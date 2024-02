Volvió Alfa, amenazó a Martina y atacó a Cata de GH: "Tené cuidado porque te puedo hacer un flor de quilombito"

Sin lugar a dudas, Walter "Alfa" Santiago fue uno de los más polémicos participantes de la última edición de Gran Hermano, a tal punto que se lo suele seguir viendo por los pasillos de Telefe y durante las actuales galas de eliminación del reality debido a -según aclara- su "amistad" con la producción del ciclo. Recordemos que el ex hermanito de 61 años había quedado envuelto en la polémica el año pasado al arrebatarle el Martin Fierro de oro a Santiago del Moro durante la consagración del programa.

En aquella oportunidad, Alfa se posicionó justo detrás del actual conductor del reality y cuando éste terminó de agradecer el premio y le dio la palabra a quienes llevan adelante el programa detrás de cámaras, el ex hermanito sujetó con fuerza la estatuilla, tomó el micrófono y le "agradeció" a su familia. "El Martin Fierro de oro me lo dieron en la mano, me dijeron ´grande Alfa´ y me lo dieron", se había justificado al día siguiente el sexagenario durante su participación en Polémica en el Bar.

Lo cierto es que a casi un año de la final del Gran Hermano 2022, Alfa sigue dando que hablar debido a sus violentas apariciones en público. Primero, no dudó en amenazar a su ex compañera de reality, Martina Stewart Usher, luego de que ella disparara contra Gran Hermano por el ingreso de Romina Uhrig y lo tildara de "pobre viejo" y más tarde, cruzó a Catalina Gorostidi, luego de que ella cuestionara su presencia en las galas de la actual edición del ciclo.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, Martina había sido muy crítica de la producción de GH luego de que Romina ingresara el martes pasado a la casa más famosa del país "para darle algunos tips de limpieza a los participantes del reality" y terminara dándoles detalles del afuera. "Sabes que es muy raro lo del ingreso de Romina, cuando vos firmas un contrato con Telefe te dicen que trabajas para ellos o sino te vas, muchos se quedaron y otros se fueron", confesó Martina.

Y siguió: "No sé si hay guita de por medio pero realmente una persona que se va...es rarísimo que haya entrado ella. Además podrían poner una figura como copada, poner a un ex GH con todas los quilomberos que hubo. Todo muy raro y me quedé pensando qué habrá pasado, cuánto habrá pasado en el medio. Que hayan metido a una persona que se fue del canal y ahora vuelve, yo creo que hay una suma importante de dinero, sino no me cierra".

Fue en ese contexto que Martina aseguró que quizás a la ex diputada "le debían algo" y apuntó contra Alfa. "Capaz la sacaron antes de lo que tenían que sacarla de la casa en la edición anterior. Si entraba Alfa, bueno, vaya y pase...el pobre viejo siempre está en la tribuna. Quizás fue un favor que le debían. Vota la gente pero no sé...en una fiesta medio en pedo se le escapó a Romina eso. Dijo que la sacaron antes de lo que la tenían que sacar", aseguró sin dudar.

Lo cierto es que al enterarse de los dichos de su ex compañera, Alfa grabó un contundente y amenazante descargo y colgó en su cuenta de Instagram: "Le quería mandar un mensaje, un saludito muy grande a Martina. Martina, que fue una de las primeras que rajaron de Gran Hermano. Te quería decir, Martina, el viejo pesado, como me dijiste a mí. Estás meando fuera del tarro, piba. Te seguís confundiendo. Yo voy a la tribuna de Gran Hermano, ¿sabés por qué? Porque tengo amigos", le aclaró.

El idea y vuelta entre Alfa y Catalina

Y continuó: "Tengo gente muy buena. Tengo gente que quiero y gente que me quiere. Porque soy agradecido. Y porque generé muchos amigos en Telefe. Muchos que vos no tenés ninguno. Porque a vos no te pueden ver. A vos no te pueden ver. Ni la gente, ni la gente de Telefe, ni nadie. Entonces, antes de referirte así a mí, tené cuidado. Porque esa nota que diste, yo te puedo hacer un flor de quilombito. Tené cuidado, nena. Los que quedaron afuera por algo están afuera. Y vos estás afuera".

Alfa sigue siendo parte de Gran Hermano y así lo demuestra en cada una de las galas, donde aparece en las tribunas a la espera de cada uno de los eliminados. Sin embargo, esto también molestó a Catalina, la médica pediatra que fue eliminada a mediados de enero tras un intenso mano a mano con Alan. "Qué carajos hace Alfa con nosotros? Tu GH terminó, cariño", publicó la ex hermanita a través de su cuenta de Twitter, provocando la casi inmediata reacción de Alfa.

Alfa cruzó a Catalina por un comentario que hizo en las redes

Sin pelos en la lengua, el mediático le respondió por la misma vía y de forma muy violenta, tal y como acostumbra: "¿Quién carajo te creés vos. Soy parte de GH y de este gran equipo. Y de esta gran familia que es Telefe...¿Creés que por basurear a todos y tratar de negrita conchudi... a Rosina tenés chapa? No existís". Y luego, al ver que Catalina, por alguna razón o pedido, había eliminado su tuit, sentenció: "¿Qué payaso te comiste? Borra lo que postea, pobre piba".