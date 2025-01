A lo Furia Scaglione: Gran Hermano decidió una severa sanción para un participante que rompió las reglas

A un mes de haber iniciado el programa, los participantes de Gran Hermano siguen sin entender las reglas: mientras algunos intentan escapar a las cámaras y hacer complot, otros rompen las normas en pleno vivo; esto último sucedió el pasado lunes cuando la casa se congeló para recibir a la mujer de Brian Alberto.

Tras la indicación del Big de quedarse quietos, musicalizaron la entrada de Luciana, que a diferencia de los otros familiares que ingresaron por la puerta giratoria, la joven llegó por el sum con un vestido de novia y con un objetivo claro: proponerle matrimonio a su chico.

Brian no pudo contenerse y no solo se largó a llorar, sino que se movió y habló con su pareja: "Estás hermosa, estás muy linda", fue lo primero que le dijo el competidor. Inmediatamente, su pareja respondió: "No te muevas por favor. Estamos bien nosotros. Te amo. ¿Hace cuantos años que nos queremos casar? ¿Por qué no pedírtelo yo?". El comerciante se movió más que en la prueba de baile que realizaron días atrás para ganar el presupuesto semanal, por lo que la invitada se vio en la obligación de insistir: "Por favor te lo pido, no te muevas. Hacelo por nosotros".

Sin embargo, el oriundo de San Miguel no quiso entender las advertencias de su mujer: "No puedo, amor. No puedo. Te amo, te amo", contestó. Ante el intercambio de palabras y los movimientos que rompieron las reglas del "Congelados", los televidentes demostraron su indignación a través de las redes sociales donde pedían expulsión inmediata. Sin embargo, la producción fue amena a la hora de castigar al participante: "Entiendo tus sentimientos pero voy a sancionarte", comenzó el comunicado de Gran Hermano.

Ante a poca audiencia y el incumplimiento de Brian, desde Telefe se aprovechó para ganar un poco mas de dinero, es así que tal como ocurrió en la anterior edición con Juliana Scaglione, más conocida como "Furia", se decidió que el vendedor del tren San Martin estará en placa hasta que termine el programa, entre otras sanciones: "Te quito el derecho de jugar mañana por la prueba del liderazgo. Y en caso de que sigas en la casa por esta semana, estarás permanentemente nominado hasta que finalice tu participación en la casa de Gran Hermano".

Esto, sin dudas, tomó por sorpresa a todos los participantes, que no podían creer lo que estaban escuchando. Sin embargo, Brian Alberto aceptó su castigo y pidió disculpas por su actitud. Aunque dejó en claro que no se arrepiente de nada ya que fue uno de los mejores momentos de su vida. Quien sí se indignó fue el público, quien cuestionó los valores de la producción y el favoritismo a ciertos concursantes.