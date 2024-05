Furia traicionó a la producción de Gran Hermano y los mandó al frente: "Ya me lo avisaron"

Desde hace un tiempo que Gran Hermano, que ya lleva cinco meses al aire, cambió su nombre a Gran Armado. Es que, específicamente en los últimos meses, el programa se desvirtuó tanto que ya nadie disimula que está guionado por momentos y los propios jugadores cuentan abiertamente los consejos y la información que les brinda la producción sobre lo que sucede en el afuera.

Más allá de que en varias ocasiones se los vio a todos mencionando los consejos, opiniones o mismo los datos de lo que está sucediendo en el afuera a través de "Gran Primo", nunca antes había sido tan específico como sucedió esta vez con Juliana "Furia" Scaglione, quien confirmó que desde la producción le dijeron que su fandom se desestabilizó por la discusión que tuvo con su pareja, Mauro D'Alessio.

Furia fue sancionada e irá a placa todas las semanas

Bien se sabe que Furia con su personalidad y todo lo que conlleva, es quien jalona el programa desde la primera semana. Por eso mismo es que los detalles más grandes, como la agresión a base de insultos y gritos todo el día, son perdonados con pequeñas sanciones.

Sin embargo, Furia tuvo una de sus peores discusiones dentro de la casa y fue con Mauro, que es su "novio" en la convivencia. Luego de un entredicho entre los dos, una situación en la cual no se encontraron, comenzaron a elevar las voces y Juliana lo insultó una y otra vez sin parar hasta poniéndoselo cara a cara.

Furia y Mauro discutieron cara a cara

Mientras el programa salía al aire en la pantalla de Telefe, Gran Hermano le puso como sanción estar nominada desde este domingo hasta que finalice su etapa dentro del juego y ella misma respondió que le parecía "injusto" que, si una discusión es de a dos, se sancione a una sola persona. No obstante, cuando el vivo terminó, se le escaparon una cierta cantidad de detalles confidenciales con sus compañeros que rápidamente se divulgaron.

Furia confiesa todo

Después de aquella pelea, la casa quedó dada vuelta y el "afuera" también porque la imagen de Furia, que era la que más fanáticos tenía, comenzó a decaer por la agresiva discusión que protagonizó.

Por eso mismo, el martes cuando se encontraban casi todos dentro de la habitación, deschavó dos pedidos que le hizo la producción de Gran Hermano para que no corra riesgo su estadía en el programa: "Me dijeron que haga mi trabajo en modo caracol" y "me piden que lo trate bien", en referencia a Mauro.

Furia explotó contra Mauro y fue sancionada

Aun así, la peor parte llegó más tarde porque, sin darse cuenta y manteniendo una conversación con Bautista Mascia en modo confidentes, reveló explícitamente la información que le dio la producción, lo que deja demostrado al 100 por ciento que todo está arreglado y que ni siquiera se esfuerzan en disimularlo.

"Voy a pelear hasta la muerte, pero lo único que te digo es que lo que a mí me pasó con este pibe me ha perjudicado como fandom y ya me lo avisaron", lanzó y explicó: "Yo no sé lo que pasa afuera y que está pasando. La mamá del chabón se metió, te lo digo. Aléjense de mí, se lo dije a Emma. Le dije que no se junte más conmigo porque ya está, estoy llena de hate y todo por contestarle a un banana. El mundo machista, nada más".

Más allá de la confirmación de que le "avisaron" que se vio perjudicada con sus fanáticos en esa discusión, Furia repitió una y otra vez una frase que había dicho Laura Ufbal en pleno vivo, algo que también pondría en duda si además de darle información, le aportan herramientas que se dicen en el afuera en su defensa para que ella también pueda utilizarlas.

"Un poquito de barro tengo y te diría que tengo barro hasta el cuello, encima lo soñé. El mundo es muy machista", dijo y prosiguió: "A mí lo que me molesta mucho es que la mujer queda como la hija de pu..., la pelotud... o la tarada. Pero este tipo de discusiones lo tiene cualquier pareja, sea cualquier cosa que sea. Te juro por dios que no le pegué y no lo escupí, entonces... ¿Qué carajos?".

"Este tipo de discusiones ya tuve con Lisandro y con Agostina, entonces, ¿qué me vienen agrandar algo que ya saben que hago? Me vienen a picar porque saben que me molesta. A mí me molesta que hablen en cámara algo de mí que es injusto entonces yo me saco", expresó.

Por último, teniendo en cuenta la sanción aplicada en lo que durará toda su estadía y que sus fanáticos ya no son la multitud como antes porque su imagen se vio deteriorada, relató: "Ya está, ya caí, les re gustó, ahora nos dan regalos porque me voy a la mierda", haciendo hincapié en que les otorgaron un piano para que lo usen por un día, sabiendo que a ella le gusta la música.