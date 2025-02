Santiago Del Moro los apuró en vivo: Rosina Beltrán y Renato Rossini confirmaron un secreto a voces

En una gala de tensión por las nominaciones cara a cara, la última transmisión de Gran Hermano también tuvo un momento de ternura en plenas vísperas de San Valentín. Fue Renato Rossini quien sorprendió al confirmar que "está en algo" con Rosina Beltrán.

Santiago Del Moro chicaneó sin filtro a la ex participante que se encontraba en la tribuna que habría ido a ver a su novio. El oriundo de Perú fue el segundo eliminado pero reingresó a la casa la semana pasada con la piedra de la buena suerte de la uruguaya como amuleto. Todo indicaría que los dos meses que estuvo afuera, pudo conectar con su colega y fueron más allá de una simples amistad.

" Va a votar tu novio, Rosina ", comentó el conductor cuando el joven iba a emitir sus votos en pleno vivo: "Pará, Santi", le respondió entre risas. Fue allí cuando el presentador le comentó lo que había ocurrido dentro de la casa en las últimas horas: "Vieron que ayer La Tana se le declaró a Renato. Y Renato después anduvo hablando de vos". La influencer redobló la apuesta y fue por más: "Quiero que le preguntes".

Luego, Del Moro entabló un diálogo con los participantes que se encuentran aislados y le preguntó sin vueltas a Renato: "¿Estás medio comprometido acá afuera, no?", quien sin dar nombres contestó: "Más o menos", las palabras fueron acompañadas de un tierno gesto: instantáneamente el joven sacó de su bolsillo la piedra que le entregó su novia para la buena suerte y la mostró a la cámara, dando a entender que está presente en todo momento.

Por la tarde, el competidor abrió su corazón en una charla íntima con Eugenia Ruiz, una de las nuevas participantes que ingresó el día lunes: "Cuando la conocí, fue tan...", comenzó una frase que no pudo terminar: "Es como un espejo", explicó sobre el parecido en sus personalidades: " Me encanta la pareja. Te juro que son iguales ", opinó la santiagueña que dio el aval al romance.

Lo que dijo Rosina Beltrán

Si bien Rosina y Renato se mostraron juntos en eventos y hasta en viajes a Uruguay, nadie sospechó que se trataba de algo más íntimo que una amistad. Sin embargo, no quisieron ocultarlo más: "Lo único que voy a decir es que tenemos una conexión súper especial con Rena. Lo que dijo él hoy, que lo vi y me encantó, fue que 'me extraña y que me piensa todos los días'. Y yo también. Lo más lindo es que es algo mutuo", explicó en el stream de Telefe horas antes de la gala nocturna.

"Los dos sentimos lo mismo. Compartimos muchos momentos juntos", agregó Rosina Beltrán. La confesión dejó boquiabiertos a más de uno, ya que días atrás aseguró estar "flechada" por Santiago "Tato" Algorta, su compatriota de GH 2025.