Operativo "lavado de imagen" en Telefe: la estrategia de GH para tapar el "maltrato animal"

Telefe comenzó con el operativo de "lavado de imagen" tras darse a conocer que el refugio Huellitas Perdidas que se encargó de rescatar y sanar a Arturo, el perro que se encuentra dentro de la casa de Gran Hermano. Les iniciarán acciones legales por "maltrato animal", dado que las circunstancias en las que se encuentra la mascota no son las debidas ni las prometidas por la producción.

Hace un tiempo que en Gran Hermano se consideró como parte del juego que, faltando aproximadamente dos meses para que culmine el reality, ingrese una mascota para fomentar la adopción y para renovarle la energía a la casa pero principalmente a los participantes. Sin embargo, esta vez salió todo al revés y ni Telefe ni "Huellitas Perdidas", el refugio que rescató y cedió a Arturo, se esperaban que a menos de un mes del ingreso del perro, haya un escándalo en puerta.

Arturo asustado tras los gritos de Furia y Mauro

Se sabe que la edición de GH 2024 es sumamente polémica y agresiva porque desde la primera semana comenzaron los reiterados inconvenientes con Juliana "Furia" Scaglione y continuaron durante los cinco meses que va del reality. A diferencia del programa del año 2023, en esta ocasión los "hermanitos" no se guardan nada y cada vez que tienen que pelearse o discutir por más grande o mínimo que sea el problema, lo hacen sin dudar.

Arturo: su tortuosa historia de vida

El jueves 18 de abril, Arturo entró a la casa con un miedo que se notaba en sus ojos y en sus cuatro patas. Gran Hermano les pidió a los participantes que no se acerquen todos juntos para no ponerlo peor y luego, mostraron en vivo un video sobre su historia de vida: una mascota abandonada, golpeada y maltratada .

Arturo, perro rescatado ingresado en Gran Hermano.

Sabiendo que Arturo vivió la mayor parte de su vida a puro terror, con la violencia muy presente, en la casa las aguas no se calmaron y todo siguió de la misma manera: gritos, insultos, careos y una agresión constante que demuestra la inseguridad que siente la mascota al estar ahí adentro. Además, más allá de que Martín Ku se adueñó de él y se convirtió en su compañero fiel, Arturo debió soportar los gritos de la mayoría de los participantes de la casa que lo hicieron, indudablemente, revivir su pasado.

Por esta razón, desde Huellitas Perdidas realizaron un comunicado confirmando que se "equivocaron" en tomar la decisión de ceder a Arturo a Gran Hermano como un "hogar de tránsito" y que están arrepentidas por los tratos que ven. Horas más tarde, publicaron un comunicado manifestando que le pidieron a la producción que les devuelvan al perro y éstos mismos se negaron, por lo cual iniciarían acciones legales.

"La producción de Gran Hermano no está dispuesto a entregar a Arturo", el comunicado del refugio que rescató al perro.

"Lamentamos comunicar que la producción de Gran Hermano no está dispuesta a entregar a Arturo, pese a nuestro requerimiento y puesta a disposición. Nuestra intención fue hacer público el pedido, con respeto y poniendo en palabras lo que sucede y lo que queremos para el perro. Obtuvimos como respuesta un no, argumentando que podemos ver a Arturo las 24 horas. Sí. Como leen. Al parecer el rating y las puras estrategias de marketing hacen que un ser vivo pase a segundo plano", escribieron.

Gran Hermano quiere redimirse

El caso tomó tanto revuelo que desde Gran Hermano no tuvieron otra opción que comenzar con un lavado de imagen para que no se les adjudique el título de "maltrato animal" más allá de que ya está puesto. Es que en esta edición donde los títulos abundan hacia la producción por ser una convivencia totalmente agresiva, sería una mancha imborrable que el canal de la familia sea también señalado por problemáticas con animales.

Por eso mismo, luego de que saliera a la luz la demanda de Huellitas Perdidas, la producción armó un compacto poco disimulable adjudicando imágenes y videos de Arturo recibiendo cariño, mimos y jugando con los participantes. Al mismo, le escribieron un graph que lejos de ser tomado con seriedad, quedó en total evidencia que desde Telefe armaron toda la estrategia para limpiar aquella acusación sobre "maltrato". El mismo, decía: " Arturo está feliz: hay diez jugadores que lo aman ".

El graph evidente de Telefe para el lavado de imagen tras ser acusados por "maltrato animal"

Además, en el debate conducido por Santiago del Moro, los analistas dialogaron unos cuantos minutos haciendo hincapié sobre el amor que recibe Arturo, lo "bien" que está, cómo "lo quieren" y lo "feliz" que es dentro de la casa más famosa, algo que pareció hasta guionado. Lo que no se dieron cuenta es que, en el afuera, tanto para los televidentes como para las rescatistas del animal, se ve todo lo contrario.

A la tarde, antes de que se muestren esos insólitos y evidentes compactos de la movida que busca hacer Telefe, Julieta, rescatista de Huellitas Perdidas, dialogó en Intrusos y confesó que pidieron que Arturo regrese al refugio para buscarle un nuevo hogar y tras la negativa de la producción, iniciarán acciones legales de la mano de Fernando Burlando.

Fernando Burlando

"Cuando empezamos a ver la agresión, hicimos el reclamo a la producción y no tuvimos un feedback agradable. Nos invitaron a ver al perro 24 horas atrás de un espejo pero que no lo iban a devolver porque a criterio de ellos 'el perro está bien' en la casa", indicó.

Y en esa misma línea, la rescatista Julieta manifestó: "El perro está hoy en malas condiciones y no lo vemos solo nosotras sino que mucha gente se sumó al reclamo. No entendemos por qué no nos los quieren devolver, si el trato era que Arturo ingresaba para estar en tránsito, nada más. Su criterio es que está bien y que no lo van a devolver. Tuvimos mucho apoyo de medios y de gente que se ofrece a darnos ayuda y tuvimos la suerte de que nos apoyó Fernando Burlando así que vamos a proceder".

Arturo ya fue intervenido por los participantes de Gran Hermano

Sobre la insistencia en que el "Chino" ya es el dueño de Arturo, añadió: "El perro se entregó a la producción indicando que es un lugar de tránsito. No tiene dueño. Tengo entendido que uno de los integrantes lo quiere adoptar y como todos los animales que se dan en adopción, se va a completar un formulario y se va a evaluar si es la mejor opción o no para el perro. Ese es un proceso que se da con todos los animales".

Por último, Julieta hizo hincapié que estos severos maltratos podrían generar una fuerte reacción en Arturo contra los participantes de Gran Hermano por sus problemas de estrés y de violencia vivida: "Hoy tiene reacciones frente a situaciones de violencia y esto no es solo por Arturo, sino porque puede atacar a alguien adentro de la casa por la violencia que se vive. No era ese el objetivo. Siempre el objetivo fue fomentar la adopción de las mascotas y hoy Arturo no está en las mejores condiciones y tiene demostraciones de estrés por las reacciones que muestra".