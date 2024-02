Hernán Ontivero reveló el resultado del ADN con su presunto hijo: "Ojalá esto me haga regresar a Gran Hermano"

Hernán Ontivero se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano por una particularidad en especial que el público decidió no respetar: la ausencia en la paternidad. Resulta que esa misma noche en que empezó el programa, la ex novia del cordobés publicó un polémico tuit asegurando que el participante decidió ingresar al programa para no "hacerse cargo de su hijo" y a raíz de eso, una semana después fue elegido por la casa y por el afuera para que abandone el reality.

Hernán "El Negro" Ontivero fue el primer eliminado de la actual edición de Gran Hermano.

Pero hoy, a dos meses de su eliminación, finalmente se supo la verdad sobre aquel primer escándalo que abrió la puerta de la casa más famosa del país: Hernán se realizó un ADN y dio negativo. El 18 de diciembre el oriundo de Río Cuarto abandonó la casa. De ahí, estuvo aproximadamente dos semanas paseando por los medios de comunicación brindando notas y una vez que todo aquello finalizó, se marchó hacia Córdoba para resolver el tema de su paternidad.

A decir verdad, el ex "hermanito" se veía totalmente condicionado por dos razones: la primera fue minutos más tarde de ingresar a la casa, cuando su ex pareja, Thania Aguilera publicó un tuit con una sarcástica frase que terminó de culminar su participación. "¡Besitos al negro Onty que eligió entrar a Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes!".

El tuit de Thania Aguilera, donde acusa de Hernán Ontiveros de Gran Hermano de abandónico.

Y la segunda, fue cuando mediante una conversación durante su estadía que duró solamente seis días, soltó una frase al pasar que no cayó para nada bien en el afuera y teniendo en cuenta el tuit de Aguilera. En ese momento, le habían preguntado si tenía hijos y su respuesta fue "dejé un huesito por ahí", lo que entre líneas confirmaba los dichos de su ex.

Los jugadores decidieron nominar a Hernán porque "no entendían sus chistes", por su humor y las bromas que hacía, pero el afuera decidió eliminarlo por su ausencia en la paternidad y, además, por la manera en que se divertía la cual no iba a la par de lo que estaba siendo la convivencia entre los "hermanitos".

Después de que salió de la casa y se tomó su tiempo para hacer todo lo que la producción le pidió, viajó hacia Córdoba para resolver el tema del cual se "enteró" ni bien culminó su participación en el reality. En ese momento, se dirigió hacia sus tierras, se encontró con Aguilera y asumió la responsabilidad de hacerse cargo del bebé, a pesar de que no tenía en claro si era suyo o no.

La placa final quedó entre Hernán "El Negro" Ontivero y Juliana "Furia" Scaglione.

Sin dudas que su imagen fue totalmente manchada porque desde que puso un pie adentro de la casa con su saco rojo y la remera de "La Mona" Jiménez, lo único que se habló de él en el afuera era de que decidió ingresar a Gran Hermano para no hacerse cargo del hijo que estaba esperando. De hecho, ese mismo discurso se mantuvo hasta que en la mañana del viernes le pidió exclusivamente a Kuarzo poder estar presente en el programa de Georgina Barbarossa para poder dar la noticia que más esperó: su ADN.

Entonces, el ex "hermanito" empezó a contar cómo fueron los dos meses que pasaron en donde tuvo que convivir con la incógnita del saber si es padre o no y el volver a relacionarse con su ex pareja por este mismo tema. "Este mes y medio se hizo re largo esperando el resultado. Se hizo eterno. Fui a Córdoba, viajé exclusivamente para ver al bebé y antes de todo esto habíamos hecho un acuerdo de que yo me encargaba de todo o dejaba gente a cargo mientras yo estaba allá adentro y el día que vuelva a Córdoba me hacía un ADN".

"Llegué allá, con un tremendo quilombo. Lo vi al bebé y el 5 de enero me hice el ADN. Yo una vez se lo había pedido a ella y no podía o no quería que lo haga, no sé. Nosotros antes del ADN estaba todo mal. Yo salí de Gran Hermano, me fui a Córdoba y me quería cortar la cabeza con una cuchara", afirmó.

El participante quedó eliminado el 18 de diciembre de Gran Hermano, pasó por protocolo y contrario varios días en Buenos Aires realizando distintas tareas con respecto al programa y una vez que todo eso lo dio por finalizado, viajó a Córdoba. El 5 de enero, se realizó el ADN y por problemas legales del juzgado que estaba de vacaciones, recién casi un mes y medio más tarde obtuvo su resultado. Fue todo eso en muy poco tiempo.

Resultado negativo del ADN de Hernán Ontivero.

"Finalmente el resultado es negativo. Llegó ayer a las ocho de la mañana. Yo me sentí igual que cuando la novia de "Licha" entró a la casa, lo abrazó y se sentían los latidos del corazón. Así me sentí yo cuando me llegó el resultado. Encima la hoja del resultado, tiene 20 hojas más que no entendés nunca en tu vida, pero pasé y vi la conclusión que decía que me excluían del vínculo de paternidad", relató el cordobés.

En cuanto a su reacción y sus sentimientos encontrados, explicó: "Cuando me llega, para sacarme la duda se lo mando al abogado y le pido que me lo confirme y me dice 'te felicito, no sos papá'. Por un lado me dio pena que sea negativo porque el nene no tiene la culpa de esto y por otro lado, a mí no me molestaba en todo caso ser padre".

Por otro lado, más allá de lo que le genera el hecho de tener los resultados en su mano, "Onti", como le dicen sus allegados, aseguró que a partir de ahora puede vivir con la tranquilidad de que su nombre está limpio y que jamás abandonó a un hijo como se lo señaló desde el día uno en que entró al mundo de la fama. Además, manifestó que quizás teniendo el resultado negativo, podría ayudarlo a cambiar la imagen que dejó en la gente y así ingresar en el repechaje de Gran Hermano.

Hernán el "Negro" Ontivero

"Ahora estoy contento y tengo el nombre limpio que se me había ensuciado con todas mentiras. Yo sé que la mitad de los votos que me eliminaron fueron por esto. Y ojalá Dios quiera, esto sea lo que me haga entrar devuelta. Yo ahora estoy limpio, tengo el nombre limpio. Si no puedo entrar, es igual una victoria entre tantas estar así de limpio otra vez. Hay que saberlo valorar", concluyó.