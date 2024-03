Cata le soltó la mano a Furia y revelaron las verdaderas razones del ataque de Alfa: "Se le insinuó y ella lo rechazó"

La entrada de Walter "Alfa" Santiago revolucionó por completo la casa más famosa del país, ya que dividió a la dupla más fuerte del reality: la que componían Juliana "Furia" Scaglione y la reingresada Catalina Gorostidi. Desde el primer momento en que su valija traspasó la puerta, los cruces entre el sexagenario y la pediatra se multiplicaron, aunque ahora se supo la verdadera razón del enfrentamiento: ella lo habría rechazado cuando él intentó seducirla.

"Todo arranca cuando Alfa en una gala se le insinuó, Cata le dijo que no, y después la invitó a su barco. Después pasó lo de la tribuna, que ya es de público conocimiento", relató la conductora del streaming de Gran Hermano, Lucila "La Tora" Villar, durante una emisión posterior a la vuelta de Ariel Ansaldo, también conocido como Big Ari, un clásico rival del hombre de la bandana, y quien casi lo llevó a renunciar a esta semana de estadía en el juego.

"Alfa hostigó todo el tiempo a Cata y a un montón. Podemos decir: 'Es un juego'. Pero hay una diferencia. Una cosa es que sea un juego y esté hostigando a toda la casa, y otra es que se la agarre con una piba. Siempre, para el que es machito, es mucho más fácil hacerse el malo con una piba, en todos los sentidos", reflexionó "La Tora".

Cabe recordar que la salida de ella de la anterior edición de GH fue a partir de una acusación "machismo" que hizo hacia él. "Cuando entró Ariel , que Cata se largó a llorar, me dio mucha pena porque la entendí. Después de ver todos los clips y que todo el mundo lo vea. Yo ya lo conozco, yo ya la viví", agregó.

La exposición de la influencer pareció salida desde muy dentro. Ya que ella tuvo que volver al juego con un perfil menos combativo hacia Alfa, por la popularidad que tenía afuera. El paso del tiempo evidenció que detrás de esos gestos conciliadores, había una persona que decidió tener paciencia y esperar a que nuevamente al sexagenario se le salga la cadena y quede en evidencia en sus actitudes anticuadas y machistas.

Catalina Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione se reencontraron tras el repechaje.

Al mismo tiempo, la entrada de Alfa dividió a Cata y Furia, la jugadora más popular de esta edición. "Yo estoy re tranquila porque sé que no hago nada. Vino este pelotudo que recién lo conoce y dice 'yo voy a sacarle la careta a Catalina'. ¿Qué careta? Y en vez de creerme a mí, que soy su amiga y nunca le fallé en todo el juego, le cree a este pelotudo. ¡Dale!", cuestionó Gorostidi ante Virginia Demo y Zoe Bogach.

"Me está rompiendo las pelotas desde que llegó. Y Furia tanto dice 'la amistad'. Cualquier cosa está haciendo. Yo no sé si no está pensando que como estuve versus con Rosina y salió, se piensa que soy fuerte afuera y quiere sacarme a la mierda", se preguntó enseguida la pediatra. "No", soltó Zoe. "Todo puede pasar", deslizó Virginia, con menos entusiasmo para negar la teoría conspirativa de su compañera.

"¿Por qué está así conmigo? Ella exige amistad, que Agostina (Spinelli) la traicionó, que es una sorete", continuó Catalina. "Igual ella me dijo que si te tiene que votar, te va a votar. Como última opción. Y me dijo que vos entendiste eso", le contó Zoe. "A mí nunca me dijo eso. Igual me chupa un huevo", confesó entre risas.

Mientras tanto, en las redes sociales ya comenzó a hacer eco la versión acerca de que la rivalidad de Alfa con Cata proviene de una negativa a intimar con él. Es por eso que la frase que se está haciendo tendencia en las últimas horas es "Alfa al 911", un juego de palabras que cambia el 9009 de la votación por el número telefónico de las emergencias policiales, en el sentido de poner al sexagenario en el lugar de acosador que se gana gesto a gesto y a la vista de toda la audiencia de Gran Hermano.