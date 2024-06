"Le vi una nariz nueva": el hermano de Furia atacó a Coy y pidió que deje de "colgarse" de ella

Un escándalo volvió a explotar dentro de la familia de Juliana "Furia" Scaglione, la popular ex participante de Gran Hermano que no pudo llegar a la final de la actual edición. Ezequiel, el hermano mayor de la "pelada", cuestionó el rol influyente que tiene Georgina, mejor conocida como Coy, le pidió "que agarre la pala" y reveló que los furiosos le escriben para criticar cómo ella ejerce el papel de representante de su hermana.

"Tiene cuatro hermanos más", aseguró ante las cámaras de LAM, antes de revelar que Coy los ha bloqueado desde el teléfono de Juliana. "Todos queremos saludarla y tirarle la mejor onda. O sea, saludarla y cuando ella quiera... ¿qué es lo que necesita Furia y que el fandom de Furia sabe? El amor de familia, furioso, lo que sea", lanzó.

"Bloquea. Ha bloqueado a mi hermana que vino de Brasil a verla y no la dejó entrar a Telefe. A mí no me dejó entrar. No voy a entrar en detalles, pero no le está haciendo bien y Juliana tiene que estar bien acompañada", insistió Ezequiel. "Pareciera que quiere ser famosa. Lo que está demostrando es eso. Pero ella podría ser famosa, si se anota en un programa, participa y hace lo que tenía que hacer. O hace algún arte. Que haga algo, que agarre la pala", añadió.

"Está todo bien con Coy, yo banco a todas mis hermanas. Pero donde se mandan un moco tengo que aparecer a bajar un poquito a tierra, a que se entienda que por ahí todas las familias tienen problemas, pero lo nuestro se mediatizó", explicó respecto a lo que se conoció sobre una infancia y una familia difícil, de acuerdo a los testimonios que brindó Furia en la casa más famosa del país.

"Soy el hermano mayor y le deseo lo mejor. Son cosas que los hermanos y las personas tienen que mejorar. Coy habla mucho de la gratitud, de amor, todo, pero los vínculos familiares todavía no los sanó. Todos nos criamos en esa familia. Algunos lo superamos y otros no. Por favor, lo que me da miedo es que haga cursos de gratitud de paz, amor y toda esa locura, que ella no está capacitada y no tiene ningún estudio", rechazó Ezequiel.

"Coy lo hizo todo muy bien, pero ahora ya está. Ya terminó. Juliana salió. Y que Coy se dedique a otra cosa, qué sé yo. A mí me han llamado líderes de los furiosos. Hay mucha gente incómoda con Coy. Están todos agradecidos, pero quieren que se corra", reveló el mayor de los Scaglione.

Georgina "Coy" Scaglione y Juliana "Furia" Scaglione.

Ante la pregunta sobre si creía que Georgina había lucrado con las redes de Furia mientras estaba en Gran Hermano, señaló que sí, que era lógico, y hasta dio ejemplos sobre eso: "Yo vi una nariz nueva, ropa nueva". Además, aseguró que la doble de acción no está al tanto de eso, porque "no entendía nada y estaba dentro de la casa laburando".

"Juliana es súper inteligente y cuando baje bien a tierra y vea lo que necesita de tecnología, de redes, de lo que sea, va a buscar un equipo profesional. Le va a agradecer a Coy. Pero ahora tiene que estar al mismo nivel de lo que tiene que hacer Juli, que va a entrar a capacitarse, a coachearse, para que le vaya súper", indicó Ezequiel. Luego hasta se animó a afirmar que esto pasaría en "una semana y media, dos" y "no más" que eso.

"¿Vos le recomendás romper el contrato de Telefe?", le preguntaron desde el programa de América TV. "Para nada. Para mí es la mejor empresa en la que puede estar ahora, que le brindó todo, donde nació, ahí va a aprender, a entender del paño, y Coy tiene menos calle que Venecia", ironizó el Scaglione varón de la familia.

Georgina "Coy" Scaglione en su primer ingreso a Gran hermano a visitar a su hermana Juliana "Furia" Scaglione en un congelados.

Por otro lado, contó que Coy le pidió "favores desde el día uno". "Después me corrió, me pidió ir al programa de ustedes, después se enojó. Dice una cosa, quiere cobrar. No está bueno", describió. Luego volvió a repetir que Juliana debía estar "muy bien acompañada por gente profesional de su calibre". "¿Pensás que a Coy le interesa más la plata de su hermana que su hermana en sí misma?", insistieron desde LAM. "No lo sé, pero los resultados parecerían que sí. Porque si yo soy el hermano de Furia, hay un montón de sobrinos que la quieren saludar y Coy no quiere, ¿cuál es el sentido?", se preguntó.

Sobre Juliana también dijo que la percibió "feliz, espectacular". "La vi romperla toda. La verdad que es una revelación. Estoy re contento con todo lo que está haciendo y el futuro que va a tener". También relativizó sus ataques y tratos furiosos. "Juli es un amor. Tiene todas las facetas. Se van a sorprender. Ya se está dando cuenta. Es una piba divina, amorosa, loca linda, genial, artista, poderosa 'La Chuni'", celebró.