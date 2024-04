Damián eliminado, denuncias sobre Coti y el ataque de Furia a Mauro por "hacerlo famoso"

Gran Hermano se encuentra en su punto de máxima tensión. La casa entera se opuso a las decisiones y estadía de Juliana "Furia" Scaglione generando una guerra, aunque luego se volvieron a unir por la "injusticia" demostrada ante el ingreso de Constanza "Coti" Romero y, como si eso fuese poco, en una semana totalmente inesperada, la producción decidió que la gala de eliminación sea a través de "voto positivo", es decir, votar al preferido, y todas las estrategias planificadas durante esos días fueron derrumbadas porque quien terminó abandonando la casa fue Damián Moya.

Damián abandonó el reality en la decimoctava gala de eliminación.

Después de un poco más de un mes de haber ingresado a la casa más famosa, Damián se convirtió en el nuevo eliminado tras ser el participante menos elegido por la gente, recibiendo sólo el 8 por ciento de votos positivos. Sin embargo, no era el plan de sus compañeros, ya que en la decimoctava gala de eliminación, la estrategia principal era que se fueran los tres apuntados al día de hoy: Juliana, Emmanuel Vich o Coti.

Hace tres semanas que los participantes decidieron revelarse y darse vuelta contra Furia, quitándose el miedo de estar bajo su mando como venían siendo los últimos meses de convivencia. Por lo tanto, la mayoría de los "hermanitos" decidieron apuntar hacia ella y a Emmanuel, su talón de Aquiles, hasta que Coti ingresó nuevamente al reality y no cayó para nada bien, lo que hizo que también se sume a esa ola de apuntados.

En la última semana, las y los participantes crearon estrategias en base al juego para que uno de aquellos tres sea quien abandone la casa, pero después de la gala y de que ya estén confirmados los nominados, Santiago del Moro anunció que esta semana sería "voto positivo" y eso, sin dudas, le complicó el cálculo a más de uno.

Coti Romero le tocó la pelada a Furia para tener "suerte".

El tiro salió por la culata y aquellos tres fueron los más elegidos por votación del público. La primer en salir de la placa fue Juliana, con el 40 por ciento de los votos, la siguió Coti con el 29, luego Emmanuel, Paloma Méndez y Darío Martínez. Si bien cuando fue anunciada la placa positiva ya se sabía que los que más corrían riesgo eran los últimos ingresados, fue Federico "Manzana" Farías, líder semanal, quien se encargó de diagramar los nominados a su parecer.

¿De qué manera? Con su beneficio de ser líder y poder subir y bajar a un jugador de placa, "Big Apple" decidió posicionar a Darío entre los nominados y luego, en su círculo cercano explicó que tanto él como Damián juegan a ser "neutrales" y a escuchar la información de todos los grupos sin meterse en ninguno. "A mí los neutrales no me van así que como es placa positiva y porque son considerados los nuevos, quiero que se midan a ver cuánto apoyo tienen afuera".

Manzana se enfureció contra Emmanuel y planeó una estrategia para eliminarlo.

A pesar de que a muchos les llamó la atención la eliminación de Damián, fue el mismo Manzana quien explicó dentro de la habitación en un diálogo con Zoe Bogach; Virginia Demo y Paloma, que su salida se dio por "venderse" cuando había decidido jugar con ellos y luego se pasó al bando de Furia de un momento al otro sin dar explicaciones.

"Creo que Damián la re pifió porque estaba acá y de la nada, lo primero que dijo fue que no le gustaban cosas de acá, que no compartía y se fue para allá, para el lado que menos se tenía que haber ido. Ahí pifió. Seguro le contó las cosas que hablábamos acá. No sé si todo, pero algo seguro les comentó", indicó.

La eliminación positiva removió aún más la casa porque es de esa manera en donde más se ve quién es fuerte y quién no dentro del programa y eso genera un sinfín de sensaciones en los "hermanitos" más allá de ser guiados de cómo están siendo aceptados - o no- en el público. Antes de que se definiera quién era el participante que debía abandonar la casa, Furia y Emmanuel corrieron hasta el cuarto donde se encuentra la cama de la participante pelada y festejaron continuar en la casa, pero con un solo malestar: Mauro D'Alessio.

Mauro D'Alessio y Furia, muy enamorados dentro de la casa.

Más allá de que ingresó hace más de un mes y que luego de la primer semana ya se acarameló formando una pareja con Furia, la "hermanita" le dejó en claro en varias ocasiones que para ella es sólo un "objeto sexual" mientras que él, le indicó que le servía para estar bien dentro de la casa, pero que lo que más le serviría es que sea eliminada en lo pronto para poder allanar el camino hacia la final.

El domingo Juliana optó por estar la mayor parte del tiempo pegada con él, a los besos, abrazados y muy románticos los dos con la excusa de que probablemente por ser placa positiva éste camine en la cuerda floja, pero luego, tras darse a conocer que fue el cuarto elegido por decisión del público, no le cayó para nada bien e insinuó estar haciendo las cosas mal tras verse como su pareja. "A Mauro le dimos fandom nosotros, somos más pelotudos", lanzó.

Lo cierto es que para los "hermanitos" esta placa no significó mucho más de lo evidente: las elegidas por el público son Coti y Furia y además, son quienes, a esta altura, se pueden encaminar a una posible final. Una vez terminado el domingo, el diálogo principal entre ellos fue pensar en lo "injusto" que es que la oriunda de Corrientes, que fue participante en la edición anterior, reingrese al programa teniendo ya una carrera formada en los medios y un fandom que la persigue.

Constanza "Coty" Romero y Juliana "Furia" Scaglione.

En la madrugada, con un mate y diversas infusiones de por medio, se sentaron a dialogar en la mesa del comedor la mayoría de los participantes, sin Coti, y todos opinaron lo mismo: la injusticia. Furia fue explícita en sus dichos: "Es injusto, pero el reglamento lo manejan ellos y si es así, me tengo que matar".

Por su parte, Martín Ku se ganó la diferencia con sus compañeros porque aseguró que no le parece injusto, pero que su ingreso tiene "sus pro y sus contras". "Cuando a mí me preguntó Gran Hermano, le dije que no me parecía injusto dado que ella entró en una situación muy difícil de la casa. Más allá de que tiene su fandom, tiene la dificultad de la casa. Entró con tres millones de seguidores, pero es una desventaja tener la casa en contra. Su ingreso tiene sus pro y sus contras. Siempre tenés una casa que te va aceptar, que te va a dejar adaptarte. Ella tiene la ventaja de los tres millones de seguidores y su fama, pero no tiene una casa que la acompaña a estar acá".