Licha de GH en BBN: de ser el "policía de la cocina", a sorprenderse por el "fenómeno Furia"

Lisandro Navarro se convirtió en el eliminado número 13 de la casa de Gran Hermano siendo uno de los participantes que más dio que hablar en el programa: se adueñó de la cocina, formó y lideró un grupo llamado "Los Bros", fue el principal enemigo de Juliana "Furia" Scaglione y más allá de los cruces y peleas que tuvo con distintos "hermanitos", también fue sin dudas el que más sensible se mostró en todo momento.

Lisandro Navarro, ex participante de Gran Hermano.

Después de estar nominado seis veces, llegó su séptima placa que fue la que siempre esperó él y la que siempre esperó Furia: un mano a mano por ver quién de los dos tenía más apoyo afuera. Minutos antes de irse, ambos se daban por eliminados, pero el público decidió con el 60% de los votos que Licha abandone la casa inmediatamente. Al salir, en diálogo con Big Bang, él mismo aclaró que no se lo esperaba porque imaginaba lo que era Juliana en afuera, pero no todo lo que significa el "Fenómeno Furia", que lo dejó sin palabras.

Licha pasó por un sinfín de cosas. Fue el "policía de la cocina" y el "padre de la casa", pero también conquistó el corazón de su enemiga intentando tener una buena relación. "Con Furia disfruté mucho llevarme bien pero tuve que marcar una distancia cuando empecé a ver que ella tenía sentimientos conmigo y yo tengo novia", aclaró. Además, aseguró que tenía en claro que si creaban una alianza juntos, "llegaban a la final".

El shippeo "Furiacha" y su buena relación duró solamente algunos días porque después todo se arruinó y Licha, supo de qué manera sucedió. "Furia es una excelente jugadora y me terminó quebrando", confirmó. Por otra parte, detalló qué pasará de ahora en más y si su relación con la participante pelada culminará en una denuncia penal por amenaza de muerte, más allá de entender que al final del juego, se vio sumamente superado y expuesto para ser el siguiente "hermanito" eliminado.

Lisandro Navarro dentro del confesionario.

-¿Cómo son estos primeros días afuera de la casa?

-Al principio fue un bombardeo de información, cosas nuevas... el primer día fue un embole porque me tuve que quedar en el hotel e igual me sirvió para bajar las revoluciones, estar más tranquilo. La verdad es que intento ir de a poco, no usar tanto el celular e ir recibiendo la información del afuera mucho más despacio para que no sea un golpe tan rápido todo lo que se generó. Pero más allá de todo estoy re bien, re tranquilo.

-¿Te sorprendiste de algo del afuera?

-Todavía no vi tanto de todo. La verdad es que no vi mucho y casi que te digo que nada. Vi comentarios y cosas pero nada que me sorprenda, sí vi el fenómeno Furia que yo imaginaba adentro de la casa un 60% de lo que realmente es afuera . Pero todavía no tuve el tiempo de meterme a ver tapes, videos... Me contacté con mi familia y mis amigos que es en verdad lo que más me interesa.

-¿Por algo en particular te estás resguardando ver toda la información del afuera?

-Creo que ver todo de una es muchísimo. Cuando tuvimos el debate, después tuve más o menos una hora el celular para hablar con mi hermana, con mi novia y después me costó conciliar el sueño porque estuve muy bombardeado de información así que no me quiero imaginar lo que va a ser tenerlo todo el día y ponerme a ver todo el tiempo cosas de lo que fueron estos tres meses. De hecho, con mis amigos todavía no pude tener una charla totalmente fluida, solamente fue arreglar para juntarnos a comer el sábado y vernos en persona, que de hecho ya me dijeron que estaba todo arreglado para hacerme una bienvenida y vamos a ser como 30, así que va a estar bueno y aparte me relaja el saber que eso es todo lo que necesito.

Lisandro Navarro, el máximo enemigo de Furia.

-¿La amistad fue lo que más extrañaste dentro de la casa?

-La casa te lleva por todos los estadios mentales y sentimentales. Lo que más extrañé fue a mi novia porque subestimé mucho mi capacidad de estar lejos de ella y me di cuenta que el amor que siento por ella es zarpado y la extrañaba todos los días todo el tiempo. Los momentos donde más triste estaba quizás extrañaba más a mi mamá y a mi papá aunque a mi viejo mucho no lo veo porque vive en la costa. A mi hermana y a mi cuñado también los extrañé mucho, pero con mi hermana me pasaba algo particular de que yo veía el cartel de Gran Hermano y decía "yo vine a ganar Gran Hermano pero no siento que acá tenga una gran hermana", entonces eso me tocaba mucho el corazón. Pero extrañé todo. Yo soy muy amiguero y soy el típico del sábado levantarme, ir a jugar al fútbol con ellos, hacer una previa, jugar y después comer y hasta la noche no nos separamos. Esto es lo que más extrañé creo.

-¿Particularmente sentías que estabas con un hermano ahí más allá de no tener a tu gran hermana?

-El Chino y Nicolás. Ellos adentro fueron mis hermanos todo el tiempo. El chino desde el día uno y Nico desde la segunda semana y bueno, después en el último mes se sumó Bauti que con él en un principio ya teníamos buena relación pero al final se intensificó muchísimo más. Los originales y los que me hicieron sentir que era algo para toda la vida fueron el Chino y Nico y después con Bauti formé algo que creo yo que también va a durar para toda la vida.

-¿Qué era lo que más te costaba de la convivencia más allá del extrañar?

-En la casa tenés momentos muy divertidos y la semana se te pasa muy rápido porque tenés prueba del líder, prueba del súper, la compra del súper, tenés un montón de cosas que te llevan a tener un día a día muy divertido y los fines de semana son más tranquilos, pero lo que más te cuesta ahí son los roces de la convivencia. A mí lo que me pasó es que yo nunca tuve un problema particular con Juliana, yo nunca generé un problema para que ella reaccione pero tenemos dos personalidades muy distintas que chocamos mucho y ella lo llevó a un punto que los últimos días logró una convivencia insoportable. Pero imagínate que la casa tiene de todo, de repente por un dulce de leche o un edulcorante se arma una batalla campal tremenda y es como que tu mundo se reduce a una mermelada, a que tu felicidad sea si a la noche hay panqueques o no y si no los podes comer es como que alguien te robó la felicidad. Es terrible. Cuando salís te das cuenta cuál es el mundo real.

Lisandro y Agostina planeaban eliminar a Furia de la casa.

-¿Cuál era la sensación de la mayoría de los miércoles quedar nominado?

Para muchos el drama era el miércoles y si caías en placa era un dramón terrible y yo ya en un punto lo naturalicé un montón que lo que verdaderamente me importaba de eso era saber si la gente me apoyaba o no. O sea, el hecho de que me hayan nominado no me cambiaba la cabeza sino más bien saber lo que pasaba afuera y bueno, pasé seis placas, tuve siete en total y nunca dejé de hacer las cosas que sabía que me mandaban a placa. A ver, mi personalidad es así y yo puedo cambiar un montón de cosas para bien pero por qué voy a dejar de cocinarle a la gente por más de que sé que a muchos de los chicos le moleste. Yo sabía que a muchos les molestaba que esté en la cocina pero a mis amigos les gustaba entonces no tenía por qué dejar de hacerlo.

-¿Por qué los chicos te votaban más allá de tu rol en la cocina?

-Yo creo que el grupo de Juliana al principio tuvo una bronca con Isabel y yo ahí pagué los platos rotos porque tenía buena relación con ella principalmente pero también con todos. Más allá de eso, yo entendí que mi lugar y el hecho de ponerme en ese rol de "Policía de la cocina" , como me apodaron una vez y me cagué de risa, quedaba en ese rol de cocinero o encargado de la cocina y tenía que velar porque lleguemos al domingo o lunes con comida y en ese rol, a veces algunos se levantaban, se hacían fideos a las cuatro de la mañana y al día siguiente no teníamos comida entonces era yo quien tenía que poner los puntos para que después nos alimentemos todos. Creo que necesitábamos que alguien cumpla con ese rol y como nadie quería tenerlo porque implicaba sumar votos el miércoles, tuve que hacerlo yo. Pero ojo, lo hice porque quería y sabía que no podía achicarme en algo así y tan particular como lo es la comida. A mí en el debate me dijeron que no entendieron mi estrategia y fue básicamente ser yo mismo y contar con la empatía del público que iba a ser mi mayor aliado. A decir verdad, creo que lo tuve en su momento y que Juliana también, pero ella me superó por cómo conquistó a la gente y porque es una excelente jugadora que me terminó quebrando adentro de la casa . Yo creo que los chicos me votaban porque veían en mí ese rol que les molestaba y lo esperaba, no me sorprendía.

Lisandro e Isabel en la casa de Gran Hermano.

-¿Qué pasó en el medio entre el shippeo tuyo y de Furia que hizo que terminen más enemigos que nunca?

-Yo cuando me acerqué a ella fue de un lado en que me había ensañado en la primera placa que se fue el Paisa (Williams), porque sentí que en ese momento era ella o yo y eso me dejó re contra descolocado. Cuando fui a hablar con Gran Hermano le plantee que estaba triste y frustrado porque Juliana no se había ido y me sentía súper enojado y no estaba contento por haberme quedado en la casa, algo que me parecía súper extraño. A ver, yo me anoté en Gran Hermano para disfrutarlo, para jugar, vivir la experiencia, y en ese momento tenía todos sentimientos horribles y no caía en lo que estaba pasando. Después de eso me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era dejar de lado esos sentimientos e intentar llevarme bien con ella para darle una oportunidad y dejar atrás esa parte oscura mía.

-Entonces... ¿Tu relación con Furia fue porque vos quisiste?

-Es que después de todos esos sentimientos, me acerqué y ahí me empecé a llevar bien porque realmente era muy divertido y lo disfrutaba mucho, nos cagábamos de risa y en un momento veo que a ella le estaban pasando cosas conmigo más allá de la joda y ahí es cuando empecé a marcarle una distancia porque estoy en pareja , enamorado, y por más que sea un juego adentro, no quería cruzar esa línea. Creo que uno se comporta en el juego como es en la vida real. Eso es una opinión mía y quizás por eso mismo hoy estoy afuera. Entonces, a partir de ahí, creo que termina de detonar todo cuando el Chino la salva a ella en vez de a mí y ahí yo le dije que no iba a jugar con ella y creo que eso le golpeó el ego y me cruzó como un enemigo. La última semana, cuando entraron los del repechaje que se unieron a ella, juntó todas las fuerzas para ir contra mí y lo logró, me quebró.

-¿Por qué no querías jugar con Furia a pesar de la alianza con el Chino?

-Yo en mi cabeza sabía que si nos aliábamos con Furia llegábamos a la final caminando. Pero no lo hice porque tengo mis convicciones. Yo no me podía olvidar de como ella trató a Sabrina e Isabel que eran mis amigas dentro de la casa y aparte cuando se va Catalina y yo voy a la cena el día ese que simulamos estar juntos que fue un cago de risa que fuimos los dos con el Chino a comer, ella me planteó que se quería sacar de encima a Agostina porque era una falsa y pensé que me estaba midiendo en información para ver si yo era un buchón o no. Yo lo re pensé y después cuando termina traicionando a Agos, ahí me di cuenta en que menos mal que no me uní con ella porque era obvio que también me iba a traicionar a mí si jugábamos juntos. Yo sabía que si nos aliábamos, caminábamos juntos a la final pero a la vez sentía que me daba vuelta como un panqueque porque trató mal a todos mis amigos.

Lisandro "Licha" Navarro y Juliana "Furia" Scaglione y la llama de un deseo que no se apagó

-¿No te arrepentís de no haber asegurado tu lugar en la final al lado de Furia?

-No me arrepiento para nada porque a mí me pueden criticar por el juego y por todo, pero yo fui fiel a mis valores, a mis convicciones y al tipo de persona que soy. Yo quería jugar por mí y también entiendo que Furia necesitaba un antagonista porque si todos van a jugar con ella, denle el premio y listo, es un embole. Hoy en la casa no hay nadie dispuesto a plantearse ante Juliana y mejor que entró la gente nueva para que le dé un revuelo a la casa porque si no va a ser aburrido.

-¿Te gustó que haya tantos ingresos?

-Desde afuera sí, pero si hubiese estado adentro me hubiese querido matar. Entran siete personas y vos decís que son siete placas más. Aparte, el quilombo. Cuando llegamos a ser 11 fue una sensación de la armonía que había en la casa porque era como una familia. A ver, ahora entiendo que para el espectador siempre es más divertido el quilombo y los cruces, pero en ese momento estuvo buena la convivencia. Creo que para el afuera estuvieron buenos los ingresos pero si ahora estaría adentro sería devastador y hubiese actuado igual que Zoe, Rosina y Nicolás.

-¿Hubo alguno que te caiga bien?

-No pude verlos mucho porque tuve muy poco el celular, vi un poco en el debate y ahora a la mañana, pero me cayó bien Darío, me parece un tipazo mal y nos podríamos haber aliado bien en la cocina. Tiene pinta de tipazo, buena leche, chabón querible si o si y me cayó bien Damián. Me parece un pibe muy humilde y creo que se va a llevar muy bien con Manzana y con "Los Bros".

Lisandro "Licha" Navarro y Juliana "Furia" Scaglione se prendieron al plan de Telefe.

-¿Sentiste alguna responsabilidad por el abandono de Agostina?

-Hablé mucho con ella porque en el hotel cenamos juntos y nos vimos en el debate y eso, y la verdad que lo que a ella le pasó es que estaba desbordada. Cuando entró Cata la dio vuelta totalmente y se vio fuera de sí porque no esperaba la reacción que tuvo, entonces se vio plenamente desbordada. El único apoyo que tenía en la casa era yo porque toda la casa se le había dado vuelta para ponerse del lado de Juliana y hasta Joel que era su amigo también se alejó, entonces ella no aguanto más. Ella me lo dijo antes, me dijo que si Juliana no se iba ella abandonaba y yo esperaba que no lo haga. Intenté convencerla cuando me dijo eso y de hecho estaba seguro que no lo iba a ser pero decidió irse porque no soportó más. Sabíamos encima que ingresaba gente al día siguiente entonces yo le decía que espere porque iba a poder tener más tiempo y adaptarse de nuevo con las personas que entren, pero no hubo caso. La verdad es que me puso muy mal pero ella está tranquila, está aliviada y ya cambió el chip, no está enojada con nadie y sabe que lo que pasó en la casa quedó en la casa.

-Viéndolo desde afuera... ¿No sentías que el maltrato era por parte de ambas?

-Agos tiene sus maneras de responder y sí estoy convencido de que Juliana la traicionó cuando la votó y se la quería sacar de encima cuando se fue Catalina. Agos es así, reacciona cómo reacciona y yo intenté calmarla varias veces pero ella lo toma de esa manera y no iba a aguantar que Juliana la pase por arriba con la personalidad que tiene. Creo que fue un mano a mano de pura intensidad pero siento que Juliana cruzó una barrera cuando en la cena de nominados del sábado nos insultó y nos dijo a los dos que nos iba a matar. Obvio que ninguno se sintió amenazado ni tuvo miedo por su vida, pero es cruzar un montón de límites.

Juliana "Furia" Scaglione y Lisandro "Licha" Navarro abrazados en la cama.

-¿Le van a realizar una denuncia por amenazas de muerte?

-No, para nada. Es algo que inventaron pero no, ni siquiera lo analicé. Después de la cena me quedé re caliente por lo que me dijo y creo que lancé algo así como que quería denunciarla pero no, no hay chances. Es algo que quedó adentro de la casa, que fue un momento y yo lo entiendo por el lado del juego que ella me termina quebrando con insultos y me termina diciendo que me pare de manos, creo que ese es su juego y lo hace muy bien.

-¿Te indignaba ver ese papel tan puesto de Furia?

-Mi indignación no es con ella porque es una excelente jugadora y hace todo muy bien y planeó un juego que le está saliendo a la perfección, sino que me indigna que la gente avale eso y dice que eso está bien pero si vos respondes, está mal. Es como una doble moral. Lo que hace Juliana está bien pero si alguien más lo hace está súper mal. Es raro.

-¿La ves en la final?