La mano negra de GH al descubierto: acomodos, parentescos y una nueva promesa para remontar el rating

Si bien la emoción y entusiasmo por ver a nuevos participante en Gran Hermano colmó la gala especial del lunes, la felicidad de los espectadores duró cuestión de segundo al conocer las identidades las 8 promesas que utilizó la producción para aumentar el rating que viene por los suelos: desde acomodos hasta carpetazos salieron a la luz en redes sociales.

A pesar de que desde Telefe promovieron un casting a nivel nacional, donde un confesionario móvil se hizo presente en algunos puntos geográficos claves del país, quienes finalmente fueron elegidos para formar el elenco del reality show fueron algunas figuras conocidas en el mundo digital, actoral o simplemente se destacan por ser "pariente de".

El navegador no soporta este contenido.

Al inicio de la temporada 2025, el nombre de Chiara Mancuso llamó la atención, ya que la joven de 30 años no pasó desapercibida por ser la hija de hija de Alejandro Mancuso, ex jugador de la selección argentina y de clubes como Boca Juniors, Vélez Sarsfield e Independiente, que además se destacó por ser el ayudante de Diego Maradona. En esta nueva racha de ingresantes, se repitió la historia. Si bien el primer participante no era conocido en el mundo mediático, fue él mismo quien se presentó como hijo de un diplomático de Egipto. De hecho, llegó a Argentina por su progenitor, que fue enviado a cumplir con trabajos en la embajada.

El navegador no soporta este contenido.

Otra de las participantes que dejó al descubierto el acomodo en Gran Hermano es Lucía Jazmín Patrone, que no sólo suma millones de "me gusta" en sus videos de TikTok y participa de eventos, sino que además es reconocida por su noviazgo con Lauty Gram, quien estuvo presente en la tribuna del programa para despedirla y ya pidió a sus seguidores que la apoyen en su nuevo proyecto.

Otra participante famosa en redes sociales es Selva Pérez Carvalho: tiene 51 años y llega desde Montevideo con una personalidad que enloquecerá a la casa con gritos y risas: "Soy un torbellino, soy la medialuna que querés mojar en el café con leche", aseguró. Tanto los participantes dentro de la casa como los televidentes la reconocieron al instante: se trata de la influencer que en sus redes sociales es viral por los videos "molestando" a su marido a quien llama "El Bicho".

En X, ex Twitter, su intensidad generó reacciones y los tradicionales memes: "PERDÓN pero Selva me parece extremadamente INSOPORTABLE ya no la banco, hay que convivir con gritos 24 horas los chicos deben estar odiados por dentro, y muy forzado todo. Ampliaremos" o "Chicos lo insoportable que es selva, lleva una hora y ya la quiero afuera que baje diez líneas por favor", fueron algunos de los comentarios que resaltan.

El navegador no soporta este contenido.

Para coronar la noche de acomodos y misión por elevar los números de rating, ingresó Eugenia Ruiz: oriunda de Santiago del Estero, estudió medicina pero no ejerce debido a que prefiere dedicarse a la actuación. Fue cuestión de segundos para que salga a la luz su participación en el filme "El Retiro", con Luis Brandoni y Nancy Dupláa. Además, es influencer y fue columnista de Beto Casella en "Bendita".

El acomodo evidente por parte de la producción generó cierto fastidio a los fanáticos del programa, ya que no sólo se rompe la esencia de Gran Hermano sino que además no tratan de ocultar sus movimientos: "Fue horrible el programa de hoy ya fue nefasto todo el acomodo que hay ahí adentro, chau GH ya falleció", expresó una usuaria de X.