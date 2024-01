Furia liquidó a Emmanuel y lo cruzó de la peor manera: "Sos víbora y no te vamos a respetar"

Más allá de la perspectiva de ganar o no que tenga para cuando llegue el final del reality, ya es un hecho que Juliana "Furia" Scaglione es una de los personajes más populares de la actual edición de Gran Hermano. Fiel a su estilo confrontativo, esta vez cuestionó a Emmanuel Vich por la utilización que hace del colectivo LGBT, y trató de "calienta pavas" a Sabrina Cortez por la relación que mantuvo con el eliminado Alan Simone en la casa más famosa del país, en la que le fue infiel en vivo y en directo a su novio con el que la unía una relación de casi ocho años.

"Hay algo muy importante que voy a decir, y que me vean las cámaras. Que en los grupos de LGBT hay dos tipos de gays", comenzó a describir Furia. "Unos son los que valen la pena, que los amo con toda mi alma, y que son casi madres para cada una de nosotras. Y después está el que arma puterío, quilombo, que es una poronga, que en tus laburos te hace mier** y es un forro", continuó.

Careo entre Catalina y Emmanuel.

La discusión era en torno a Emmanuel, el peluquero que desde hace años está casado con un integrante de la Fuerza Aérea argentina. "Y acá estamos teniendo este problema, porque cuando lo mandan a placa empieza: 'que el LGBT, que me va a salvar el colectivo'. Flaco, yo también soy parte de ese colectivo y no ando todo el tiempo poniéndomelo acá en la espalda 'vamos, colectivo. Vótenme'. No", cuestionó la pelada.

Cabe recordar que Scaglione es abiertamente bisexual, además de ser uno de los personajes más emblemáticos de la actual temporada del formato. "Es como que hay que respetarlo. ¡Las pelotas! Sos víbora y no te vamos a respetar. Se ve a la legua", sentenció enseguida sobre su compañero de programa.

Luego lo cuestionó por las buenas migas que intenta tener con ella, casi como fingiendo demencia del rol que tuvo en la salida de su amiga Catalina Gorostidi, quien quedó eliminada tras una fuerte discusión con Vich. "Me dice: 'vámonos de vacaciones juntos'. Bolu**, mi amiga se fue afuera por tu culpa, ¿entendés? Encima, cuando Cata se va, me dice 'ay, Juli. Ay, me quedé'. Chupame esta. Para mí se tendría que haber ido él, no Cata", recriminó. "Parece que afuera se vio otra cosa, que le siguen dando changüí a su personaje, lo intentan mostrar de otra manera", agregó.

La pelea original entre Cata y Emmanuel había sido por los cigarrillos y la falta de, en el marco de una semana de ajuste por no haber conseguido todo el presupuesto en la prueba semanal. "El tema puchos con este pibe me tiene las pelotas llenas, posta. Me tiene harta. Se habló acá el día que teníamos 250 mil pesos. 'No, te regalo mis huevos, mis cosas, pero yo sin puchos no me quedo'. Tenés que hacer un esfuerzo, todos lo estamos haciendo, todos dejamos de comer cosas que nos gustan y no las tenemos. Y básicamente vivimos en una mansión. Fijate dónde estás parado, man. Dejate de romper las pelotas", recordó.

Alan Simone y Sabrina Cortez dieron el consentimiento y hubo acción bajo las sábanas

Para finalizar en las definiciones que lanzó sobre su compañero, y por si no había sido lo suficientemente taxativa, aclaró: "Y no es parte de ningún colectivo LGBT, gente. No lo sigan, porque si eso es lo que tienen de referente, están muy equivocados". El ataque, cargado de connotaciones muchas veces complicadas para expresar en público, fue sólo una sombra de lo que fueron las palabras que lanzó sobre Sabrina.

Furia opinó sobre Brian, el novio de Sabrina

"No me gusta lo que pasó con Alan. Bolu**, ya estás en vivo, ya te vio todo el mundo, la cámara te filma. Loco, no lo podés hacer sentir así a un pibe", reflexionó sobre el amorío breve que vivió con Cortez el recién eliminado, el cual lo dejó sufriendo tras el desdén que continuó por parte de ella luego de concretar la intimidad.

"Ya fue, Alan. Escuchame: hacé lo que quieras de tu vida, no la esperés. Porque a mí me hace mal cuando el amor no es correspondido. Y si te están mintiendo en tu cara... yo lo viví muchos años, y con dos parejas. Es una mierda", contó Furia. Enseguida Agostina Spinelli intervino para generar algo de duda respecto a la visión deshumanizadora que expuso Scaglione sobre la mendocina: "Bueno, pero capaz ella se enamoró también. Capaz sale y soluciona el tema con su novio o capaz que llegan a algo".

"Sí, pero acá es todo muy intenso. Ojalá a Alan le vaya re bien afuera", aseguró Juliana. "Es una calienta pava. Eso lo voy a decir también. Es una calienta pija, como dijo la Cata", finalizó, sin pelos en la lengua y con la misma intensidad que la hizo la personaje que es hoy en el programa más visto de la televisión argentina.