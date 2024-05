"Me dicen que soy Michael Jackson": mirá las impresionantes cirugías que se hizo la novia del Chino de GH

Gran Hermano (GH) es sin dudas una puerta que se abre para que todos los participantes se conviertan en "famosos" y puedan ubicarse en diversos medios de comunicación o conseguir sus trabajos deseados, pero a la vez, es una gota que salpica a los allegados de los hermanitos para que también puedan ingresar en ese mundo de la farándula.

Y sin dudas que, en la edición de GH 2024, una de las personas que más aprovechó fue María del Rosario Sosa Unzaga, más conocida por ser la novia del Chino, Martín Ku.

Marisol antes de la cirugía estética

Hace casi dos meses atrás esa pequeña fama que acumula Marisol -que ya tiene más seguidores en Instagram que algunos de los participantes de GH- se le subió a la cabeza a tal punto de que comenzó a pelearse con quienes la critican por las redes sociales y recriminó que ella por lo menos "tiene canje y el resto no". Además, discriminó a los que usan la marca Motorola porque no tienen la capacidad para comprarse un iPhone como ella.

Más allá de demostrar su vida hecha a base de canjes gracias a Martín Ku, ahora la joven de 27 años fue por más y comenzó a realizar publicidades con cambios estéticos. En principio, empezó a mostrar a través de fotos diversos tratamientos que se realiza en los abdominales o en el cuerpo con marcas específicas y ahora, se dejó ver con una cirugía estética que llamó la atención principalmente por su cambio al 100 por ciento.

El nuevo rostro de Marisol luego de realizarse una rinoplastia.

Resulta que en los últimos días Marisol se sometió a una rinoplastia, intervención quirúrgica en la cual se resuelven principalmente los problemas estéticos de la nariz. Su rostro tuvo un cambio tan grande que, tanto sus seguidores como quienes la conocen por ser "la novia del Chino", hicieron comentarios poco favorables, asegurando que Martín Ku no la reconocerá el día que salga del reality.

Luego de operarse, fue ella misma que posteó una imagen en sus redes mostrando su nuevo rostro. Con moretones debajo de sus ojos por la operación y recién salida del hospital, escribió: "Gracias por sus mensajitos tan lindos. En estos días les hago un videito contándoles mi experiencia, pero ténganme paciencia porque es muy reciente".

Marisol publicó una imagen luego de su operación.

Después de ver lo que generó en las redes su cambio estético y la opinión de quienes la conocían desde antes, la influencer dialogó con Clarín e hizo hincapié principalmente en aquellas personas que le manifestaron en varias ocasiones que Martín no la reconocerá el día que salga del reality, siendo que hace más de dos meses no la ve y podría estar otro mes más sin ver su cara.

"Martín sabe que yo desde los 12 años me quería operar, tengo 27. Martín sabe... Va a decir: 'Che te operaste al final, no me esperaste para que te acompañe y te cuide, no es que ahora voy a aparecer de la nada toda operada". Y en esa misma línea insistió: "Todo el tiempo dicen que cuando Martín salga me va a dejar. Encima justo ahora me hice una rinoplastia. Lo más tranqui que me dijeron es 'te queda horrible'. Después, me dijeron: 'Cuando Martín salga no te va a reconocer', 'Sos Michael Jackson', 'Te va a dejar', 'Te arruinaste la cara '".

El nuevo rostro de Marisol luego de realizarse una rinoplastia.

Marisol es muy señalada por obtener todo de "canje", es decir, de manera gratuita, y todo en base a la fama que le otorgó su novio. Aparte, un dato no menor, es que ella a la hora de defenderse de las críticas, la primer excusa que encuentra es que gracias a su personalidad puede recibir diversas cosas gratis, lo que le causa "envidia" a los demás. "No fue de canje. Todo me lo pago yo. La gente por ahí no sabe. Hace cuatro años que trabajo para una empresa de afuera. Trabajo un montón"

Marisol también quiso aclarar: "Yo me quería hacer la nariz desde los 12 años más o menos. Siempre como que lo fui postergando. Cuando era chica me la quería hacer, mis papás me la iban a pagar, pero siempre hubo como un miedo. Martín siempre supo que me la quería hacer", contó y detalló: "Me la iba a operar de hecho en febrero, pero como fue lo del Congelados la tuve que postergar".