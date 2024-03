"Dinero en efectivo o una casa": revelaron cómo Telefe bloqueó la denuncia de Agostina a Furia

La última semana que pasó Agostina Spinelli dentro de la casa más famosa del país fue un horror para ella, y al igual que a Lisandro "Licha" Navarro la descolocó por completo que quienes reingresaron tras haber sido eliminados de la competición la hicieran a un lado al descubrir la gran popularidad que tiene Juliana "Furia" Scaglione fuera del reality. Su peor momento fue en la cena de nominados, donde se dijeron de todo con la doble de riesgo.

La policía finalmente abandonó el juego en la noche del domingo y estuvo inactiva unos días. Esto provocó que algunos programas como LAM, ciclo que se mite por la pantalla de América TV, especularan con la posibilidad de que Agostina radicara una denuncia por "amenaza de muerte" contra Furia, algo que no ocurrió. De hecho, la propia ex hermanita reapareció en la pantalla chica, desmintió las versiones sobre el supuesto embate judicial y catalogó a Furia como la mejor jugadora de GH.

Yanina Latorre contó su versión de los hechos.

Amparada en eso, Yanina Latorre contó que Telefe y la producción de Gran Hermano "la convencieron" a Agostina con "dinero en efectivo o una casa" para que retirara la demanda. "Lo que dijimos pasó. La denuncia nunca llegó a buen puerto", comenzó Ángel de Brito en la presentación del tema. "Salió y la calmaron", agregó. "Agostina fue la que habló de femicidios, de las amenazas de muerte. No es juego, o por lo menos no se juega con eso", cuestionó el conductor.

Allí fue cuando la panelista le preguntó si sabía cómo se había terminado el tema de la denuncia. "El estudio donde se graba GH es de alguien muy importante en los medios, el señor Quique Estevanez, que algo tiene que ver con la producción de Gran Hermano, y conoce al Jefe de Policía de Zona Norte, Tigre, San Fernando, Vicente López. Escobar, San Isidro", comenzó.

"Le pidieron que hablara con él para ver si se podía aguantar la denuncia hasta que terminara el programa. Por supuesto que le contestaron que no, que si Agostina decidía denunciar, la denuncia se la iban a tomar, la iban a tomar a la Justicia e iba a tomar estado público", relató Latorre. Luego trató de sintetizar lo ocurrido en una frase: "La convencieron, le prometieron, parece ser, que dinero en efectivo o una casa, y acá no ha pasado nada".

"De femicidio, pasó a jugar con Furia. De irse con pánico porque la iban a matar, a la casa", ironizó enseguida la pareja del ex futbolista Diego Latorre. Enseguida volvió a explicar con más detalle cómo había sido el maneje con el contacto policial. "Ella denunció. El tema es que la producción de GH le pide al comisario que le aguante un toque la denuncia, y te aguantan un día", precisó.

Agostina Spinelli y Furia se sacaron chispas en la habitación de Gran Hermano.

"Ella llegó a denunciar y quedó ahí el papel, no la llegaron a subir. Porque una vez que se toma la denuncia, se sube y después sigue su curso legal en la Justicia", continuó la panelista. "Esto fue el domingo a la noche. Le pidieron que aguanten, la convencieron a la piba y ella fue y la retiró", concluyó.

Lo cierto es que Spinelli apareció en un móvil previo a lo que discutieron en América TV. Allí aseguró estar "muy feliz" y negó la historia de la supuesta denuncia contra Furia. "No, chicos. Es un juego", relativizó. "Aunque no me quieran, los quiero", lanzó a la cámara antes de escaparse del móvil.