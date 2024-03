Rosina de GH se confesó en BBN: "Con Joel no fluyó y con Luchi somos amigas"

Rosina Beltrán se convirtió en la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano tras caer con el 59% de los votos ante Catalina Gorostidi en una placa integrada por 10 participantes. La "hermanita", que se encaminaba derecho hacia la final porque ningún participante se atrevía a votarla por su bondad y fortaleza dentro del programa, debió ser nominada producto de una sanción impuesta que, sorpresivamente, la dejó fuera del reality.

Rosina Beltrán

Rosina juntó sus cosas y desde Uruguay viajó hacia Argentina para presentarse en el casting de Gran Hermano y jugársela por uno de sus mayores deseos. En el momento en que le confirmaron que entraría al programa, se tatuó en uno de sus labios la fecha en que envió el formulario de inscripción para cumplir el "sueño de su vida" y dentro del reality, vivió sus más de 90 días con una extrema intensidad disfrutando momento tras momento.

En diálogo con Big Bang , la -ahora ex- "hermanita" confesó que se quedó triste por haber sido eliminada y que no se lo esperaba porque sus compañeros la consideraban una jugadora "fuerte". Además, tampoco tenía pensado ingresar al programa y encontrarse con un viejo amor, Joel Ojeda, ni formar dos grandes amistades como lo hizo con Zoe Bogach y con Lucía Maidana, aunque esta última se haya enamorado de ella.

Desde el momento en que ingresó, sin dudas fue una de las participantes más queridas pero también más cuestionadas en el afuera por una situación en particular: su personalidad. El hecho de ser "distinta" por su amabilidad y su intensidad para vivir la vida, le jugó una mala pasada con los televidentes del programa que no entendieron si era un personaje o si ella era así en la vida cotidiana. "Mi estrategia fue ser yo misma", confesó.

Rosina se emocionó dentro de la casa de Gran Hermano.

-¿Te sorprendiste de algo del afuera?

-Estoy bastante abrumada, me asombra hasta ver autos, imagínate. Lo que más me shockeó ni bien salí fue la cantidad de mensajes que me dejaron, la gente esperándome pidiéndome fotos, dándome regalos. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de fake news que hay, de las cosas que se hablan y de las mentiras que se dicen.

-¿Cuáles son esas noticias falsas?

-La verdad es que no vi mucho pero me dijeron que me prepare para eso porque se inventan muchas cosas de algo súper chiquito. La realidad es que desde el día que salí no usé mucho el celular y me lo dan de a ratos. Es muy fuerte todo lo que estoy viviendo y por suerte estoy contenida por un equipo de psicólogos. Estar más de tres meses aislada de todo y salir de la nada a la vida cotidiana otra vez, es una locura.

-¿Por qué el público te eligió para que seas eliminada?

-Creo que el fandom de Furia quería que se quede Cata y fueron contra mí. Pisé placa y aprovecharon la oportunidad. No me veía como una jugadora fuerte porque adentro de la casa no tenés mucha idea de nada, no sabes quién es fuerte y quién no y sólo te podés guiar por las placas. Ni siquiera sabés si lo que te gritan es verdad o es mentira. Adentro de la casa me percibían como una jugadora fuerte pero no sé por qué.

Rosina se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano tras caer en placa con Catalina.

-¿Por qué crees que muchos decían que imitabas un personaje?

-Es tremendo eso, me lo dicen todo el tiempo. Yo siempre fui fiel a mí misma, me juzgaron mucho por mi personalidad, mi forma de ser y no sé qué se cuestionan. Yo soy así, una chica alegre, divertida y le meto garra a todo. También se me juzgó mucho por ser aniñada y espero nunca perder mi niña interior. Tengo mi niña interior pero soy una mujer madura. Tengo los dos polos.

-¿Quizás se te apuntaba por ser distinta?

-No sé por qué pensaban que fingían. Yo siempre me mostré como soy. Creo que es un tema del afuera porque siempre me mostré igual como soy en la vida real. Aparte, qué embole hacer un personaje durante tanto tiempo. Creo que no podría.

-¿Cuál era tu estrategia de juego?

-Mi estrategia era ser como soy. Mostrarme autentica, alegre, no confrontar, bailar, mostrarme como soy. Yo quería ser yo. También un poco intensa. Yo la verdad que soy así, soy una persona alegre que vivo la vida muy intensamente y cada momento lo vivo al máximo porque soy consciente de que acá estamos de paso. Yo en la casa estaba viviendo mi sueño y cómo no iba a estar feliz... cómo no iba a aprovechar esa experiencia única en la vida.

-Cuando empezó el programa le preguntaste a Isabel si quería ser tu madre, cuando entró Virginia pasó lo mismo y cuando entró Darío le ofreciste que sea tu papá ahí adentro... ¿Sentís que necesitabas contar con esa figura materna y paterna para la convivencia?

-Adentro de la casa se intensifican mucho las emociones y necesitas esa contención. Ahí adentro si no tenés una contención importante los días se hacen muy difíciles. Con Isabel tenía un vínculo muy cercano que después se rompió y cuando entró Darío dio como esa sensación de padre que me encantó y me cae muy bien. Pero mis reales contenciones eran Zoe y Nico.

Zoe, Rosina y Lucía: las "Superpoderosas".

-¿Nunca buscaste una contención amorosa?

-Siempre quise buscar amistad, nunca me interesó tener algo amoroso adentro de la casa porque yo sabía que no había entrado para eso.

-¿Qué fue lo que tuvieron con Joel? Fue amor, un vínculo amoroso, solamente hablar, se vieron reiteradas veces...

-Nos conocimos afuera, nos vimos un par de veces y no fluyó y ya. Cuando lo ví en la casa fue un shock para los dos pero lo transitamos de la mejor manera como se vio. Nos queremos mucho, nos llevamos bien y nos queremos mucho. Incluso nunca se me ocurrió jugar con él en modo estrategia ni nada tampoco.

-¿Qué pasaba con los gritos dentro de la casa? En muchas ocasiones decías que no entendías lo que estaba pasando afuera.

-Sí porque nos venían a gritar mucho y la verdad es que no sabes si son gritos verdaderos o falsos y al estar tan aislado te desestabiliza un poco. Por suerte a mí siempre eran gritos de aliento y eran súper lindos. Igualmente gritaban de todo y algunos gritos sí te desestabilizaban.

Joel y Rosina

-¿Qué fue lo que pensaste cuando comenzaron a gritarte que Lucía está soltera?

-Me movía mucho la cabeza y la verdad que me impactó bastante porque fue a los días de que ella salió que me empezaron a gritar eso y yo no sabía si era verdad, si era mentira y aparte me sorprendía de cómo pasaron tantas cosas en tan pocos días. Pero bueno, confirmé que estaba soltera en el debate cuando nos reencontramos.

-¿Hay alguna posibilidad de que con Lucía pase algo más que una amistad?

-La realidad es que salí hace muy poco de la casa, estoy con la cabeza muy abrumada y en el momento presente somos muy amigas. Yo no sé lo que va a pasar más adelante pero al día de hoy somos muy amigas. Te puedo decir que sí como que no también. Ahora en este momento no puedo contestar sobre qué va a pasar con nosotras porque ni siquiera tuvimos una charla.

-¿Cómo viviste el reencuentro en el debate?

-El reencuentro fue hermoso. Fue una locura, fue re lindo, fue mucha felicidad porque la extrañaba mucho a Luchi. Ese reencuentro fue lo que esperaba y me encantó. Fue muy esperado por las dos, ella me contuvo un montón adentro de la casa y yo a ella.

Lucía Maidana y Rosina Beltrán dentro de la casa de Gran Hermano.

-¿Tuviste una química distinta con Zoe y con Lucía a pesar de que ambas eran tus amigas?

-La realidad es que con Zoe conectamos desde el día uno entonces siempre tuvimos un vínculo muy cercano desde que entramos a la casa. Con Luchi nos costó más conectar porque al principio no nos hablábamos tanto, entonces quizás con Zoe siempre fui muy unida.

-Siendo vos la amiga de Zoe... ¿Con quién crees que ahora se tiene que aliar?

-Conociéndola, no sé si se va a aliar con alguien pero creo que le convendría en este momento del juego aliarse a alguien y estar enfocada en el juego, pero siento que su personalidad no es así entonces no creo que tampoco lo haga. Ahora está sola pero creo que las chicas la van a contener muy bien, Cata la va a re cuidar, confío en eso y confío que va a estar bien.

-¿Sabías que una de las máximas personas en hacer campaña para que se vaya Luchi fue la mamá de Zoe?

-No sabía nada y me estoy enterando ahora con vos. Quiero saber qué habrá dicho la mamá de Zoe de mí entonces. Pero me dejas de cara con todo esto. Quizás quería que se convierta en una furiosa.

Rosina Beltrán

-¿Por qué decidiste darle dos votos a Mauro?

-Yo siento que Mauro no está disfrutando estar en la casa. Lo veo perdido, aburrido, no se prendía en los juegos ni lo veo que esté disfrutando la experiencia. Pensaba que iba a entrar a otro Gran Hermano, que iba a ser pura joda, que iba a estar con personas, no sé. Pero la verdad es que siento que le daría no dos votos, quizás tres y hasta lo fulminaría, en joda.

-¿Te gustaba ver la relación de él con Furia?

-Realmente no me enfocaba mucho en eso, yo estaba en mi mundo y sí los veía juntos pero no sentí que sea forzado. Quizás se atrajeron y fluyó.

-¿Cómo te cayeron los participantes nuevos?

-Paloma me cae muy bien y Darío también. Por lo general me cayeron muy bien todos pero tampoco los llegué a conocer mucho. No los veo en la final tampoco. Pero hoy no los veo en la final. Mañana no sé. La casa va cambiando todos los días y puede pasar que alguno llegue.

-¿A quiénes ves en la final?

-A Zoe, a Furia y a Nicolás. El Chino quizás también. Quiero que lo gane Zoe, la voy a bancar desde afuera a muerte. Yo me quedé con ganas de seguir, me puse muy triste cuando me tocó salir. Yo pensé que zafaba, eran muchos en placa y la vida es así, te sorprende. Pero bueno, ahora quiero que lo gane una mujer.