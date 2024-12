"Me calienta más siendo así toda nenita": el nefasto comentario de Giuliano Vaschetto sobre Martina

Desde la salida de Jenifer Lauría, Giuliano Vaschetto viene cosechando todos los números para convertirse en el más odiado de la casa de Gran Hermano. En las últimas horas, un comentario no sólo lo complica dentro del juego, sino también en su relación. A los pocos días de ingresar al reality show, el oriundo de Santa Fe intercambió besos con Chiara Mancuso, pero con el pasar de los días logró una conexión más profunda con Jenifer. De hecho, dentro de la casa ya los veían como "novios". Sin embargo, algo que no saben dentro del reality es que en su presentación, el joven dejó en claro que no cree en la monogamia; y los hechos no se alejan de sus palabras.

Sin su novia dentro del juego, Giuliano se fue de boca con dichos que fueron calificados a lo largo uy ancho de las redes sociales como "pedófilos": "Pusiste en el top tres a Jeni, a mí y a Martu (Pereyra), ¿me vas a decir que Martu te calienta más que Luz (Tito)?, consultó en una charla en la mesa del comedor la hija del ex futbolista Mancuso. Giuliano no dudó ni un segundo su respuesta, y la rapidez al contestar lo hizo quedar mal: "Martu si yo tengo que elegir es la más linda obviamente. Me calienta más hasta siendo así toda nenita". Al escuchar estas palabras, Ulises quien también compartía la mesa, expresó su sorpresa y consultó si había escuchado bien: "¿Más que?", le dijo y fue allí donde el santafesino confirmó sus dichos y justificó que la participante tampoco es tan chica, ya que tiene 24 años y se acerca a la edad de la madre de su hija.

Desde que se fue Jenifer de la casa, el santafesino comenzó a interactuar más con mujeres, ya que antes los celos de su enamorada se lo impedían. Es así, que se acercó a Luz Tito: charlas, masajes y mucho contacto físico. La tucumana expresó un mal estar en la boca del estómago y su compañero aprovechó para sonarle los huesos de la espalda: "Suena re adentro, una envidia me da", exclamó al estirar a la joven y continuó: "Las personas súper flaquitas como vos son re crujientes".

Sus expresiones haciendo alusión a la pedofilia y sobre el cuerpo de otros lo llevaron a Giuliano Vaschetto a convertirse en tendencia en redes sociales: "Pajin" fue la palabra que utilizaron los usuarios de X, ex Twitter, para describir cada escena que protagonizó el participante de Gran Hermano.