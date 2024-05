Furia se sometió a nuevos estudios por la leucemia, contó cómo le salieron y envió un tierno mensaje a su hermana

Hace exactamente un mes Juliana "Furia" Scaglione abrió su corazón como nunca antes y le confesó a sus compañeros del reality los resultados de los estudios médicos que debieron realizarle, dado que, después de un chequeo general, había cosas que no estaban en forma. En consecuencia, Gran Hermano esperó hasta la hora del vivo para poder darlo a conocer y fue en ese momento que se escuchó a la participante decir: "Tengo leucemia grado 1".

"Tengo algo que es una ver**, pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro", detalló Furia a quienes la escuchaban dentro de la casa más famosa del país. "Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada", agregó la jugadora.

Juliana "Furia" Scaglione

"No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda", explicó Scaglione. "Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos. Pregunté qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que hago. Vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que el cigarrillo hace. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí puedo entrenar pero no cagar** a palos como lo hacía", detalló.

"Quédense tranquilos que estoy bien porque sino no estaría acá adentro. Me hubieran internado y ya no podría seguir en el juego. Mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de todos ustedes. Todos cambiamos nuestra vida por esto. Así que no se preocupen", pidió a sus compañeros de Gran Hermano presentes. "Quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así, obvio. Yo creo que es por todo lo que me aguanté de mi familia. Es la bronca que tengo de cosas que no perdoné y que tengo que liberarme y sanar. Sacarme toda la mier** y soltar todo", analizó Furia.

Furia se sometió a nuevos estudios

Ahora, a un mes de los primeros estudios que revelaron la información, la "hermanita" debió someterse a nuevos chequeos médicos para conocer cómo va su situación: si mejora, o empeora. En cuanto a la alimentación, desde la producción la obligaron a cumplir con las cuatro comidas correspondientes, aún cuando el presupuesto de la casa no sea el mejor.

Cuando la gala comenzó en vivo, Santiago del Moro contó que Furia se sometió a nuevos estudios, ya que no era algo conocido ni para el público ni para los participantes, y explicó: "Les voy a contar un poco acerca de todo esto. El lunes volvieron los médicos a hacerle los estudios pertinentes porque habían pasado las semanas que se habían preestablecido. Se hicieron los estudios y ayer se los entregaron y salió todo muy bien".

Furia se realizó nuevos estudios médicos.

Sin embargo, el conductor le cedió la palabra a la participante pelada, para que sea ella la encargada de dar la noticia sobre su estado de salud actual, tanto a sus compañeros como también a sus fanáticos y familiares que la siguen por la televisión.

Durante el desayuno, mientras todos comían y se encontraban cerca de la mesa del comedor, Juliana tomó la palabra y detalló: "Quiero decir algo que no sé si puedo decir porque no sé si se puede...", pero luego, con el impulso a su favor, lanzó: "Bueno, gente... me volví a hacer el chequeo y me dio excelente".

Y luego, para no dejar el sarcasmo y la gracia que la identifica, Furia miró a la cámara que se encontraba apuntándola fijo y continuó: "Mi hermana que es la que más me preocupa, que esté tranquila, que igualmente seguro te habrán informado" y siguió, competitiva tal y como se muestra: "Puedo seguir en carrera, y el linfocito está ahí, amiga. No se fue, así que lo siento por la gente que quiere ver morirme. ¡No!".