana donde los participantes se enfrentan a una placa positiva, con la condición de que dos personas abandonen la casa más famosa del país: así, y por supuesta decisión del público, Petrona Jerez se despidió del Big y de sus compañeros para retirarse por la puerta grande.

Petrona Jerez fue la ultima eliminada de Gran Hermano

Sin embargo, no fue una sorpresa para muchos fanáticos, debido a que Santiago del Moro cometió un terrible error y anunció de antemano qué ocurriría. En una temporada plagada de errores en vivo y la poca paciencia del conductor, en esta oportunidad su equivocación dejó al descubierto a la producción y su mentira de enterarse en el momento el nombre del participante eliminado.

Petrona quedó en un mano a mano con Juan Pablo de Vigili. La casa quedó sorprendida ante la posibilidad de que la tucumana abandonara la casa, a pesar de que durante la semana ella pidió que no la votaran por su malestar anímico y sentimental. Finalmente, se reencontró con su familia en el afuera, ya que obtuvo solo el 0,26% de los votos. Pero, minutos antes, Del Moro protagonizó un escandaloso momento que se viralizó en redes sociales.

El navegador no soporta este contenido.

Al momento de consultar a la producción si se podía "espiar" la casa, fue cuando pronunció: " Se va Petrona, ahí la ven ", comentó el periodista mientras en la pantalla aparecía la imagen de Jerez acompañada de dos de sus compañeros; sin embargo, aquella información era exclusiva de quienes están detrás de cámara, ya que al regreso del corte televisivo dirían el nombre del expulsado.

Los fanáticos no dejaron pasar el error por alto y, a través de X, cuestionaron el "fraude" de Gran Hermano: "Hay que ser demasiado imbec... para adelantar quién se va de la casa antes de sacar el sobre mamita querida si GH quiere volver a tener rating debe rajar al incompetente" o "Increíble que hayan inventado todo esto para que Petrona se vaya por la puerta grande", fueron algunos comentarios que destacaron; así como también hay quienes dudaron de la sinceridad de Santiago del Moro, que por cierto decidió mantener el silencio y no se pronunció por el momento: "No veo los sobres, no me dicen quién se va, me gusta sorprenderme con ustedes, etc.", citaron los dichos que el conductor siempre expone al aire.