Jenifer Lauría: Infidelidades, violencia psicológica y el dolor de una relación rota con Ricardo Centurión

La reciente eliminada de Gran Hermano, Jenifer Lauría, abrió su corazón en una entrevista con Ángel de Brito en LAM, abordando los detalles de su turbulenta relación con el futbolista Ricardo Centurión, padre de su hija Emma. La botinera reveló los motivos detrás de su separación, la hostilidad que enfrentó de parte de la familia del jugador y los desafíos que marcó su embarazo y maternidad. "Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, de verdad. No estaba con él por la fama, siempre mantuve un perfil bajo", confesó Lauría, visiblemente afectada al recordar los episodios más dolorosos de su relación.

Además, reveló que la relación con la familia de Centurión fue tensa desde el inicio: "Estando en pareja y embarazada, decían que trabajaba de prostituta y que mi hija no era suya. La pasé muy mal durante el embarazo." Durante la entrevista, también aclaró que, aunque nunca sufrió violencia física por parte del futbolista, la relación estuvo marcada por episodios de violencia psicológica. Pese a esto, agradeció que Centurión le haya proporcionado una casa y una camioneta tras la separación. Sin embargo, destacó que ella es quien sostiene económicamente a su hija debido a la falta de apoyo del jugador, quien actualmente no está vinculado a ningún club.

La ex participante también respondió a las críticas de Mayra, hermana de Centurión, quien la acusó de haberse aprovechado de la vulnerabilidad del jugador tras la muerte de su novia anterior, Melody Pasini. Mayra también alegó que Lauría había sido infiel durante su embarazo. Ante estas acusaciones, Lauría replicó: "Ellas siempre inventan cosas. No entiendo por qué no me quieren. Nunca les di motivos". "La segunda semana (dentro de Gran Hermano) me empezó a maquinar la cabeza, pensaba en qué estaría pensando la familia de él cuando entré a la casa, no me lo decían en la casa, pero nadie de su familia me quiso", comentó frente al panel de las angelitas.

Al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación con el futbolista, Lauría fue tajante: "¡Ni loca volvería con él!". También hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto de las palabras en su hija: "El día de mañana, mi hija va a ver todo esto y no quiero que piense mal de mí. No quiero estar en los medios hablando de Centurión; es el padre de mi hija, pero yo ya pasé página. Antes de que yo entre a la casa, hacía como diez días que no la veía a la nena. La vio cuando fue al acto escolar y al otro día, eso cuando yo ya estaba dentro de la casa. Él no me puede pasar plata porque no tiene club".

Ricardo Centurión besando la panza de Jenifer Lauría, cuando esperaban a Emma, la primera hija de ambos.

Lauría también desmintó las afirmaciones de que Centurión "la había sacado de una situación difícil" y enfatizó que antes de conocerlo ya había logrado independencia económica y estabilidad: "Vivía en Lanús, tenía mi auto, mi departamento y había viajado por el mundo. Todo lo que tengo, lo conseguí trabajando". "Él es un padre ausente, pero no quiero entrar en detalles, me hace mal. Sufrí mucho con él y su familia. Sufrí violencia psicológica. No quiero hablar de eso, Ricardo sabe lo que soy como mamá, como mujer y como pareja. La familia de él siempre me sdale a matar, me genera bronca porque inventan cosas", resaltó.

Jenifer fue la tercera eliminada de Gran Hermano

La ex participante también reflexionó sobre su paso por el reality, reconociendo que extrañó profundamente a su hija durante su estancia en la casa. "Me costó mucho dejar a Emma, pero sabía que estaba en buenas manos. Aun así, la segunda semana empezó a pesarme la idea de lo que podría estar pensando la familia de él sobre mi participación en el programa", manifestó y cerró: "El día de mañana mi hija va a ver todo esto y no quiero que diga mi mamá tal cosa. Si no, no la van a cortar más. Y la verdad que no me interesa estar en los medios por hablar de Centurión porque es el padre de mi hija".