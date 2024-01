"Es falluta, mentirosa y forr...": las "furiosas" le declararon la guerra a Florencia y estalló la casa de GH

Todo comenzó el domingo, cuando un grito del afuera le quitó el aparente velo que Juliana Scaglione, alias Furia, tenía sobre sus ojos. "Nos pidieron que nos vayamos, nos cagaron a pedos porque volvieron a gritar", le dijo la entrenadora personal a Federico Farías, conocido en las redes como Big Apple o Manzana. "¿Qué gritaron?", preguntó el cantante tucumano. "Cosas de mis compañeras, me están avisando que son unas falsas conmigo", le respondió la pelada.

Y agregó: "Me parece que dijeron Florencia... 'Furia, ojo con Florencia'". Fueron estos gritos los que fracturaron el grupo de las furiosas, liderado por Furia e integrado por Catalina Gorostidi; Carla De Stéfano (Chula), Agostina Spinelli y la propia Florencia Cabrera. "Se están peleando porque Florencia dijo en la mesa que se alejó de nosotras porque éramos cizañeras y violentas. Cata le está diciendo que no somos cizañeras, dentro del cuarto pasan cosas y ella no se calla", dijo Juliana.

En esa habitación, la que tomó la palabra había sido Furia, que evidentemente enojada con Florencia, le aclaró: "Como estás viviendo acá en esta casa, yo no te voy a quitar la palabra, pero parte de este grupo (por las Furiosas) no sos. Te nominan y cagate muriendo amiga, corta. Se terminó porque careta no soy. Ni me junto con el hijo de p... de Lizandro ni me hago la amiga de Sabrina. No soy amiga de nadie y todo ese grupo es una verg.... Ya te vas a dar cuenta".

Con el semblante serio, la modelo solo le atinó a decir a su compañera que no pertenece al "Imperio chino", integrado por Martín Ku, apodado como "Chino"; Lisandro Navarro; Alan Simona; Manzana; Nicolás Grosman; Sabrina Cortez y Denisse González. A lo que Furia, contundente, sumó: "¡Te gusta pertenecer a esa ver... de gente! No estamos conviviendo porque ellos no quieren convivir. Por ejemplo, en mi caso no quieren verme".

Totalmente fuera de sí, la pelada le aclaró a Florencia que ella "ya tiene su grupo de pertenencia" y sentenció: "Por más que quieras decir que no, vos te juntás con Joel, con Emmanuel, o sea tenés tu grupo. Quieren, obviamente, vernos a todas divididas". Lo cierto es que una vez que Florencia abandonó la habitación visiblemente afectada tras la discusión con sus compañeras, Catalina les advirtió a las "Furiosas": "Mañana les voy a dar contenido, porque voy a hacer una venganza grande".

Además, advirtió que no va a parar hasta que la modelo "no llore". Al mismo tiempo, Furia, Carla, Catalina y Agostina se sentaron en el patio mientras Florencia se encontraba en el sauna con Joel para burlarse de ella. "La veo y me da bronca, la desteto", le dijo Furia a sus compañeras, a lo que Cata agrega: "Nadie la quiere a Florencia, básicamente". "Aparte yo no entiendo como (Joel) no se aburre, porque es tan aburrida. Siempre cuenta lo mismo, va a quedar momificado el chabon", sumó Carla.

Luego de criticar y reírse de las anécdotas que Florencia contó dentro de la casa más famosa del país, todas ellas tuvieron aberrantes comentarios sobre su cuerpo. "Es falluta, mentirosa, forra, lleva y trae, es pesada", enumeró la médica pediatra, a lo que Chula continuó: "Más aburrida que chupar un clavo, es insoportable". Horas más tarde, Cata comenzó con su "venganza", le robó los toallones a Florencia y le revisó todas sus pertenencias, como roba y sus utensilios de belleza.