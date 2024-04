"Éticamente no me parece, pero...": Furia y Mauro planearon una estrategia para ir en contra de Coti

Hace poco más de un mes Mauro D'Alessio entró a Gran Hermano junto a otros cuatro participantes para revolucionar -un poco más- la casa más famosa. En ese interín, se topó con algo que hasta el momento no se sabe realmente si se trata de una estrategia o si son sentimientos reales, pero es todo un hecho de que a pocos días de su ingreso comenzó a vivir una relación amorosa y sumamente intensa con nada más ni nada menos que Juliana "Furia" Scaglione.

Furia y Mauro.

El mismo día que ingresó, Furia clavó su mirada en él y no la quitó de ese lugar. Incluso, esa misma noche, Mauro repartió picos y la química con Juliana comenzó a gestarse. No sin, claro, la sospecha del resto de los hermanitos de que podría tratarse de una estrategia para ganar el reality.

Si bien es poca la información que manejan los participantes, hay una sola cosa que tienen en claro y es que Furia es la más querida en el afuera y que su fandom todo lo puede. Participante con quien se cruza, participante que queda eliminado.

En consecuencia, cuando Mauro entró y se pegó desde el primer momento, la mayoría de la audiencia creyó que estaba jugando y que su objetivo era desenfocar a Juliana de la competencia. Pero con el correr de los días, todo se intensificó aún más y Mauro ya comenzó poco a poco a ganarse el visto bueno de los televidentes.

Furia y Mauro dieron el consentimiento para dormir juntos.

Todo marchaba de la mejor manera: siestas juntos, desayunos compartidos, relaciones sexuales en el sauna, charlas íntimas de pareja, besos de buen día y de buenas noches, sumado a la convivencia que exige abrazos y cariños durante gran parte del día lo que los hace más románticos a los dos. Pero todo lo que parecía ir bien, se topó con alguien que promete separarlos: Coti Romero.

La ex participante de Gran Hermano 2023 entró a la casa más famosa nuevamente por la "revancha" y para ello prometió ir por todo. En eso, aseguró que desestabilizará a Furia, logrará superarla mentalmente -como ella viene haciendo con todos sus compañeros- y así poder ganar esta edición, ya que en la anterior se fue con las manos vacías.

Pero... ¿cuál es su estrategia? La oriunda de Corrientes sabe que Juliana es "chispita" y que si tiene que gritar o pelear lo hace, entonces, su plan es ir por su talón de Aquiles y lo que hoy le genera mayor bienestar en la casa: Mauro.

Constanza "Coty" Romero y Juliana "Furia" Scaglione.

A pesar de todo, tanto Mauro como Furia y otros "hermanitos" hablaron sobre la evidente estrategia de Coti y la participante pelada dejó en claro delante de todos que "no le molestaría" que Mauro se atreva a tener relaciones o besarse con la correntina, porque sería parte del juego y porque, además, ella lo considera a él como un "objeto sexual".

Es que claro, diez días atrás, Mauro se acercó a Furia, le aclaró que toda la casa quería ir con su contra para eliminarla y que eso indudablemente a él le convenía porque si bien la quiere y disfruta de pasar tiempo, en el juego prefiere que se vaya de la casa para tener el camino un poco más allanado hacia la final. Por consecuente, ambos se dieron la mano dejando en claro que sería una cuestión de sexo y no mucho más.

Pero la aparición de Coti y la intención de separarlos movió piezas entre los dos y después de un día muy intenso a pura estrategia de la correntina, Furia y Mauro se reunieron en el sauna de noche, donde tienen relaciones sexuales para no hacerlo ni molestar en la habitación a sus compañeros y tuvieron una profunda charla en la cual se pusieron de acuerdo a jugar, por primera vez, juntos contra Coti.

Juliana y Mauro planearon una estrategia para usar a Coti.

Todo comenzó como una escena de celos por parte de Furia, pero se desarrolló de la manera menos esperada: estrategia. "¿Estás viendo la intención que tiene la mina con vos? Lo está haciendo con vos para molestarme a mí y a mí no me va a encontrar", le confesó. "¿Te molesta?", fue la respuesta de Mauro.

"Si va con otra intención...", dijo Juliana y agregó: "Ella lo que quiere es que le arranque los pelos. Y si yo toco a alguien una vez más, me voy de la casa gratis. Yo no estoy mirando porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pero me está comiendo la cabeza. Si me molesta, lo trabajo, si me da celos lo trabajo, no voy a accionar".

En ese momento, Mauro, que suele hablar muy poco de juego, encendió las alarmas y le ofreció una propuesta a Furia de "usar" a Coti para sacarle información, aunque no sea de su agrado tener que conquistar a otra persona solamente por el juego. "Esperá a ver si hace algo y si eso pasa, te voy a ir a hablar a vos y la usamos. Éticamente no me parece, pero quiero ver cómo actúa la mina", lanzó.

Lo cual Furia, con todo planificado en su cabeza, armó un plan para poner en marcha y que sin dudas se ejecutará en las próximas horas. "Vos sentase al lado de ella cuando comas, yo me siento al lado y le digo. 'Che. ¿Qué onda? ¿Te caben los chicos? Porque veo que estás constantemente rompiéndole las bolas a mi chico y si te gusta, tenés que entrarme a mí también".

¿Cuál sería la idea? Furia tiene en claro que Coti quiere desestabilizar la casa: se metió con Mauro que está con ella, se metió con Nicolás (Grosman) que está de novio con Florencia (Regidor) y aclaró que le gusta Bautista (Mascia) que se encuentra en una relación con Denisse González. Por consecuente, la idea es "exponerla" para que el resto de los "hermanitos" y fandoms tomen nota de lo ocurrido y así lograr su pronta eliminación. ¿Lo logrará?