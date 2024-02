Furia estalló tras la provocación de Manzana, lo mandó a laburar y apuntó a Coscu: "Vamos a ver si te salva"

Luego de que Federico "Manzana" Farías enfrentara a hermanitos y hermanitas en un monólogo que brindó, a partir de la palabra "despertate" que le mandó su madre, el ecosistema de la casa más famosa del país se alteró por completo. En el descargó apuntó con dureza contra Juliana "Furia" Scaglione, lo que generó que a la joven pelada le salte la térmica y termine a los gritos y a las amenazas contra su compañero.

"El día que me toque estar contra vos en placa, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance acá dentro, y con el poder que tengo afuera, para que te tenga que sacar a la cho** de este Gran Hermano", había prometido el cantante tucumano en la exposición que hizo frente a sus compañeros de reality. Esto comenzó una pelea entre ellos que duró horas y que generó roces por parte de la doble de riesgo.

Juliana "Furia" Scaglione y Federico "Manzana" Farías pasaron del amor al odio.

Lo cierto es que la pelea que comenzó medio en chiste y terminó medio en serio, despertó a la Furia. Pasada la nominación en la que terminaron en placa junto a Agostina Spinelli, Sabrina Cortez, Lisandro "Licha" Navarro, Nicolás Grosman, Joel Ojeda y Emmanuel Vich, ella comenzó a los gritos y a amenazar. "¿Te vas a bancar que te baile en orto y que grite tu nombre? ¿Te la vas a bancar? No sé", reclamó. "Te comiste el juego", le respondió. "Tengo varios días para hacerlo", insistió Juliana. "Tranquila. Hacelo sin apuro", aseveró un desinteresado Farías.

A partir de que el líder de la semana es Martín Ku, y que tras la placa el tucumano se le acercó a hablar, Furia también criticó esa decisión de su compañero. "A ver si te salva tu amigo mañana. Vamos a ver si te salva mañana, cagón. Cag**, cag**", repitió. "Seguí hablando, para eso tenés la lengua larga", respondió Federico.

El intercambio, en comparación de lo que vendría después, fue tranquilo. Es que ella se fue a fumar un cigarrillo al espacio de fumadores de la casa más famosa del país, aunque se olvidó el encendedor y se lo pidió a sus compañeros. "Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona", acusó en tono jocoso Manzana.

"Si no te lo robé, me lo diste, gato de mier** Ahí tenés lo que te cambié, pedazo de nabo. Dejá de bardearme gratis. ¡Querés cámara, gato! ¡Querés cámara, sore**! Te cag** de risa, te reís. Quiere cámara el p*** este. Te la voy a dar. ¿Me querés escuchar gritar?", explotó Furia, otra vez en uno de sus clásicos ataques de rabia a los que ya acostumbró a espectadores y espectadoras del reality.

Juliana "Furia" Scaglione quedó golpeada tras las salidas de sus amigas y rechazó el abrazo de Agostina Spinelli tras salvarse de la placa.

Tras el "pero no te enojés" que pidió Manza, Scaglione continuó con su despecho: "Querés cámara, bolu**. Te hacés el bueno con todo el mundo, y ahora te venís a hacer el loco. Te estás caga*** de risa. Sabés que salto, soy pólvora. No me jodás porque te rompo la cabeza. Me van a sacar y no por tu culpa, me van a sacar porque te voy a romper la cabeza", amenazó.

Sin perder el perfil chistoso del enojo de Furia, Manzana la provocó y le dijo: "Vení, vení, vení, entonces". La respuesta de Scaglione no fue tan chistosa: "Querés cámara, gato de mie***. Streamer del or**, andá a laburar, ganate el pan, gil de mier**".