La mamá de Sabrina aniquiló a Gastón Trezeguet y la hermanita sigue desorientada por el no mensaje de Alan

Sabrina Cortéz quedó totalmente desahuciada luego de la eliminación de Alan Simone y empezó la semana quemando su cabeza con especulaciones y análisis desde que Gran Hermano dejara en claro que al público no le cayó bien la relación de "amistad" que mantenían los hermanitos y sobre todo, por la mirada de todo el país que se posó sobre su novio Brian Fernández.

Sabrina Cortez y Brian Fernández, antes de que ella ingrese en la casa de Gran Hermano y que le haya sido infiel tras ocho años de relación

Luego de despedir a los últimos dos eliminados, ella esperaba un mensaje de su novio desde hace ocho años, pero a último momento, Santiago Del Moro planteó un escenario totalmente distinto, ya que el mensaje de Brian no se iba a pasar. "Había un mensaje de Biran y lo cambiaron", dijo el conductor de Gran Hermano.

En medio de la discordia, la madre de Sabrina hizo un descargo en contra de Gastón Trezeguet, quien le habría seguido el juego a la ex participante Catalina y habría calumniado a la "hermanita": "Jamás voy a permitir que nadie difame a mis hijos. Gastón Trezeguet dijo que dicen, tal cual Cata se lo dijo, que Sabrina es una prostituta VIP".

Dejen de inventar jamás dije que Sabrina es escort , antes siempre escuchen y vean el extracto original , YO LEÍ UN COMENTARIO DEL CHAT Y CONTESTE QUE NO ,que solo era una teoría de twitter . Espero q los mismos q inventaron esto al menos pidan disculpas . #granhermano #sepico pic.twitter.com/NKf9Jkq2Ol — Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) January 31, 2024

Sus fuertes declaraciones llegaron hasta los oídos del ex participante de GH e hizo un descargo en la red social X (antes Twitter) y afirmó furioso: "Dejen de inventar jamás dije que Sabrina es escort, antes siempre escuchen y vean el extracto original, YO LEÍ UN COMENTARIO DEL CHAT Y CONTESTE QUE NO,que solo era una teoría de twitter. Espero que los mismos que inventaron esto al menos pidan disculpas".

La polémica había comenzado cuando Catalina discutió con Sabrina antes de que fuera eliminada de la casa más famosa del país, donde le dijo que era una "calienta pava" y otras cosas denigrando su persona.

Gastón Trezeguet.

Mientras tanto, adentro del juego, la contadora y modelo se quedó pensando en la falta de mensajes por parte de su novio y dio por finalizada ella misma su relación. "Para mí, Brian ya está en otra. Para mi fue un listo, ya está, no existe más Brian en mi vida", lanzó."Capaz no es así...", dudó Rosina, intentando salvar la relación de su compañera.

"Igual no me cambia en nada" expresó, Sabrina, mientras Lucía la miraba con ojos atónitos y se sorprendía de su reacción totalmente fría. "Lo del mensaje de Brian para mí no existió, fue en realidad un mensaje de Santi para mi. Brian no me mandaría nada, antes que mi familia, no", expresó finalmente.