La Tora mandó al psicólogo a Furia, ella la trató de envidiosa y casi se van a las manos: "Te querés colgar de mi fama"

La ex Gran Hermano Juliana "Furia" Scaglione negó en sus redes sociales un cruce con la jugadora de la anterior edición Lucila "La Tora" Villar, quien también es una de las conductoras del streaming del reality. La pelea ocurrió en maquillaje, cuando la influencer de Berazategui le recomendó a la pelada que siga con el psicólogo y esta la trató de envidiosa y la acusó de quererse colgar de ella.

La versión fue relatada desde diferentes puntos de vista, por más que la doble de acción la haya negado. "¡Hola! No hubo tal pelea con La Tora, Es noticia fake. No crean nada de América TV. Gracias, es solo que no voy asistir a los streams de Telefe. Pero sí a la noche de los ex el viernes y las galas. Desde ya agradezco la invitación. Vamos, furiosos. ¡Mañana los veo en la gala!", escribió Scaglione en su cuenta de X (ex Twitter).

Lucila Belén "La Tora" Villar.

La negativa al hecho poco sustento tiene cuando se la contrasta con un tuit anterior de Juliana, en el cual da entidad a lo sucedido, a partir de una respuesta a un planteo de una fanática. "¿Cómo que La Tora y Furia tuvieron un encontronazo ayer en maquillaje? ¿Alguien sabe algo? Será que La Tora se le quiso plantar a Furia? A la fila, Tora. Atrás de la Rata, mi amor", lanzó una seguidora de ella. "Tuqui, pal fondo", respondió Scaglione.

El periodista Pedro "Pepe" Ochoa al aire de LAM describió la versión acerca de lo que ocurrió entre las dos ex jugadoras del reality. "Furia entra a maquillaje, directamente se le va al humo a La Tora y le dice: 'Vos que hablás mal de mí, que venís hablando mal de mí, te querés colgar de mi fama, me envidiás'. Se le fue al humo, se le puso cerca. La Tora no se achicó. Escaló la situación. Casi vuelan piñas", reveló.

El tuit a través del cual Furia le dio entidad a la pelea con La Tora.

Ángel de Brito, presente en el estudio, aseguró que la pelada "un día se va a cruzar con una Tora que la va a fajar". Luego agregó que la vio en el programa de Verónica Lozano "y es otra cosa". "Creo que le hablaron bastante y la bajaron", asintió, antes de que Ochoa continúe con el cuento de lo que sucedió.

"Las empezaron a intentar separar, las maquilladoras no pudieron, entraron los productores. Furia a los gritos le dijo a La Tora: 'No pienso ir a ninguno de tus programas. No te pienso dar entidad. Y avisale al croto de (Diego) Poggi que no le voy a dar fama a él, y menos a Georgina Barbarossa'", relató.

Así negó Furia su pelea con La Tora en maquillaje de Telefe.

Quien también agregó información sobre el cruce fue Federico Bongiorno, quien leyó un mensaje de un testigo de lo ocurrido. "Tora no la enfrentó -una señora- pero sí Furia si se le fue encima de la nada, pedía que nadie grabe donde ella esté. Lo que pasó fue que Tora le recomendó, como hace con todos", detalló.

Según explicó, "todos los chicos que salen cuentan que es una gran contención porque le da consejos y demás". "Ella le dio un consejo de seguir con la atención psicológica y ella se lo tomó a mal, le dijo que no necesitaba ningún consejo de ella y demás", cerró.