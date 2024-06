"Esto termina en juicio": el contrato asfixiante y leonino que Furia firmó con Telefe

Dentro o fuera de la casa, Juliana "Furia" Scaglione sigue dando qué hablar por su actitud irreverente. Y es que la ahora ex participante de Gran Hermano puede cruzarse con Lucila "La Tora" Villar por los pasillos de Telefe o directamente enfrentar un picante mano a mano con Verónica Lozano sin despeinarse. "Fui competidora, entonces siempre intenté llegar al podio, o prepararme para ganar un premio. Lo que es el deporte me preparó en el juego, son grandes valores...", sostiene la ex hermanita.

Lo cierto es que luego de algunos días de adaptación tras el prolongado aislamiento dentro de la casa más famosa del país, Furia comenzó su gira por la pantalla chica acompañada por un jugoso contrato firmado con el canal de la familia. O al menos, así lo adelantaron en A la tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América TV. "Es el personaje del momento, el más requerido", sostuvo el periodista Luis Bremer antes de dar detalles del contrato que une a Furia con Telefe.

De hecho, antes de hablar de los términos del contrato, el panelista contó que además de Scaglione, hay otros dos ex participantes que tienen firmado este acuerdo contractual con los que el canal y la productora que lleva adelante el reality, Kuarzo. "El resto (de los participantes de Gran Hermano) cobran bolo, solamente bolo. Furia firmó un contrato con algunos detalles a tener en cuenta. El contrato no tiene vigencia ni plazo, es a perpetuidad", manifestó el periodista.

A modo de ironía, el periodista destacó que se trata de un contrato "a perpetuidad" y agregó: "Había un productor conocido, muy querido por todos, que les decía a algunas de sus figuras 'Tenés contrato conmigo hasta que se te acabe el talento'. Parece que eso va a pasar con Furia. Si bien el contrato es eterno, se puede dar de baja unilateralmente por parte del contratante, que es el canal y la productora. Los impuestos corren por parte, en este caso, del talento. O sea, Furia".

A la hora de hablar del monto que recibirá la "pelada" más famosa del momento, Bremer destacó: "Parece que va a cobrar una cifra importante: tiene seis ceros en pesos, y no pidan más porque estamos en un país donde 'No hay plata'". En ese momento, Mazzocco le pidió a su panelista que le dijera al oído el monto que va a recibir Furia por recorrer los programas del canal o asistir a los eventos que la producción elija y al escucharla, le aclaró: "Es poco, la hacen pasar hasta por la señal de ajuste".

De esta manera, indignada, la conductora manifestó: "¡Pero la piba se rompe toda! ¿Cómo le van a pagar chaucha y palito? Yo que ella, renuncio". Fue entonces que Bremer redobló la apuesta y le avisó: "Y hay un dato peor. ¿Qué es lo que más maneja Furia y lo que más plata da hoy en día? Son las redes sociales. Y cito el contrato: Autoriza en forma perpetua e irrevocable, sin límite de territorio fiscal, a exhibir su voz y su imagen en favor de la empresa".

Al escucharlo, el panelista Daniel Ambrosino le advirtió a su colega: "¡Eso es un contrato absolutamente leonino!", a lo que Bremer insistió: "Hay un dato más e importante. (Furia) cede también los derechos respecto de Internet, medios digitales, telefonía, merchandising, publicidad de cualquier tipo, gráfica, textil y fonográfica. ¡Se viene el Spotify de Furia! La cifra es pesificada y tiene seis ceros". A partir de ahí, Luis Ventura aclaró que en su poder tiene "el otro contrato" que firmó Furia.

Según contó, este arranca el 2 de julio y es n el Circo Rodas. "Es por quince millones de mangos", remarcó. "Si ese contrato lo firmó antes de firmar el contrato con Telefe y Kuarzo, los quince palos se los queda ella. Si no lo firmó antes, los quince palos van para Telefe y para la productora y Furia cobra la sexta parte por mes por todo", remató Bremer y sumó: "A Telefe y a la productora no le importan todas las figuras que salen de Gran Hermano. A todas se les pagan bolos cuando van a algún programa".

Salvo a tres que cobran por contrato, una de ellas Furia: "Este contrato entre Furia, el canal y la productora fue firmado al segundo día de la salida de Furia de la casa. A todo esto, su hermana Coy se hizo asesorar. Pero en el medio, la productora y el canal dijeron 'Esto se firma ya o Furia queda afuera del negocio'. En el acelere... (firmó)". Firme, Ambrosino volvió a tomar la palabra para recordar lo que había ocurrido con Cristian U "Esto me hace acordar a cuando la mujer de Cristian U le dijo (en el momento en el que salió de la casa): 'No firmes con Telefe'. Hoy es 26 de junio, acordate de este día. Lo digo ahora, 17.57. Esto termina en juicio".