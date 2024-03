¡Vuelve Alfa! Entrará a la casa de GH, nominará en apoyo a Furia y se quedará todo el finde largo

La actual edición de Gran Hermano tiene el mérito de ser una exitosa temporada, aun en comparación con la anterior que fue gigante. Esto no es algo tan común, ya que el formato se debilita con la repetición y es por eso que en Telefé evaluaron dejarlo descansar hasta 2026 para volver a emitirlo. De cara a la Semana Santa, que siempre disminuye el rating televisivo en pos de otras actividades que realiza el público, la producción hará ingresar a Walter "Alfa" Santiago, el virtual ganador de la anterior edición, quien se quedará hasta el miércoles de la semana que viene a vivir con la nueva camada de hermanitos.

La entrada del sexagenario promete revolucionar a los actuales habitantes de la casa más famosa del país, quienes en su mayoría lo tienen bien considerado por el show que generó cuando fue parte del juego. Una de las personas que más lo tiene en boca es la joya actual, Juliana "Furia" Scaglione, quien siempre lo tuvo como referencia y hasta lo imitó en más de una ocasión, al igual que la ya expulsada Isabel De Negri, también bautizada por la señal televisiva como "la abuela hot".

Alfa se transformó en uno de los participantes más populares de la historia de Gran Hermano.

La información fue confirmada por el conductor del ciclo, Santiago del Moro, quien en su programa radial El club del Moro que va por La 100 describió con algunos detalles lo que sucederá la noche de este lunes. "Entra Alfa a la casa. Se queda unos días. Va a nominar el miércoles. Va a pasar el fin de largo y después se va, con todo lo que significa para la casa", reveló.

Que el miércoles nomine implica que el ex participante podrá dejar en claro de qué lado de la mecha se encuentra, en relación a la convivencia en GH. Es probable que sus votos vayan en el sentido de favorecer a Juliana y su estrategia siempre innovadora y sorprendente tanto para el público como para la producción del reality. "Furia lo quiere, más que nada. Otros no lo quieren tanto. Fue un jugador muy importante en la anterior temporada. Finalmente hoy es el día que tanto pedía la gente", informó Del Moro.

Así celebró Alfa en sus redes sociales su reingreso a Gran Hermano.

Por otro lado, el conductor pidió paciencia a la gente y que no arruinen el momento a quienes están dentro del juego. "Esto no es para que lo griten. Es a modo de promoción. El programa no va a medir menos porque ustedes lo griten. No lo anuncien así vivimos todos la sorpresa. Va a ser una linda sorpresa para ellos", aseguró.

Al mismo tiempo, el ingreso del sexagenario no significa que vaya a serle útil a Juliana. Sin ir más lejos, hace unos meses entró Romina Uhrig a la casa más famosa del país y por su perfil anti Furia terminó dándole valentía a Agostina Spinelli para romper con la amistad que las unía e intentara hacer su propio camino, uno que terminó con su abandono tras la salida Lisandro "Licha" Navarro.

La ex de Alfa Delfina Wagner subió un posteo con el regalo de su nuevo novio y se lo dedicó a su ex: "Aprendó, viejo ratón".

Mientras tanto Alfa también festejó su vuelta en sus redes sociales. El hombre de la bandana escribió: "¡Sí! Hoy vuelvo a la casa que me cambió la vida". La frase es demasiado cierta, en relación a una persona que a los 60 años logró imponerse como figura en el mercado televisivo, a partir de sus anécdotas inverosímiles y sus comentarios demodé.

Habrá que ver si Santiago se enteró de que su ex pareja, la militante filo nazi Delfina Wagner, ya tiene otro novio. La joven publicó una foto con esta persona y un iPhone que le regaló a ella. Para coronar el posteo, la influencer lanzó una frase contra la figura de GH: "Aprendé, viejo ratón". Un palo directo a un señor que si bien fue seducido por las mieles de su juventud, nunca cayó en la trampa de transformarse en su sugar daddy.