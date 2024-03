Viaje a la mente de Furia: la dramática historia detrás de la jugadora más filosa de Gran Hermano

Juliana "Furia" Scaglione se convirtió desde el primer momento en la jugadora más power de la nueva edición de Gran Hermano. En el momento en que ingresó al piso y se encontró con Santiago Del Moro asegurando que tiene un "tercer ojo" y a través de él "todo lo ve", comenzó a conquistar a la gente por su carisma, su actitud y por su personalidad que muestra una persona fuerte y frágil a la vez.

Juliana "Furia" Scaglione

Una vez que entró a la casa más famosa del país y comenzó a mostrarse tal cual es: ruda, gritona, enojona y con un carácter totalmente imponente, sus compañeros no se la dejaron pasar y la votaron para que sea la primera eliminada de la casa. Así, durante tres semanas seguidas. De igual manera, el público la esperó, la conoció y ahora es la "hermanita" con el fandom más grande de todos.

Pero así como se demostró totalmente fuerte desde la mentalidad dentro de la casa, enfrentándose con diversas personalidades, generando guerras, jugadas impecables y hasta uniendo y deshaciéndose de distintas personas, también hizo entrever en distintas circunstancias su lado más frágil que, hasta ahora, es el que más escondido tiene.

Fueron pocas las veces que a Furia se la vio angustiada. La primera vez fue cuando su amiga, Catalina Gorostidi, fue eliminada del reality por decisión del público y luego, cuando comenzó a memorizar la dura historia que conlleva en sus espaldas: el fallecimiento de sus padres y la lejanía de sus hermanos.

Juliana "Furia" Scaglione

A pesar de mencionar en reiteradas ocasiones que sus padres fallecieron en distintas épocas de su vida y hacerlo de manera "graciosa" generando un tipo de "humor negro" que solamente ella y su dolor lo pueden comprender, también habló sobre el tema de manera profunda con Lucía Maidana y con Joel Ojeda abriendo totalmente su corazón y en, diversos casos, la hicieron romper en llanto tras recordarlos.

La "hermanita" abrió su corazón y dio a entender por qué su personalidad se muestra así de fuerte, con carácter y que lo que más le interesa es hacer gimnasia para entretener su cabeza en la disciplina que la saque del dolor. Pero... ¿Qué hay detrás de Juliana? Así como lo contó con sus propias palabras, debió hacerse cargo de su familia, encontrar una casa fúnebre para su padre y despedir a su mamá internada en carne propia.

Las pérdidas de sus progenitores se dieron en un lapso de tiempo muy escaso, por el cual ella tuvo que poner el pecho para resistir y la espalda para poder lidiar con todo el dolor y el desarme de una familia integrada por cinco hermanos. En su relato, siempre dejó en claro que la única perjudicada fue ella porque mientras desde afuera se peleaban por las pertenencias, ella trabajaba para pagar lo que debía y hacía trámites para cerrar plazos.

Furia llegó hasta las lágrimas por recordar la ausencia de sus padres.

En el 2019, su madre falleció a causa de un cáncer de mama que le hizo metástasis en el resto del cuerpo y no hubo ningún tipo de tratamiento que pueda salvarla. Mientras ella se encontraba internada en los últimos días de vida, Juliana se debió hacer cargo de todos los papeles y trámites y no sólo eso, sino que fue la última en verla con vida: se acercó al hospital, le puso su música favorita y dejó que falleciera en paz.

Los ojos se le llenaron de lágrimas a Furia cada vez que tuvo que contar esa dolorosa despedida. Pero así como hoy en día recuerda aquellas canciones con las que debió dejar ir a su madre, también relata cómo una joven de 27 años tuvo que cargarse en su hombro el hecho de que su progenitora se muriera ante sus ojos.

"Yo veía cómo toda mi familia se peleaba en medio del quilombo y a mí lo único que se me ocurrió fue sentarme al lado de ella en el hospital y ponerle toda la discografía de Café Tacvba. Yo sabía que le llamaba la música, mi mamá era cantante soprano y que la tenía que despedir de alguna manera. Sabía que se me moría y elegí esto, creo que es lo mejor que le puede transmitir una hija, son lo que más quiero en este mundo".

Furia de Gran Hermano

Sin antes haberse recuperado del todo del fallecimiento de la madre, tres años más tarde una llamada sonó en su celular para traerle probablemente la segunda peor noticia de su vida: la muerte de su papá. Juliana puso en palabras que una noche fría del 2022, la llamaron específicamente a ella para dar con el aviso de lo que le había pasado a su progenitor.

"Me llamaron a mí desde el geriátrico para avisarme que se había muerto mi papá. A las 12 de la noche estaba con el documento de mi viejo, firmando un papel, un reloj y todo un lugar re oscuro... demasiado tétrico", confesó y siguió: "Y mi hermana, en el mismo momento que termina el velorio, dice: 'vendamos todo'. ¿Qué? Re codiciosos, boluda. Nunca me preguntaron 'che, ¿te sentís bien? ¿Vas a vivir sola ahí adentro?'. No, todo el tiempo pensando en ellos. No me entra en el cerebro".

Con los ojos llenos de lágrimas, confesó haber pasado hambre por tener que destinar sus ingresos a cosas que se referían a la muerte de su padre. "Yo pasé un periodo de no tener para comer porque tuve que pagar un montón de cosas de mi papá. Mis hermanos no me hablaban y me re enojé mal. ¿Por qué yo estoy pasando todo esto, que hice todo bien? ¿Por qué la vida me está castigando a mí? Ahora no puedo creer que estoy acá".

Furia abrazada a su peluche "Cariño".

En cuanto a la poca relación que posee con sus hermanos tras la muerte de sus padres, que incluso de los cinco sólo se habla con dos, relató: "Yo saqué familia de mi casa, pagué todos los impuestos, no dejé ninguna deuda. A mí me hicieron conch..., yo creo que hoy estoy acá porque me porté bien en la vida. Me hicieron mierda, básicamente la vida dijo vamos a darle una buena".

Su perfil de "furiosa", como bien lo dice el apodo que conlleva, lo explicó en reiteradas ocasiones y es por la soledad que maneja en su vida. Sin sus padres presentes habiéndose tenido que cargar ambos velorios en su cuerpo y sin relacionarse con sus hermanos, Juliana comprendió que la vida es como lo demuestra dentro de la casa más famosa: sola se siente mejor.

"Básicamente, yo me muevo sola en el mundo, no me jode. Yo no tengo drama de estar solita. Prefiero estar sola que mal acompañada, ya demasiadas decepciones he tenido como para que me sigan cagando", explicó en una de las tantas conversaciones dentro de Gran Hermano y subrayó: "Estoy descubriendo cosas en mí, cosas malas que no me gustan. Yo acá vine sólo por la plata porque a pesar del patrimonio que cuidé, hay un montón de cosas que hay que pagar y que hay que mantener. A mí no me dejaron una cuenta bancaria con guita, básicamente también tienes que pagar impuestos por ser heredero".

Juliana "Furia" Scaglione

Además de todo el sufrimiento atravesado y de todos los impuestos que tuvo y tendrá que pagar, en otras de las conversaciones dio a entender que todo su trabajo, donde pertenece diariamente siendo profesora de un gimnasio, lo destina únicamente para solventar gastos sin dejarse dar ni un solo lujo.

"Antes de venir acá me explotó un caño de gas y tuve que desempolvar 100 mil lucas porque si no explota la casa. Todas las semanas un problema, no tengo ganancias, pura gastos. Tengo 32 años y estoy viviendo como una vieja de 80", A eso, además, le sumó la ausencia de sus hermanos que, siendo la menor, decidieron dejarla sola. "Digo: ¿en algún momento me van a llamar por teléfono y me van a dar una mano? Ni en pedo, les chupa un huevo. Directamente me bloquearon, lo que necesitan, lo piden... No hablo de todos, que quede claro".