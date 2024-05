"¿Estará todo bien con mi novio?": las lágrimas de Zoe y la feroz interna familiar por "fama y dinero"

Pasaron casi cinco meses del día en que Zoe Bogach ingresó a Gran Hermano y hasta el momento, siempre se la vio de la misma manera: pasiva, ordenada, desapercibida y con una tranquilidad que relaja a la casa más famosa del país. Aun así, por fuera del reality ocurre todo lo contrario... ya que su madre, Aixa Abasto y su novio, Manuel Ibero, mantienen una guerra desmedida que está comenzando a perjudicar a la participante dentro del programa.

Zoe Bogach dentro de la casa de Gran Hermano.

Con el transcurso del ciclo, comenzaron a salir a la luz datos sobre Zoe que nada tienen que ver con su personalidad. Es que, dentro de la casa, la "hermanita" nunca habló en profundidad sobre la ausencia de su padre o cómo es su madre. De hecho, prefiere sentarse y escuchar lo que dice el resto a tener que ahondar en sus cosas.

De todas maneras, hace dos meses estalló un inesperado conflicto entre su madre y su novio por fama y dinero que involucró pistolas, mentiras y violencia. El día que Zoe ingresó a la casa, contó que llevaba dos meses en pareja con Manuel y actualmente se cuestiona el hecho de que lleva más tiempo encerrada que junto a su pareja sin saber, o ni siquiera sospechar, la interna que le espera en el afuera.

Cabe destacar antes de seguir que el novio de la participante se corrió de cualquier rol protagónico y desde el día uno decidió apoyarla a través de las redes sociales sin querer figurar de más. Todo lo contrario fue lo que pasó con Aixa, ya que desde que su hija ingresó al reality dejó en claro que las cámaras, el show y el espectáculo le gustan demasiado como para instalarse en los medios a pesar de tener que pisar la cabeza de su hija.

Zoe Bogach junto a su novio, Manuel Ibero, antes de entrar a Gran Hermano.

Entonces, cuando los trapitos comenzaron a salir a la luz, se dio a conocer la guerra desmedida que protagonizan Aixa y Manuel, que tiene que ver con "quién se queda con Zoe". Todo comenzó cuando se difundió un audio de Aixa afirmando que le complicaría el hecho de que Zoe planee irse a vivir junto a su novio porque así perdería el ingreso de dinero que debe enviarle el padre de la concursando por abandonar a sus hijos -a Zoe y su hermano- hace más de diez años.

"Si Zoe vive conmigo y está estudiando, él tiene que mantenerla hasta los 27 años. Por más que ella trabaje. Eso es por ley. Estamos con mi abogado esperando qué pasa para tomar decisiones. Se me revuelve la vida con esto. Por un lado me entristece un montón, porque si se va a vivir sola, yo quedo sola con mi hijo", aseguró Aixa en uno de los audios que se filtró en las redes sociales, dirigido hacia una persona desconocida.

Aixa Abasto, la mamá de Zoe Bogach de Gran Hermano.

"Si se va a vivir sola no me estaría dando una mano para que yo recupere todo lo que gasté y lo que me rompí el orto para mantenerlos a ellos solos", confesó en otro mensaje filtrado. "Si Manuel la convence de que se vaya a vivir sola, a mí me caga todo eso. Eso estará por verse. Yo me adelanto, porque estoy un poco asustada, pero siempre creo que Dios está de mi lado", agregó.

En ese entonces, Manuel escribió que "entendía" y que le "cerraba absolutamente todo" lo que estaba pasando a su alrededor con respecto a su novia y la madre. A su vez, dejó en claro que si contaba cosas de la madre de Zoe eran para "defenderse" y que le iniciará "acciones legales". De igual manera, siempre aclaró que quería esperar que la participante salga del reality, pero viendo la dimensión del caso no le quedó otra opción que tomar cartas en el asunto.

Zoe Bogach y su mamá, Aixa.

Lo cierto es que Zoe desconoce todo este embrollo y en las últimas horas dentro de la casa, se le plantó la duda sobre qué es lo que estará pasando con su novio porque desde el 11 de diciembre -cuando ingresó- hasta el día de hoy, nunca recibió ninguna noticia de él y todo lo que pudo llegar directo del exterior -como cartas o la sección del "congelados"- siempre fue por parte de la madre y de nadie más.

"¿Estará todo bien con mi novio?", se preguntó mientras hablaba con Virginia Demo y Federico "Manzana" Farías dentro de la habitación y relató: "Es como que todos reciben noticias de algún lado menos yo. A algunos le mandan fotos, alguna palabra, a otros vienen en los congelados... y a mí nada de todo eso".

Ahí mismo fue el momento en que Zoe, inconscientemente, lanzó una frase con la que dejó en evidencia que sabe que su madre intenta separarla de su novio y por eso, no deja que le entre información de Manuel. "En el congelados era obvio que iba a entrar mi mamá pero bueno, qué se yo... en las palabras quizás podría haberme mandado mi novio o ahora", manifestó.

Zoe Bogach junto a su novio, Manuel Ibero, antes de entrar a Gran Hermano.

Seguido de eso, quebró en llanto y les explicó cuál era su mayor tristeza, más allá de no recibir nada de parte de él y solamente tener presente el cariño de su madre y nadie más. "Es re difícil. Todos acá con sus novios tienen mucho tiempo afuera y yo no". Aun así, Virginia y Manzana se aseguraron de dejarle en claro que "si no hay noticias, está todo bien", dijo.

"La gente lo primero que vienen a gritar es cuando pasa algo malo. Si no tenés noticias quiere decir que está todo bien", le insistieron en varias oportunidades. Aun así, Florencia Regidor, que fue una de las últimas participantes en ingresare a la casa y tiene información de lo ocurrido, le extendió un mensaje entre líneas a Zoe y sólo resta saber si ella lo captó: "Si no te mandan fotos es porque tu mamá lo eligió porque piensa en vos y sólo le importas vos".