"Tuvieron miedo al éxito": Lucca Bardelli y Asado de faso dispararon contra la producción de Gran Hermano

Minutos antes de que comenzara la nueva edición de Gran Hermano, dos "personalidades" de las redes sociales decidieron disparar contra la producción del reality que se emite por Telefe. El primero fue Lucca Bardelli, quien se hizo conocido por ser la pareja de Julieta Poggio e insinuó que lo bajaron a último momento de la casa más famosa del país por "cosas que no vienen al caso". A él se sumó más tarde Asado de Faso, una tiktokera que cobró gran popularidad luego de viralizar un video donde afirmaba que no quiere trabajar y por sus constantes peleas con Milky Dolly, conocida por besar personas en situación de calle.

A través de un par de historias, Bardelli confirmó que estuvo aislado y apunto de ingresar a Gran Hermano, pero finalmente la producción decidió bajarlo con la excusa de que su nombre ya había trascendido en distintos medios y redes sociales. "Al final no voy a entrar en la casa. Muchísima gente me estuvo mandando mensajes, preguntándome, incluso pibes o señoras grandes, dándome todo el apoyo, diciéndome que me iban a bancar", comenzó diciendo.

Según explicó, "era verdad que había quedado entre los confirmados". "Iba a entrar y todo, pero bueno, como ya saben, hace una semana se filtró mi entrada, por eso y también por un par de cosas más que no van al caso, al final no se va a dar. Ya va a haber tiempo para conocernos bien igual, porque bueno, en estos días seguro voy a estar diciendo algo que todavía no pude decir nada ni hacer nada, porque estaba esperando esto", agregó, insinuando que su ex pareja tendría que ver en todo esto.

Recordemos que días atrás, el joven había apuntado contra Juli Poggio al confesar que "no quedó todo bien" con ella. "O sea, me enteré cosas de parte de ella, de cuando estábamos en la relación, que hizo. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque sé que siempre hice las cosas bien, por lo menos de mi parte", había revelado. De todas maneras, desde Telefe le advirtieron a BigBang que no estaba previsto que entre el ex novio de Juli Poggio y que, lógicamente, "ella no bajó a nadie".

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Lo cierto es que durante su último descargo 2.0, Bardelli habló de Gran Hermano y le pidió a sus seguidores que puedan verlo más relajados. "Por otro lado, y no menos importante, decir que ojalá que lo puedan tomar, a este Gran Hermano, como lo que es, como un show, para disfrutarlo, para divertirse, porque sé que mucha gente lo toma así y sé que también hay mucha gente que está en su casa triste o enojada y lo toma como un lugar para expresar su odio y su bronca a todo el mundo", dijo.

Y cerró: "Sé que los participantes saben dónde se están metiendo, saben que van a recibir críticas positivas y críticas negativas, pero literal los que no tienen ni idea son los familiares, o por lo menos yo en mi caso no tenía ni idea, y la gente los involucra o muchas veces los hace mierda como si fuesen parte. Evítenles un momento de mierda, como, literal, me pasó a mí durante un montón de tiempo, a alguien que ni conoces, así que bueno, nada, eso".

El descargo de Asado de faso en las redes sociales

Por otra parte, quien también rompió el silencio y contó que la bajaron de la casa más famosa del país fue Nahir Lorenzetti, más conocida por su alias "Asado de faso". A través de su cuenta de "X", la joven publicó el mensaje que le habían mandado los productores de GH confirmándola para la primera instancia de las entrevistas. "Cuando recibí ese mensaje sentía que ya tenia un pie adentro de la casa, pero bueno siempre ganan las rubias menemistas", denunció la tiktokera. Y luego, agregó: "Asadodefaso + Milky Dolly + Sunny la autista en GH = literalmente tuvieron miedo al éxito".