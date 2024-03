"Es una conch... ardida": Furia tildó de "envidiosa" a Paloma y la acusó de querer "robarle" a Mauro

La salida de Gran Hermano el último domingo de Rosina Luna Beltrán en un mano a mano con Catalina Gorostidi, conmovió por completo a gran parte de la casa más famosa del país, que daba por hecho que la que salía era Paloma Méndez, ante tanta campaña en su contra de Juliana "Furia" Scaglione y otros jugadores como Damián Moya, quienes hicieron la señal con las manos del animal que lleva su nombre y mencionaron "al 9009" para convocar al público a que la voten.

Lo cierto es que la animosidad de la pelada más famosa de la actual edición del reality generó que sus detractores la salven y apunten a la uruguaya para lograr que la recién ingresada se quede. Esto probablemente duplique los esfuerzos de quienes no la quieren en el juego, para sacarla de una vez.

Paloma Méndez entró a la casa de Gran Hermano y ya está enfrentada con Furia.

El mismo domingo que se quedó, Virginia Demo tuvo una charla con Furia respecto a cosas que vio de Paloma, que despertó la ira de la doble de riesgo. "Cuando Mauro dijo 'son todos aburridos', Paloma le preguntó: '¿vos con Furia estás por estrategia?'", le contó la standupera platense a su compañera. "¿Qué carajo le importa a Paloma mi relación con el chabón? Envidiosa de mierda", remató.

"Bueno, pero está bien lo que le dijo", contrapuso Demo. "Ay, no. ¿Sabés que, Virgi? Yo me doy cuenta de muchas cosas acá dentro. Y más porque paso varia cantidad de horas. La mina tiene unas ganas terribles de cogérselo y no se le dio", contestó Scaglione. "¿Vos decís?", insistió dubitativa la madre de dos hijas, anonadada ante tantos insultos y revelaciones de su compañera.

Rosina Beltrán fue la última eliminada del reality

"Sí, boluda. Es una concha ardida esa. Te estoy diciendo de en serio. Me dijo: 'cómo me gustaría a mí tener lo mismo que vos tenés con él'. O sea, me tira comentarios de cosas que me parecen bonitas y lindas. No me parece mal que me lo exprese, me parece re lindo. Pero si tantas ganas de culiártelo tenés, te estoy diciendo que no estoy con el al 100 por ciento, que no es mi novio, hacé lo que tengas que hacer, mi amor", protestó Furia.

Al mismo tiempo, Virginia relativizó las protestas de su compañera y mantuvo su postura que respaldó el comportamiento de Paloma en aquel momento en el que se enfrentó con Mauro D'Alessio, actual amante de Juliana. "Igual la pregunta esa estuvo bien. Había que picantearla, el pibe dice 'son todos aburridos', la pregunta estuvo bien", remarcó.

"¿Por qué no le preguntaron a ella sobre la fulminante y no contestó? ¿Por qué no le preguntaron por qué se pone en tetas en el cuarto y yo estoy harta de que esté en tetas?", quiso saber Furia. "Porque a mí no me jode, por ejemplo, que esté en tetas", le explicó Virginia. "¿Por qué tiene un feminismo extremista y se piensa que los varones son una mierda y hay que odiarlos? Porque no saben atacar, boluda. Llego a estar en una mesa y la hago mierda. Perdieron el foco, boluda", agregó Scaglione.

"A mí no me molesta que esté en tetas. Florencia (Regidor) también se pone en tetas. Ayer entró Emanuel (Vich) y se puso en tetas adelante de él y dijo 'uy, tetas' y se fue", recordó Demo. "Porque cree que porque es gay está todo bien. Pero no nos olvidemos que estamos hace tres meses y no nos conocemos real. No sabés si acá hay un morboso o un perverso", reflexionó Furia..

El debate había sido el día de la gala en la que se terminó yendo Rosina, quien todavía no conocía su destino. "Igual si te incomoda decíselo", le planteó la uruguaya. "Confío en que se va a ir hoy. Y si no se va, me chupa bien un reverendo huevo, pero las caritas de orto no me las voy a comer más. Si le molesta algo, que venga y me lo diga. Porque encima ni la fulminante le hice. Ni la voté", cuestionó Furia.