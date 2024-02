Joel de GH en BBN: de sus sueños hot con Furia a su deseo de volver a la casa para "ir a los bifes" con ella

Joel Ojeda se convirtió en el participante número 11 en abandonar la casa de Gran Hermano por decisión del público. "Fue una emboscada y me veía venir mi salida", aseguró en diálogo con BigBang tan sólo horas después de que se haya despedido de todos sus "hermanitos". Su estadía en la casa dejó juego, estrategia, cruces, un romance que no funcionó y uno al cual le dejó la puerta abierta por si se llega a dar su regreso en el repechaje.

Joel Ojeda en el debate de Gran Hermano tras su eliminación.

Más allá de que la placa en la que terminó siendo eliminado fue conformada a través de Juliana "Furia" Scaglione tras ser la líder semanal, lo remató Martín Ku poniéndole más peso a la misma dejándolo totalmente expuesto en un cuatro contra dos.

Pero... ¿Cómo se generó esa estrategia? Desde el día en que sucedió y hasta hoy mismo, Joel entiende que todo aquello fue "por culpa de Manzana", que no supo jugar y que desató una guerra en donde el único perjudicado terminó siendo él mismo dando el pie a su eliminación.

Si bien horas antes de irse aclaró que se quería quedar, entre otras cosas, para ganar la prueba del líder a la cual llegó en tres ocasiones a la final y nunca la pudo superar, también le quedó una espina clavada llamada "Furiel". El shippeo entre Furia y él que duró tan sólo días hasta que Manzana "la embarró".

Según Joel, quedó como un "algo por suceder" que sin dudas quiere cumplir y no sólo en cuanto al juego, sino también en un vínculo amoroso. "Soñé que a Furia me la chapaba dos veces. Yo le dije que le iba a comer la boca y ahora voy a entrar para lograr un Furiel 2". ¿Se cumplirá?

-¿Por qué crees que el público decidió que seas eliminado?

-A veces pasa que las cosas no se dan como uno quiere y justo fue una semana que yo había sido finalista de la prueba del líder y eso hubiera cambiado todo. Me encontré afuera con una explicación que no estoy de acuerdo y es que yo me fui con Manzana y me puse en contra de Furia y no es así. Mi juego fue bastante neutral, estábamos haciendo una estrategia con Furia y Manzana para ir por un objetivo en común y la decisión de abrirse fue de Manzana. La realidad es que Manzana estaba en mi cuarto, yo compartí más charlas con él y le planteé que no era el momento de hacer lo que hizo y que no entiendo por qué lo hizo pero que lo respetaba. En cuanto a la relación con Furia, yo creo que iba a volver con un poco más de tiempo. Pasa que yo quedé muy expuesto en la placa aún sin tener algo que ver con el Chino. Se dio así y quedó como que yo iba en contra de Furia, el Chino y todo lo que tenían ellos que en verdad, lo de ellos también tiene fecha de vencimiento. Eso va a caducar más pronto que tarde. Cuando quedé en esa placa, yo dije "hasta acá llegó mi juego" porque era muy consciente de que tenía muchas chances de salir , no fue una sorpresa pero también lo vi como un buen momento. Yo un poco tiré la toalla y dejé que fluya porque estoy a muy poco tiempo del repechaje y eso me puede servir mucho. Creo que también por eso no me lo tomé a vida o muerte. Mi corazón y mi estrategia siguen intactas y tengo toda la esperanza de que va haber un "Furiel 2".

Joel Ojeda tras su eliminación de Gran Hermano.

-¿Cuál era esa estrategia que tenías con Furia?

-Yo tenía una estrategia que se arruinó con la pelea y que incluso la pelea entre Furia y Manzana ya estaba terminando. A ver, yo dije que esa guerra no iba a durar nada y mi intención, con un poco más de tiempo sin prever que me iba a tocar esta placa del mal, era volver a unirnos. Yo no iba a ir contra Furia, yo quería ganar la prueba del líder para encerrar al Chino y a Lisandro. Mi intención era ir contra ellos y sacar a uno de los dos sí o sí. Una vez que eso se daba, volver con Furia para encarar otro objetivo. Ese fue el objetivo que tuvimos cuando nos unimos y yo no me moví de ahí. En ningún momento la nomine ni pensé hacerlo ni tampoco me puse del lado de Manzana, la verdad es que Manzana se mandó una cagada. Tal vez yo actué un poco de corazón con Manzana porque lo vi muy perdido y me puedo recriminar que tuve que haber mantenido la relación y jugármela por Furia. Creo que me quedó una charla pendiente con Furia para recomponer las cosas y de decirle a Manzana "Flaco, borra todo lo que pasó, empezá tu contador de cero de nuevo y vamos a reconstruir el plan de nuevo". No se dio y creo que eso me lo recrimino yo. Pero bueno, creo que en algún momento va a pasar porque Furia lo quiere a Manzana, es un tipo muy querible.

-¿Manzana fue el que arruinó la estrategia?

-Sí, cuando Manzana se paró y empezó a hablar, dije: "La put... madre Manzana, quién te mandó a hablar", yo me quería matar . Cuando caí en lo que estaba pasando, me di cuenta que el más perjudicado era yo. Cuando se empezó a armar, yo le dije a Furia que Manzana iba a jugar con nosotros porque nos re contra iba a servir porque adentro es muy respetado. Ahí también Furia me dijo "Vos lo trajiste a Manzana, es un pelotudo" y yo la verdad me quería matar porque no pude controlar lo que él hizo. Creo que me dejó muy expuesto en la placa.

-¿Es por eso que desde el Imperio Chino decidieron ir contra vos?

-El día anterior se juntaron a charlar el Chino, Lisandro y Nicolás y yo ya sabía que algo se me venía. Después cayeron las tres fulminantes y me vi muerto. El miércoles cuando Furia sube a Lisandro a placa, ya olía todo mal y ya me veía encerrado. Yo estuve muy triste los últimos días en la casa porque me di cuenta que iba a ser emboscado mal en una situación que podía haber zafado. Yo me recrimino no haber hecho nada más porque lo dejé fluir y por esa razón ahora estoy afuera.

Emmanuel Vich, Joel Ojeda y Facundo "Manzana" Farías tras pasar la gala de eliminación.

-¿El plan del Imperio Chino contra vos se lo adjudicas a Manzana?

-Obvio. El día que Manzana hizo eso, yo quedé dos días en shock adentro de la casa porque no entendí que iba hacer yo. De hecho también sabía que esa pelea se iba a terminar muy pronto y que no era una pelea real. O sea, Manzana quedó totalmente como un boludo porque todavía queda mucho juego y no es que hay que tomar decisiones rápidas. Yo creo que me relaje y pasó eso. Ahí mismo Furia se empezó acercar a Nicolás, Bautista y justo se va Denisse y Bautista empieza hacer un juego re distinto, despertó mal y yo ya sabía que se me venía todo encima. Sentía que ya venían todos contra mí pero siempre tuve en cuenta lo del repechaje.

-¿Por qué cuando se desató toda la pelea no te acercaste a Furia para darle tu apoyo?

-Cuando pasa el quilombo yo no sentí que había quedado tan pegado en la volteada y después empecé a caer en la realidad. Yo estaba muy sorprendido por todo. Me generaba mucha gracia y mucha diversión también, el hecho de jugar con Furia sin que nadie lo sepa. Lo que pasa es que Furia empezó a jugar para todos lados e hizo muy bien su juego de ganarse al público en el primer mes y adentro también a los chicos para no caer en placa. Ahora ella está empezando a generar guerras entren los chicos para no quedar involucrada y que se maten entre ellos. Ahora ella se está empezando a meter con las "Superpoderosas" y yo creo que va haber una pelea entre ellas y los pibes.

-¿Cómo ves a "Las Superpoderosas"?

-Nunca las voté a ninguna. Con Rosina tengo la historia que todos ya saben y su juego es ser como es ella. Ella es así, tal vez exagera un poco o lo juega en el show que es. Zoe me parece que es muy agradable y habla muy poco pero cuando lo hace te hace reír y Lucía desde el principio nos pusimos los dos muy con Furia sin que nadie sepa pero yo a Lucha le empecé a desconfiar de que en cualquier momento me iba a votar porque la vi con intenciones.

-¿Crees que son fuertes?

-Un poco por lo que me dicen y por lo que yo sentí estando adentro, creo que la que más riesgo corre es Lucía y no sé si ellas son fuertes pero sí personajes agradables y puedo entender que no fueron a placa nunca y que no estuvieron metidas en ningún quilombo y que eso justamente en algún momento se va a romper. La placa del miércoles hubiese sido buenísima si quedaban ellas tres con Lisandro, el Chino y Furia. Que se vaya alguno y que se rompa alguna estructura. En esa placa puede que se vaya Lucía pero lo que pasa es que las cosas cambian tanto semana a semana que todo puede pasar. A ver, Lisandro estuvo varias veces en riesgo de irse y siempre pasó algo que lo dejó en la casa. Cuando pasó la pelea entre Emmanuel, Catalina y Agostina, yo me quería matar porque pensé que Emma se iba y que de nuevo iba a zafar a alguien de la placa. Ahora esta semana Licha también va a zafar por el tema que entró la novia, la ternura y todo eso, tampoco lo van a sacar.

Isabel junto a Catalina y Joel en Gran Hermano.

-¿Viste en riesgo muchas veces a Emmanuel?

-Yo lo veía en riesgo por lo que se decía adentro de que era lleva y trae y no sabía cómo eso caía afuera entonces para mí siempre era un candidato. Yo lo que sí sabía era que si en algún momento reactivaba mi unión con Furia, en cualquier momento se terminaba mi juego con Manzana y con Emmanuel. Yo no tenía pensado jugar hasta el final con ellos. En la semana yo le dije que estaba seguro que el domingo me iba y que después de eso, iban a ir contra ellos y contra Virginia y Emmanuel ahora debe estar cagado hasta las patas.

-¿Qué rol ocupa Emma en tu juego?

-Emmanuel fue mi confidente, mi aliado en la casa. Al principio yo sabía el rol que él jugaba pero después cambió y creo que subió un poco su imagen también. Era mi persona de confianza.

-¿No te generaba desconfianza que todos lo tildaban como lleva y trae?

-Obvio, pero yo le puse una trampa donde no cayó y con eso se ganó mi confianza. Cuando yo le conté que la conocía a Rosina de afuera, yo lo puse a prueba a ver si era un lleva y trae, si me quería cagar o si sabía guardar secretos. Después, que se sepa lo de Rosina y yo lo podríamos haber manejado y lo podría también haber negado a muerte. Yo ahí confié en Emmanuel porque lo podría haber re utilizado a su favor ese dato y prefirió guardarlo.

Joel Ojeda se confiesa ante Emmanuel Vich.

-¿Por qué fuiste vos el que quiso tener la conversación con Rosina sobre lo que son o iban a ser en cuanto a su vínculo amoroso?

-Te imaginarás que para cualquier ser humano que entra a un reality y se encuentra con una persona que hace tres meses había tenido algo y ahora estás con 70 cámaras y miles de personas mirándote, tenés que ver qué onda y qué vas hacer con eso. Además, porque se dio que en la casa ya nos shippeaban a mí con ella, a ella con Alan, a ella un poco con Nicolás también y yo me sentí un poco incómodo porque primero pensando en el juego me exponía y me podía traer un problema grande en la casa. Entonces la hice más fácil y a los diez días de estar ahí adentro le pregunté qué era lo que quería hacer, si fingimos demencia o si seguimos metidos en un histeriqueo en donde no solo pueda salir perjudicado sino sufrir porque soy muy sensible, la realidad es esa. Con ella tuve algo muy particular porque es una persona de otro país, afuera tuvimos mucha química, nos queríamos un montón, nos hemos contado cosas, hemos estado en videollamada día por medio seis horas de hablar sin parar y nos llegamos a tener un cariño muy grande.

-¿Y qué fue lo que sucedió entre ustedes los primeros días?

-Su forma de moverse adentro de la casa en un principio me hizo mucho ruido y más si en el afuera sabían lo de nosotros. Es como que ahí no me gustaba como quedaba mi imagen de ser el boludo del año y algunos adentro de la casa me lo han dicho, pero no quería quedar como el pibe que estaba atrás de ella todo el día mientras ella hacía un poco acá y un poco allá . Yo hice lo que tenía que hacer los primeros días y después me abrí. Para mí hubiese sido muy lindo tener o intentarlo adentro de la casa y más que nada porque adentro de la casa no había ninguna pareja real. Creo que lo podríamos haber intentado y hacer algo lindo para nosotros dos y para el afuera también.

-¿Por qué sentís que no funcionó?

-Creo que ella estaba muy pendiente de las cámaras y de lo que se pensaba. Ella adentro de la casa tiene un juego particular pero nunca estuvo con nadie y yo creo que tampoco lo estaría, no la vi en ningún momento así.

Joel y Rosina

-¿Sentís que te iba a doler si ella se mostraba con otra persona?

-Al principio sí pero después lo tomé como algo que tenía que aceptar. No sé si me iba a doler o no pero es algo difícil estar dentro de una casa con una persona con la cual estuviste y que esa persona esté con otra y vos ahí adentro. Yo creo que quizás me hubiese dolido un poco pero no iba a meterme ni ahí. Por eso yo después le dije que seamos amigos y listo. Después creo que adentro de la casa yo estaba re condicionado por Emmanuel que me ponía cara de culo todo el tiempo si me relacionaba con ella y Lucía lo mismo con Rosina. Hay algo raro ahí entre ellas, Lucha es re celosa y se pone rara cuando Rosina habla con otros .

-¿Sentís que más allá de Emmanuel, Florencia también condicionó tu estadía en la casa?

-Me tenían harto. Yo estos últimos días estaba hinchado las pelotas de todos, por eso yo tampoco me preocupé mucho en cómo actuar los últimos días porque sabía que me iba hacer bien salir y tener la chance de volver a entrar. Yo no me bancaba mucho a nadie pero justo con lo de Flor y Emma estaba harto . Con Flor particularmente justo antes de que me vengan a gritar que me aleje de ella, yo la agarré y le dije que no podía ser que se lleve mal con cinco o seis personas dentro de la casa con un odio rotundo y una bronca que todavía se mantiene. Yo le dije que se fije porque claramente era ella la que estaba haciendo algo mal. Lo bueno que hice es que nunca me metí en los quilombos de los demás o sea si se querían pelear que se peleen y yo me podía llevar bien con todos. Sí creo que me sentí condicionado con el tema Rosina y con mi relación que no sea con Emmanuel o con Florencia porque sentía su energía y la molestia.

-¿Eran celos?

-Yo creo que sí. Emmanuel se calmó bastante pero yo estaba harto de las caras de él cada vez que yo le tocaba la mano a Rosina o cuando me acercaba a Agostina y yo medio que no se lo podía decir porque cuando se lo decía medio que lo entendía un minuto y después pasaba otra vez lo mismo. Yo lo quiero a Emmanuel pero también entendí lo que es estar adentro y afuera. Si vos adentro tenés una persona de confianza, que te banca pero que afuera está mal visto por lo que sea, te cuesta tomar distancia. Sí creo que hay que ser más frío. Si yo entro en el repechaje tengo que ser así. Ser más frío con las cosas que no me sirven. Yo tuve un poco más de corazón que el que hubiera deseado.

Joel y Rosina

-¿Si entrarías en el repechaje serias un Joel totalmente renovado?

-La verdad es que ya no me bancaría ninguna. Ya jugaría mucho más frío, pensando en lo que sirve y no para el juego y todo lo que sea relaciones emocionales dejarlas de lado. A mí me cuesta mucho caretear y acercarme a las personas, yo creo que ahora no sería careta pero si más estratega. Jugaría con más cabeza que corazón y más frialdad para acercarme o no a las personas.

-¿Con quién jugarías?

- Gran Hermano cambia todo el tiempo pero me iría por el Furiel 2 aunque hay que ver qué pasa esta semana porque la casa puede cambiar todos los días. Por ejemplo ahora está todo dado vuelta con la pelea entre Agostina y Furia, el acercamiento de Lisandro y todo lo que pasa entre ellos. A ver, yo la rescaté a Agostina cuando estaba en el fondo del mar porque me parecía interesante y yo me voy aludir que Furia recuperó la confianza en Agostina un poco porque desenmascare a Lisandro y creo que esa semana se dio vuelta todo. Yo le creí cuando decía que una cosa era la convivencia en la casa, las relaciones, y otra cosa era el juego.

-¿Cómo es tu relación con el Chino?

-Me parece un vendido. Entiendo que Furia se acercó por conveniencia porque es un tipo muy hábil que gana las pruebas del líder y para formar estrategias juntos, pero a mí no me cierra. Estos últimos días tuve otra visión de él por cómo es. Yo el día que subió a los chicos a placa lo felicité por ser una gran estrategia más allá de que expuso a sus amigos porque no sé, a Nicolás lo expuso porque no venía saliendo muy bien en las placas ni tampoco está jugando porque, que se yo, básicamente vive en una nube de pedos. También le gritaron falso y a mí, sabiendo que estaba con Lisandro y el Chino para sacarme a mí, el tipo me miró con esos ojos sensible que tiene y me empezó a hablar súper filosófico de pelotudeces y yo lo miraba como diciendo "flaco, estás haciendo un plan con otras personas para sacarme, que ni siquiera es tu propio plan ni tu propio pensamiento y me venís a decir que soy la mejor persona" Ya me lo estaba cargando en un huevo también. Yo se lo dije en la cena a todos, si me tienen que decir algo que me lo digan en la cara. Después pasó algo insólito también que Nicolás se le acercó a Manzana y le dijo que no quería acercarse mucho a él por la visión del Chino y es como que él no actúa por lo que piensan los demás. Es como que no sabe para dónde ir. Juega al juego de los demás.

-En cuanto Furiel 2... ¿Puede existir un amor o solo es juego y estrategia?

-Furia además de ser una jugadora muy interesante, es una persona muy interesante que llama la atención. Yo se lo dije una vez que me hace acordar mucho a una ex mía por algunas cosas. Furia es una mujer muy interesante, muy atractiva. A mí me generaba algo. Yo soñé dos veces que me la chapaba con una re pasión y cuando se chapó a Emma en la fiesta le dije que nuestro beso también se veía así y que la pasábamos lindo. Ella se reía.

Furia y Joel durmiendo abrazados.

-¿Por qué no se dio?

-Lo que pasa es que un poco pensaba en Rosina y pensé ir por ella. Cuando no se dio, pensé en que no daba ir por otro lado y cuando me empezó a pasar eso con Furia fue cuando nos unimos y la empecé a conocer. Furia histeriqueaba con Lisandro y yo no tenía celos sino que lo veía en modo juego y también sentía un poco de desconfianza en esta situación. Pero bueno, uno también se la tiene que jugar. Yo le dije que si a los tres meses seguíamos los dos ahí, le comía la boca. Se lo dije un poco en joda y un poco de verdad .

-O sea que para el repechaje quizás se da...

-A mí me parecería súper interesante que estemos como jugadores y ni siquiera te digo en un histeriqueo. Yo creo que con Furia era más para ir a los bifes y listo .

Juliana "Furia" Scaglione maquilló a Joel Ojeda.

-¿Qué fue lo que pasó en la tribuna entre tú mamá y Catalina?

-Yo con mi vieja no pude hablar del tema todavía, si lo hablé con Cata que ella me encaró para contarme y yo a Cata la conozco hace dos meses y a mi vieja de toda la vida. Mi vieja es lo más. Es la persona re pasional por sus hijos y re cabrona y mucho más si se meten con sus hijos como lo haría cualquier madre con sangre. No sé bien que fue lo que mi vieja se tomó tan mal o que fue lo que pasó para que ella reaccione así. Cata no me parece una mala mina pero sé que es re cabrona también y que muchas maneras de ella no van conmigo. Mi vieja es re de putear pero bien, de manera graciosa sin odio. Mi vieja es una persona adorable y cualquier persona te lo puede decir. Es pasional, graciosa, agradable. Obviamente que tiene defectos y uno de ellos es que es súper puteadora y no mide las consecuencias. Yo no quiero que trascienda esto porque no va.

-¿A quiénes ves en la final?