Furia abandona la casa de Gran Hermano: incertidumbre y temor por sus próximos análisis médicos

El miércoles luego de la gala de nominación, Juliana "Furia" Scaglione lanzó una frase que dejó retumbando a todos los televidentes porque dio a conocer algo que nunca antes se había hecho mención: tuvo que realizarse estudios médicos dentro de la casa.

Lo cierto es que si bien no especificó qué clase de análisis se hizo -ni por qué se los tuvo que hacer- lo primero que apuntaron sus fanáticos fue que quizás podría estar embarazada de Mauro D'Alessio, quien es su pareja dentro del reality.

Juliana "Furia" Scaglione

"Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio", lanzó en la sobremesa la semana anterior y fueron sus compañeros quienes le preguntaron por qué se había hecho un estudio, pero ella, en vez de responder con la verdad desde lo medicinal, recurrió a lo de siempre: sus explicaciones conspirativas. "Ahora es solo agua, agua, agua. Porque como ustedes me votaron tanto me enfermaron y me agarró más la pancita", dijo.

La casa continuó como si nada porque Furia prosiguió mostrándose igual que siempre: activa, entrenando, bailando y demostrándose tal cual es como lo hizo desde el día uno. Sin embargo, en las últimas horas, se la escuchó decirle mientras se acostaba con Mauro en la cama, que no se sentía "del todo bien" y que quizás podría ser porque actualmente está "anémica" debido a la mala alimentación que tiene dentro de la casa.

Juliana "Furia" Scaglione señala a su nuevo objetivo para sacar de Gran Hermano.

Ahora, después de hacerse conocida esa frase, Santiago Del Moro confirmó a través de su cuenta de Instagram que más allá de los estudios que debió realizarse la semana anterior, ahora tendrá que retirarse del reality para continuar con otros más exhaustivos para determinar qué es lo que tiene y cómo está hoy de salud. De igual manera, aclaró que la participante volverá ni bien los médicos la autoricen.

"Amigos les quiero contar algo importante. Juli próximamente va a salir de la casa de Gran Hermano según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos. Es ella la única que va a elegir que contar y, obviamente cuando los profesionales de la salud así lo consideren volverá a la casa y seguirá en competencia", comunicó.

Santiago Del Moro comunicó sobre la salud de Furia dentro de la casa.

A decir verdad, hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que tiene Furia, qué le sucede ni tampoco qué tipos de estudios se realizó y realizará. La "hermanita" decidió no contarlo dentro de la casa ni tampoco al público, por lo que será todo una incógnita saber cuál es el motivo por el que debe salir del programa momentáneamente. Aun así, el conductor del reality confirmó que lo propio saldrá a la luz el día que ella misma decida contarlo abiertamente.

Los rumores: ¿Embarazo en camino?

Por otra parte, su hermana Coy también rompió el silencio para llevar tranquilidad a todos los fanáticos de Juliana y a todos los que circularon rumores de "embarazo". Lo cierto es que las alarmas sobre un bebé se encendieron porque Furia se encuentra hace más de un mes teniendo relaciones sexuales a diario con Mauro y la semana anterior fue él quien la acompañó a que los médicos del programa la asistan.

Coy, la hermana de Furia, informó sobre la salud de la participante.

No obstante, Coy, mediante la cuenta oficial de Instagram de Furia le transmitió calma a los "Furiosos" y dentro del mensaje, aseguró que no será "tía". "Está todo bien!! Furia está más fuerte que nunca!! Muy cuidada y protegida, por todos! Gracias de corazón a todos por tanto amor", escribió y siguió: "Para los haters: no inventen noticias falsas, la única voz real es la de Furia. No voy a ser tía. Fuck you imbéciles".

Son escasas las noticias sobre lo que sucede con la salud de Juliana y según lo dio a entender Del Moro, las mismas se confirmarán cuando ella lo haga. Por otro lado, tampoco se sabe qué pasará los días que se encuentre fuera del reality, cuándo volverá, cuánto tiempo o días le llevará y cómo hará para reincorporarse al programa.